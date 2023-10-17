Ночные взрывы на аэродроме оккупированного Бердянска: "Там еще какая-то х#йня летит! А вот уже БК пошел!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский оккупант снял атаку на аэродром базирования вражеской авиации в захваченном Бердянске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны несколько очагов пожара и слышны взрывы, вызванные детонацией боекомплектов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар по аеродромах рашистів у Бердянську та Луганську: ССО знищили 9 гелікоптерів, пускову установку ППО та склад боєприпасів, десятки окупантів знищено та поранено