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Ночные взрывы на аэродроме оккупированного Бердянска: "Там еще какая-то х#йня летит! А вот уже БК пошел!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский оккупант снял атаку на аэродром базирования вражеской авиации в захваченном Бердянске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны несколько очагов пожара и слышны взрывы, вызванные детонацией боекомплектов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар по аеродромах рашистів у Бердянську та Луганську: ССО знищили 9 гелікоптерів, пускову установку ППО та склад боєприпасів, десятки окупантів знищено та поранено

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авиация (2834) армия РФ (19400) Бердянск (443) уничтожение (7040)


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Топ комментарии
+50
Красота то какая лєпота-да рашисти...
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17.10.2023 16:37
+46
Навіть кацапському окупанту нравиця як воно горить, як люди суєтяця.
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17.10.2023 16:47
+44
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17.10.2023 16:57
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Красота то какая лєпота-да рашисти...
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17.10.2023 16:37 Ответить
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17.10.2023 16:44 Ответить
Зацитую Єсеніна: Листья тополя падают с ясеня,
них..я себе, сказал я себе.
Присмотрелся..., и действительно:
********** ***, **********.
Вибачаюсь за нецензурщину, але ж з такої ПІСНІ слів не викинеш. Чекаємо на 2 серію.
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17.10.2023 17:58 Ответить
Они спокойны как удавы. Летит и летит.
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17.10.2023 18:11 Ответить
Спокойних легше в мішки складати.
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17.10.2023 21:14 Ответить
Не каждому повезет такой фейерверк
На видео записать
Судя по голосам
Они особо не расстроились
Не на чем будет делать
Домой отпустят
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17.10.2023 16:38 Ответить
Відпустять, в окопи ))
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17.10.2023 16:39 Ответить
Ці "говорящіє алєні" мабуть з підрозділу охорони чи аеродромного обслуговування. За це відео ймовірно їх вирвхує кацапочека.і штрафбат їм світить запросто.
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17.10.2023 20:58 Ответить
Красівоє ))
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17.10.2023 16:38 Ответить
То прилетіло привітання москалям з половиною осені.
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17.10.2023 16:40 Ответить
Та так,там ще один казав *доброе утро*правда не закінчив.
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17.10.2023 18:52 Ответить
О, то повітряна тривога, це страшна мстя від цапорилих?
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17.10.2023 16:42 Ответить
Коттон.
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17.10.2023 16:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mOYZaiDZ7BM
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17.10.2023 16:56 Ответить
Ракєта сбіта над прігородом, потєрь і разрушєній нєт.
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17.10.2023 16:45 Ответить
Україна вперше запустила ракети ATACMS по російських військам у вівторок, - WSJ.
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17.10.2023 16:45 Ответить
Словник Даля : "ё**на в*от" - "яка краса". 😂
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17.10.2023 16:45 Ответить
Це дуже змістовне словосполучення, і має багато значень!
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17.10.2023 16:48 Ответить
Колись прочитав в Шукшіна, - ... и он ласково матюкнулся ... -.
Просто кацапи не лаються матом - вони ним розиовляють.
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17.10.2023 16:53 Ответить
Пишуть,що ATACAMS
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17.10.2023 16:46 Ответить
ATACMS
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17.10.2023 16:48 Ответить
У нас їх немає, але якщо знадобиться - застосуємо!
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17.10.2023 16:49 Ответить
Exactly.

--
Sincerely, Joe.
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17.10.2023 16:57 Ответить
Навіть кацапському окупанту нравиця як воно горить, як люди суєтяця.
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17.10.2023 16:47 Ответить
😁🤣👍
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17.10.2023 19:46 Ответить
Тільки я не зрозумів, чому воно убоге весь час скиглить "холадно, холадно".
Підійшов би ближче до ватри та погрівся, поки все не згоріло.
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17.10.2023 20:59 Ответить
то адреналін в яйця жме
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17.10.2023 21:54 Ответить
Зазвичай надлишок адреналіну в штани ззаду виходить
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17.10.2023 22:51 Ответить
Тримаємо кулаки)))

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17.10.2023 16:47 Ответить
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17.10.2023 17:13 Ответить
Кацапы, вам по-любэ ******...
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17.10.2023 16:48 Ответить
Судячи з істерики та ниття окупантів, втрати на аеродромах тимчасово окупованих Луганська та Бердянська у них серйозні. Але всі стадії прийняття вони ще не пройшли
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17.10.2023 16:48 Ответить
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17.10.2023 20:59 Ответить
Летить кацапи не муйня,
То вам від нас відплата.
Буде підсмажена свиня,
З цим справиться "крилата".
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17.10.2023 16:49 Ответить
Україна вперше запустила ракети ATACMS по російських військам у вівторок вночі - The Wall Street Journal
https://i.postimg.cc/rsmhct9n/photo-2023-10-17-16-47-35.jpg
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17.10.2023 16:50 Ответить
Мені здається що вони радіють.Особливо захоплено хтось крикнув в кінці "*********!"
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17.10.2023 16:52 Ответить
Если подразделение сильно подрасх-ли, то есть шанс, что отведут на переформирование.
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17.10.2023 16:59 Ответить
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17.10.2023 16:57 Ответить
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17.10.2023 17:17 Ответить
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17.10.2023 19:49 Ответить
вот это кино...
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17.10.2023 16:58 Ответить
От як гарно буває, якщо не п^&діти наперед на всіх телеканалах і у всіх інтерв'ю, а просто тихо зробити свою справу. Добре зробити. І потім вже повідомити пост-фактум.

