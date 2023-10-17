Оккупант сокрушается над горящим местом дислокации: "Все имущество нажитое сгорело нах#й. Все пропало! Враги сожгли нас!". ВИДЕО

Украинские воины попали в место дислокации оккупантов из элитной 200-й мотострелковой бригады ВС РФ и сожгли его дотла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой оккупант снимает результат успешной атаки украинских воинов и со слезами на глазах сокрушается по поводу утраченного имущества, опубликована в соцсетях.

"Военнослужащий армии РФ со слезами описывает последствия прилета в пункт дислокации оккупантов в районе Бахмута Донецкой области. Все имущество захватчиков из 200-й мотострелковой бригады ВС РФ сгорело дотла. Штаб бригады с несчастливым номером расположен в далеком Заполярье, в Мурманской области, в 10 км от российско-норвежской границы. Она считается одной из самых элитных боевых частей российской армии, которая получает самое современное вооружение", - пишет в комментарии автор публикации.

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