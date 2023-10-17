Наши бойцы ракетой GMLRS поразили российскую САУ "Гиацинт-С" на Токмакском направлении. ВИДЕО

Силы обороны точным ударом управляемой ракеты GMLRS поразили российскую САУ 2С5 "Гиацинт-С" на Токмакском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские военные хотели замаскировать свою самоходную артиллерийскую установку среди деревьев, но машину обнаружили аэроразведчики.

Оккупанты неплохо спрятали пушку в лесополосе, но после передачи координат для управляемой ракеты GMLRS найти вражескую цель – не проблема.