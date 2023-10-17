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Новости Видео Война
17 715 48

Оккупант сокрушается над горящим местом дислокации: "Все имущество нажитое сгорело нах#й. Все пропало! Враги сожгли нас!". ВИДЕО

Украинские воины попали в место дислокации оккупантов из элитной 200-й мотострелковой бригады ВС РФ и сожгли его дотла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой оккупант снимает результат успешной атаки украинских воинов и со слезами на глазах сокрушается по поводу утраченного имущества, опубликована в соцсетях.

"Военнослужащий армии РФ со слезами описывает последствия прилета в пункт дислокации оккупантов в районе Бахмута Донецкой области. Все имущество захватчиков из 200-й мотострелковой бригады ВС РФ сгорело дотла. Штаб бригады с несчастливым номером расположен в далеком Заполярье, в Мурманской области, в 10 км от российско-норвежской границы. Она считается одной из самых элитных боевых частей российской армии, которая получает самое современное вооружение", - пишет в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Момент попадания снаряда в группу российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19400) уничтожение (7040) Бахмут (1603)


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Топ комментарии
+37
Імущєство нажитоє ілі спіжженноє???
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17.10.2023 11:13
+30
Два портсигара, две куртки...
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17.10.2023 11:13
+19
Й у жодного не виникає думки - "а нахєра ми сюди приперлися"?!
Мразоти Рашиські!
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17.10.2023 11:17
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Два портсигара, две куртки...
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17.10.2023 11:13 Ответить
-В стуле ничего не было. Ипполит Матвеевич, не выдержавший всех потрясений ночи и утра, засмеялся крысиным смешком. Он стал на четвереньки и, оборотив помятое лицо к мутно-багровому солнечному диску, завыл
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17.10.2023 11:19 Ответить
Пралки, чайники і унітази.
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17.10.2023 11:36 Ответить
Жалко, що не подохли.
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17.10.2023 13:49 Ответить
...четыре унитаза, две стиралки...
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17.10.2023 15:17 Ответить
Імущєство нажитоє ілі спіжженноє???
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17.10.2023 11:13 Ответить
Вираз "ілі" він зайвий , навпаки тут требо знак математичного рівняння

нажітайо == каторайо спізділі
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17.10.2023 13:36 Ответить
Врагі сожглі родную хату
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17.10.2023 11:14 Ответить
асталіся тока ****** ...єда-хуєда бугагаааа
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17.10.2023 11:14 Ответить
не *****, псячий сину, унітази не горять!!!
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17.10.2023 11:16 Ответить
Й у жодного не виникає думки - "а нахєра ми сюди приперлися"?!
Мразоти Рашиські!
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17.10.2023 11:17 Ответить
В них тільки одне - ми вороги, а їх то за що ********? То клініка..щоб вилікувати - 40 років по сибіру водити треба..та й не факт, що допоможе.
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17.10.2023 11:51 Ответить
"двухсотая бригада"
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17.10.2023 11:23 Ответить
Двухсотые из двухсотой . Пекельный каламбурчик .
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17.10.2023 12:50 Ответить
А коли кацап успів добра нажити на чужій землі? Скоріше всього віджате добро згоріло, а не нажите
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17.10.2023 11:25 Ответить
пастрадавшиє сукі. То вам треніровка перед пеклом.
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17.10.2023 11:28 Ответить
Все що намародерили, все згоріло. Але то не біда. Мародерити є де. Це не бурятія.
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17.10.2023 11:29 Ответить
До тупеньких не доходить - мародерити треба на рідних болотах - мацква, рубльовка, спб з околицями - хоч би 1917 згадали..
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17.10.2023 11:54 Ответить
Сами всё пропили и сарай подожгли. Концы в воду.
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17.10.2023 11:30 Ответить
валите нах за поребрик, можете командиров пристрелить при выходе
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17.10.2023 11:30 Ответить
Нажитое имущество... за такие слова в хрюльник, шоб с другой стороны выскочил!!!
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17.10.2023 11:30 Ответить
шкода, що ці потвори не згоріли.
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17.10.2023 11:32 Ответить
Это та 200-я бригада, которую уже раза 2 наши уничтожили?
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17.10.2023 11:32 Ответить
Ой ще не фсьо у вас п*дарасів згорело...
Вас, бл*дей, ше палити й палити...
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17.10.2023 11:33 Ответить
Все что украли непосильным трудом все сгорело. Так что ближайшее время маня будет без посылки.
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17.10.2023 11:41 Ответить
"Всьо, нажитає нєпасільним трудом, всьо прапала..."
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17.10.2023 11:41 Ответить
Как корабль назовешь, так он и поплывет.
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17.10.2023 11:45 Ответить
Чего же вы не сгорели?
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17.10.2023 11:45 Ответить
все нажитое непосильным трудом, три куртки кожаные
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17.10.2023 11:49 Ответить
Не ваше а награбленое
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17.10.2023 11:51 Ответить
Яке у оккупанта може бути "імущєства" в Україні?
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17.10.2023 11:54 Ответить
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17.10.2023 11:57 Ответить
Это все ложь, чушь и выдумки. Ракеты ATACMS Украине не передавали. Украина не обладает необходимым оружием. А вот то, что ваши механики курят где попало - это общеизвестный и многократно подтвержденный факт. Как и то, что они не соблюдают технику безопасности. Так что будем объективными.
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17.10.2023 12:13 Ответить
всьо нєпосільним трудом
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17.10.2023 12:05 Ответить
Всё нажитое - это все сп#зженое и отжатое?
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17.10.2023 12:06 Ответить
Эта праизошло на територии расеи?
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17.10.2023 12:08 Ответить
Как то, это не понятно... как это так выходит, что штаб этой сраной 200-й бригады в 10км от злого блока НАТО?
Как говорил Миша Жванецкий: "Америка очень надёжный враг, который никогда не нападёт".
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17.10.2023 12:11 Ответить
Постраждав, *******? Ні це ще не постраждав, постраждав буде в тебе пізніше...
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17.10.2023 12:18 Ответить
Нраица (с) 👍
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17.10.2023 12:29 Ответить
мабуть раз двадцять сказав слово "сгарєла" , значить і сам скоро згориш...
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17.10.2023 12:35 Ответить
Я твой кацапа дом труба шатать..
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17.10.2023 12:39 Ответить
Уйобуйте свинорилі, ще й бідкається падлюка, другим разом й сам згориш....
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17.10.2023 12:41 Ответить
"Пагарельцы мыыыы"...
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17.10.2023 13:04 Ответить
Базлай, базлай, тваї базланья
Мнє слаще мірра і віна
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17.10.2023 13:10 Ответить
Плач мародьора.
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17.10.2023 13:58 Ответить
Якось не дуже віриться, що це одна з найелітніших бойових частин, якій ніби-то дають усе найкраще. Якийсь невеличкий сарай у якому згоріло трохи пляшок та їжі, генератор та мотоцикл. Для елітної військової частини це був би якийсь не вартий уваги дріб'язок. Мабуть, у кацапні там зберігалися награбовані пляшки зі спиртним - тому і скиглять.
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17.10.2023 14:21 Ответить
без детонации - разочарование....
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17.10.2023 14:36 Ответить
Дерево жалко
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17.10.2023 18:17 Ответить
 
 