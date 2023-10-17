Боевая работа операторов ударных БПЛА на Донбассе: "Ещё что-то взрывается! Там БК какой-то лежал!", - "Есть два взрыва. Мы все видели. Возвращаемся". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись фрагментов боевой работы пилотов роты ударных беспилотных авиационных комплексов подразделения "Moon Planet" 63-й ОМБр вблизи села Диброва на Луганщине и рядом с селом Торское на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи фрагменты успешных атак украинских воинов и отрывки переговоров пилотов БПЛА.
"Кадры уничтожения бронетехники противника комментируют пилоты роты ударных беспилотных авиационных комплексов подразделения "Moon Planet" 63 ОМБр. На видео - уничтожение российского БТР-82А благодаря FPV-камикадзе и поражению российской техники из октокоптера вблизи села Диброва Луганской области и западнее села Торское Донецкой области", - отмечает автор публикации.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий17.10.2023 15:17 Ответить Мне нравится 5
Mitr Nedoverov
показать весь комментарий17.10.2023 15:48 Ответить Мне нравится 1
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