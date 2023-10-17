РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13368 посетителей онлайн
Новости Видео Война
3 169 18

Работа стабилизационного пункта на Бахмутском направлении: Среди раненых выживают более 92%. ВИДЕО

В стабилизационные пункты боевые медики эвакуируют раненых воинов с передовой. Здесь врачи оказывают раненым первую медицинскую помощь, стабилизируют их состояние и отправляют в больницу.

Об этом говорится в сюжете "Українського свідка", передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы находились в обороне, то потерь было больше, чем сейчас. Хотя обычно все наоборот. Среди раненых, попадающих в этот стабилизационный пункт, выживает более 92%", - заявил командир медицинской роты бригады Денис "Осьмак"

Медик также рассказал о моральных дилеммах, с которыми сталкиваются в стабпункте.

Читайте: Россияне активизировались на Востоке, но захват Авдеевки в ближайшее время маловероятен, - британская разведка

"Анестезиологи должны выбрать, кому следует оказывать помощь, у кого есть шансы выжить. Бывают раненные, которым помочь уже невозможно. Но подобные ситуации случаются не часто", - добавил он.

Об особенностях своей работы рассказал также водитель эвакуационной машины 5 ОШБр Сергей на псевдо "СС": "Ситуации бывают разные. Повернешь не в ту сторону и за раненым ты не доедешь". Однажды "СС" эвакуировал сразу 11 бойцов - на минивэне Volkswagen T5".

По словам начальника лечебного отделения 5 ОШБр с позывным "Бигль", в этот стабпункт чаще всего попадают те, кто получил ранения от FPV-дронов, минометных и других артиллерийских снарядов.

"Наша задача – убрать турникеты, остановить кровотечение и провести реанимационные мероприятия, если это нужно. После этого мы отправляем раненого в госпиталь", – добавил он.

Читайте: Оккупанты увеличили количество штурмов в направлении Марьинки и не оставляют попыток окружить Авдеевку, - Силы обороны Таврического направления

Автор: 

Бахмут (1603)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Так тут же волають, що ми у цьому контрнаступі тільки суїцидим армію на мінних полях, краще лише оборонятись, а он воно як виходить: втрати у обороні більші, ніж у наступі.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:10
+2
Мовою оригіналу:
"Полк князя Андрея был в резервах, которые до второго часа стояли позади Семеновского в бездействии, под сильным огнем артиллерии. Во втором часу полк, потерявший уже более двухсот человек, был двинут вперед на стоптанное овсяное поле, на тот промежуток между Семеновским и курганной батареей, на котором в этот день были побиты тысячи людей и на который во втором часу дня был направлен усиленно-сосредоточенный огонь из нескольких сот неприятельских орудий.

Не сходя с этого места и не выпустив ни одного заряда, полк потерял здесь еще третью часть своих людей."
показать весь комментарий
17.10.2023 10:38
+2
Тут багато хто просуває думку, що наступати не треба, потрібно зосередитись тільки на обороні.
показать весь комментарий
17.10.2023 10:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли ми перебували в обороні, то втрат було більше, ніж зараз. Хоча зазвичай все навпаки.
І яке пояснення цього феномену?
показать весь комментарий
17.10.2023 10:31 Ответить
Мовою оригіналу:
"Полк князя Андрея был в резервах, которые до второго часа стояли позади Семеновского в бездействии, под сильным огнем артиллерии. Во втором часу полк, потерявший уже более двухсот человек, был двинут вперед на стоптанное овсяное поле, на тот промежуток между Семеновским и курганной батареей, на котором в этот день были побиты тысячи людей и на который во втором часу дня был направлен усиленно-сосредоточенный огонь из нескольких сот неприятельских орудий.

Не сходя с этого места и не выпустив ни одного заряда, полк потерял здесь еще третью часть своих людей."
показать весь комментарий
17.10.2023 10:38 Ответить
Тут багато хто просуває думку, що наступати не треба, потрібно зосередитись тільки на обороні.
показать весь комментарий
17.10.2023 10:47 Ответить
Зосереджуватись на обороні можна тоді, коли побудовані "Лінія Мажіно" з "Лінією Манергейма" разом. Але при ******** засобах "довбання" і це ненадовго...
показать весь комментарий
17.10.2023 10:55 Ответить
Нема ніякого феномену. Якщо глянути, навіть, на Діп Стейт, то відразу видно, що просування наших військ, фактично, майже нема. Тобто, наступ на даному етапі, в основному, полягає в посиленому обробітку ворожих позицій всім, чим тільки можна: артилерією, мінометами, авіацією і т. д.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:02 Ответить
Так тут же волають, що ми у цьому контрнаступі тільки суїцидим армію на мінних полях, краще лише оборонятись, а он воно як виходить: втрати у обороні більші, ніж у наступі.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:10 Ответить
В статті мова йде про Бахмутський напрямок. Там трохи інша картина, наступ дійсно більше схожий на активну оборону, просування майже нема і ніхто не пре на мінні поля, як це було при контрнаступі на Запорізькому.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:44 Ответить
Так і оборонних споруд там таких немає, і полім мінних настільки густих. Та і Південь важливіший за Бахмут, через що русня посилювалась переважно на ньому.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:45 Ответить
Саме так. Тому і менші втрати.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:51 Ответить
Тому і загальмували, що по мінам ходити і їздити ніхто не хоче, а обладнання для розмінування дуже мало. Це не значить, що треба зупинити наступ. Русня за півроку ще три лінії збудує, вже такі, що у всього світу техніки не вистачить, щоб прогризти.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:55 Ответить
На жаль, на південному напрямку він вже фактично зупинився. Давно вже просування нема, а останнім часом взагалі лише ворожі контратаки відбиваємо.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:09 Ответить
І у русні успіхів за останні півроку немає. Після Бахмуту захопили тільки три села на Куп'янському напрямку, одне з яких невдовзі просрали.
Але збирають нові хвилі.
Цікаво, а що б було, якби вони не кинули недосформовану 25-у армію затикати дірки на Сході та Півдні, а таки доробили її і вже тоді ввели у бій?
показать весь комментарий
17.10.2023 13:12 Ответить
Саме так. Йде позиційна війна, "бої місцевого значення" іншими словами. Справжнього наступу нема ні з якої сторони. Що було б, якби кацапи доробили 25-ту армію? Хто зна. Може, ще б три села захопили. А, може, і ні.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:18 Ответить
Думаю, замість трьох сіл вони б оточили одну Авдіївку.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:21 Ответить
Може бути.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:27 Ответить
А от руснявий стабілізаційний пункт https://t.me/gruz200_orki/547
показать весь комментарий
17.10.2023 11:08 Ответить
Котик робить операцію, собачка асистує.
показать весь комментарий
17.10.2023 11:19 Ответить
а нужно, чтобы 100%. а ещё лучше - воевать без потерь в л/с.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:42 Ответить
 
 