На війні часто мовчання -- дорожче золота.
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17.10.2023 17:00 Ответить
Але це не для ********* українських змі.
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17.10.2023 18:51 Ответить
А що ,змі хоч раз повідомило про щось раніше ніж ********* віслюк і його маладая ******* шашличників?
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17.10.2023 21:20 Ответить
Суббоеприпасы кассетной ракеты MGM-140 ATACMS, найденные на аэродроме Бердянска официально ракеты Украине не передавались, это первое подтверждение поставок ATACMS, а также первое их применение по ВС РФ



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17.10.2023 17:00 Ответить
Та ну на. В любом военторге такое продается
Но это сарказм
Кацапы должны знать, что такое оружие у нас есть, и мы будем им их убивать
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17.10.2023 20:51 Ответить
Якщо це справді ATACMS -- величезна подяка проєктувальникам, інженерам, монтажникам, працівникам логістики і всім іншим американським, західноєвропейським і українським спеціалістам за створення, постачання і грамотне застосування цієї зброї. God bless America.

🇺🇦🇺🇸
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17.10.2023 17:04 Ответить
Зеленский: «Благодарю тех, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнёров: эффективное оружие, как мы и договаривались».
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17.10.2023 17:12 Ответить
коли холодно - дупу підігріє ATACAMS
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17.10.2023 17:05 Ответить
По уточненной информации, украинские формирования для удара по аэродрому в Бердянске использовали не только ATACMS фото обломков кассетного суббоеприпаса M74), но и более дешевую версию Ground-Launched Small Diameter Bomb или же просто GLSDB.

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17.10.2023 17:07 Ответить
"Ми сьогодні сюди не запрошені -
Не чекали нас тут!"
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17.10.2023 17:25 Ответить
"Машинґвери свої запорошені, https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo&t=88s нам не випадуть з рук."
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17.10.2023 19:28 Ответить
Дивився і дивився б!

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17.10.2023 17:18 Ответить
Хорошо работают касетные атакамсы !
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17.10.2023 17:18 Ответить
Сюрпрайз !
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17.10.2023 17:24 Ответить
В видео снимали и комментировали явно не подпольщики, не партизаны и не диверсанты.
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17.10.2023 17:27 Ответить
Горить,палає техніка ворожа,рідна Україна переможе! (с)
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17.10.2023 17:28 Ответить
В видео снимали и комментировали явно не подпольщики, не партизаны и не диверсанты.
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17.10.2023 17:29 Ответить
там какая то херня еще летит
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17.10.2023 17:32 Ответить
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17.10.2023 17:41 Ответить
а НАТО ще і не починало....
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17.10.2023 18:31 Ответить

..а оператор точно кацап - недопЭтрав повернуть камеру, чтобы расширить обзор и не водить камеру туда-сюда
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17.10.2023 18:37 Ответить
Вони тільки недавно взнали що таке унітаз.
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17.10.2023 21:23 Ответить
Вміють гобліни московитськи горіти шкода тільки що на нащій землі а не у себе на болотах.
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17.10.2023 18:47 Ответить
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17.10.2023 18:48 Ответить
Коли вже Абрамси попруть кришити лінію суровікіна?
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17.10.2023 18:51 Ответить
Україна отримала 31 американський танк M1A1 Abrams, обіцяний адміністрацією Джо Байдена.

Про це розповів полковник Мартін О'Доннелл, представник армії США у Європі та Африці, інформує із посиланням на https://zn.ua/ukr/war/ssha-peredali-ukrajini-vsi-obitsjani-tanki-abrams.html?fbclid=IwAR2OPtkx9uF5AcAxpcL7pqQCWvNe0eqxX7xYlQVaWVNzGBjyMj8l3CK4sek ZN.ua .

"Всі українці, які тренувалися на танках разом з американськими військами в Німеччині, також повернулися в Україну разом із ************ та запасними частинами до танків", - додав він. Джерело:
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17.10.2023 19:40 Ответить
А це самі москалі коментують?
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17.10.2023 19:15 Ответить
зеля вже визнав, що це були ATACMS
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17.10.2023 19:21 Ответить
Оно ему надо было?! За язык как-будто кто-то тянул. Эта инфа один хрен свинособак не остановит - только полное уничтожение.
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17.10.2023 19:49 Ответить
Вони там нібиту відповідну касету нерозірвавшуся знайшли.
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17.10.2023 20:49 Ответить
"Тиха украинская ночь" (нет). А.С. Пушкин
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17.10.2023 19:38 Ответить
це написав Гоголь Микола, а не пушкін.
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17.10.2023 20:09 Ответить
Можливо що такі слова писав і Гоголь, проте Пушкін теж, в поемі Полтава. Злі язики стверджують що в момент написання цих рядків саме талановитий арап придумав Україну, а не австрійський генштаб з леніним.
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17.10.2023 20:36 Ответить
З жовтня в Україні розпочався ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІД від ЗСУ для московитів *****( в міру - орки)!! Окупантам стало ПАЛАТИ в гузні!
Мабуть, орки біля вертушок,чайок кипятили, а воно, он, як неловко запалало!
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17.10.2023 19:53 Ответить
какая красота. Теперо очко конретно сжалось у кацапчиков на нехилом расстоянии от линии фронта
И это были авиабазы, у которых всегда лучшее ПВО
Гойда!!
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17.10.2023 20:56 Ответить
 
 