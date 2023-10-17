Ночные взрывы на аэродроме оккупированного Бердянска: "Там еще какая-то х#йня летит! А вот уже БК пошел!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой российский оккупант снял атаку на аэродром базирования вражеской авиации в захваченном Бердянске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны несколько очагов пожара и слышны взрывы, вызванные детонацией боекомплектов.
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+50 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий17.10.2023 16:37
+46 Tema9
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+44 Павло ШОвте
показать весь комментарий17.10.2023 16:57
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них..я себе, сказал я себе.
Присмотрелся..., и действительно:
********** ***, **********.
Вибачаюсь за нецензурщину, але ж з такої ПІСНІ слів не викинеш. Чекаємо на 2 серію.
На видео записать
Судя по голосам
Они особо не расстроились
Не на чем будет делать
Домой отпустят
Просто кацапи не лаються матом - вони ним розиовляють.
--
Sincerely, Joe.
Підійшов би ближче до ватри та погрівся, поки все не згоріло.
То вам від нас відплата.
Буде підсмажена свиня,
З цим справиться "крилата".
https://i.postimg.cc/rsmhct9n/photo-2023-10-17-16-47-35.jpg
На війні часто мовчання -- дорожче золота.
Но это сарказм
Кацапы должны знать, что такое оружие у нас есть, и мы будем им их убивать
🇺🇦🇺🇸
Не чекали нас тут!"
..а оператор точно кацап - недопЭтрав повернуть камеру, чтобы расширить обзор и не водить камеру туда-сюда
Про це розповів полковник Мартін О'Доннелл, представник армії США у Європі та Африці, інформує із посиланням на https://zn.ua/ukr/war/ssha-peredali-ukrajini-vsi-obitsjani-tanki-abrams.html?fbclid=IwAR2OPtkx9uF5AcAxpcL7pqQCWvNe0eqxX7xYlQVaWVNzGBjyMj8l3CK4sek ZN.ua .
"Всі українці, які тренувалися на танках разом з американськими військами в Німеччині, також повернулися в Україну разом із ************ та запасними частинами до танків", - додав він. Джерело:
Мабуть, орки біля вертушок,чайок кипятили, а воно, он, як неловко запалало!
И это были авиабазы, у которых всегда лучшее ПВО
Гойда!!