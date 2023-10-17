Работа стабилизационного пункта на Бахмутском направлении: Среди раненых выживают более 92%. ВИДЕО

В стабилизационные пункты боевые медики эвакуируют раненых воинов с передовой. Здесь врачи оказывают раненым первую медицинскую помощь, стабилизируют их состояние и отправляют в больницу.

Об этом говорится в сюжете "Українського свідка", передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы находились в обороне, то потерь было больше, чем сейчас. Хотя обычно все наоборот. Среди раненых, попадающих в этот стабилизационный пункт, выживает более 92%", - заявил командир медицинской роты бригады Денис "Осьмак"

Медик также рассказал о моральных дилеммах, с которыми сталкиваются в стабпункте.

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"Анестезиологи должны выбрать, кому следует оказывать помощь, у кого есть шансы выжить. Бывают раненные, которым помочь уже невозможно. Но подобные ситуации случаются не часто", - добавил он.

Об особенностях своей работы рассказал также водитель эвакуационной машины 5 ОШБр Сергей на псевдо "СС": "Ситуации бывают разные. Повернешь не в ту сторону и за раненым ты не доедешь". Однажды "СС" эвакуировал сразу 11 бойцов - на минивэне Volkswagen T5".

По словам начальника лечебного отделения 5 ОШБр с позывным "Бигль", в этот стабпункт чаще всего попадают те, кто получил ранения от FPV-дронов, минометных и других артиллерийских снарядов.

"Наша задача – убрать турникеты, остановить кровотечение и провести реанимационные мероприятия, если это нужно. После этого мы отправляем раненого в госпиталь", – добавил он.

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