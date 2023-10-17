Наши бойцы ракетой GMLRS поразили российскую САУ "Гиацинт-С" на Токмакском направлении. ВИДЕО
Силы обороны точным ударом управляемой ракеты GMLRS поразили российскую САУ 2С5 "Гиацинт-С" на Токмакском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские военные хотели замаскировать свою самоходную артиллерийскую установку среди деревьев, но машину обнаружили аэроразведчики.
Оккупанты неплохо спрятали пушку в лесополосе, но после передачи координат для управляемой ракеты GMLRS найти вражескую цель – не проблема.
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mrSmith
показать весь комментарий17.10.2023 16:25 Ответить Мне нравится 4
Vitaliy Kasenkov
показать весь комментарий17.10.2023 16:31 Ответить Мне нравится 5
Яков #582045
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Mitr Nedoverov
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Ан Мур
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