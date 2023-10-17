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Наши бойцы ракетой GMLRS поразили российскую САУ "Гиацинт-С" на Токмакском направлении. ВИДЕО

Силы обороны точным ударом управляемой ракеты GMLRS поразили российскую САУ 2С5 "Гиацинт-С" на Токмакском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские военные хотели замаскировать свою самоходную артиллерийскую установку среди деревьев, но машину обнаружили аэроразведчики.

Оккупанты неплохо спрятали пушку в лесополосе, но после передачи координат для управляемой ракеты GMLRS найти вражескую цель – не проблема.

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уничтожение (7040) ВСУ (6629) САУ (214)


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Мінус 30 тон цапського заліза, плюс до карми нашим бійцям!
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17.10.2023 16:25 Ответить
Він довше заопвзав ніж йому прилетіло, добре що люди не постраждали, а екіпажу міцного здоровья.
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17.10.2023 16:31 Ответить
Україна вперше запустила ракети ATACMS по російських військам у вівторок вночі - The Wall Street Journal
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17.10.2023 16:49 Ответить
интересно, если выбивать такими темпами, то когда будет уничтожена рашистская артиллерия.
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17.10.2023 17:02 Ответить
Уже наші розрізняють ракети для HIMARS окремо GMLRS та ATACMS... Гарно, дуже гарно! Тільки щоб їх було більше і багато!
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17.10.2023 18:56 Ответить
 
 