РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9696 посетителей онлайн
Новости Видео Помощь Украине Война
13 123 161

Наши договоренности с Байденом выполняются очень точно - "атакамсы" себя показали, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 601 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Ставка. Ключевые военные и внешнеполитические вопросы. Совещание с руководителем ГУР. Продолжительное. Относительно ключевых рисков. Отвечаем на каждый риск, на каждую угрозу. Мощно отвечаем.

Министр финансов Марченко проинформировал о встречах и переговорах с руководителями международных финансовых институтов. Недавно состоялось ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка. Важно внимание к Украине. И важен вывод, который есть у многих партнеров, у разных лидеров и институций: глобальная стабильность, глобальная безопасность, развитие мировой экономики напрямую связано с тем, что российская агрессия против Украины должна завершиться, завершиться справедливо – восстановлением международного порядка, полной силой международного права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ впервые использовали ракеты ATACMS для удара по оккупантам, - The Wall Street Journal

Сегодня необходимо решение Верховной Рады Украины – необходимое для начала переговоров с Евросоюзом. Закон о политически значимых лицах – politically exposed persons – принят. Ожидаю текст закона на подпись. Задача наша неизменна – в этом году быть готовыми открыть переговоры по членству Украины в ЕС. Украинскую часть работы для этого выполняем и выполним. Политическое решение о начале переговоров ожидаем от лидеров стран Евросоюза.

И сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно – "атакамсы" себя показали", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) США (26877) ATACMS (139)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+39
зеленський до отримання тих АТАКАМСів дотичний так само, як до сходу сонця - і там і там він ні до чого, він лише піариться на фоні цього. Насправді всю чорнову роботу, про яку ніхто не каже публічно і не показує по зе-шмарафонам, виконував Залужний, який з вищим американським військовим командуванням на постійному зв"язку. Дадуть нам АТАКАМСи чи Ф16 залежить не від зеленського, це залежить від Байдена та наших ЗСУ та вищого вйськоговго командування. Бо в США прекрасно розуміють що таке зеленський і яку роль насправді він грає в українській політиці.
показать весь комментарий
17.10.2023 19:54
+36
Одна ракета ATACMS стоит 800 тысяч долларов. Даже, если учесть то, что было выущено несколько ракет, техники уничтожено на десятки миллионов долларов, плюс эти ****** пилоты, которых быстро не подготовишь, плюс БК.
показать весь комментарий
17.10.2023 19:25
+30
Смотрю его без звука. По мимике - как был второсортным актёром из несмешных комедий, так им и остался.
показать весь комментарий
17.10.2023 19:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
скільки в рот та ОПу не вали, але й діти свинособак- не зароджуються.
показать весь комментарий
17.10.2023 20:15 Ответить
Зеледент, отдай свою бородатую бабушку в руки американского правосудия. И посмотриш каков будет эффект и в финансовой и военной помощи.
показать весь комментарий
17.10.2023 19:43 Ответить
не поспішайте - перемогли корупцію - отримали ATACMA
бабушку на ф16 обміняють
показать весь комментарий
17.10.2023 19:50 Ответить
Одна неточність: бородата бабушка якщо захоче, передасть зелень американському правосуддю, а не навпаки. Зрозумійте, хто тут всім керує а хто клоун-дурачок , що грає роль найвеличнішого. Він нічого не вирішує, ні на що не впливає, відосики записує.
показать весь комментарий
18.10.2023 10:28 Ответить
І чого тобі, курва, на сцені не вистачало...
показать весь комментарий
17.10.2023 19:48 Ответить
Ну ти ж не став президентом. А мав би.
показать весь комментарий
17.10.2023 19:50 Ответить
Ну вибачай що я не закомплексований, самозакоханий, криворізький скоморох... Ну не було просто шансів.)))
показать весь комментарий
17.10.2023 20:29 Ответить
мы бомбали ,я и атакамсы
показать весь комментарий
17.10.2023 19:50 Ответить
Насправді, Байден ще Порошенкові хотів Атакамси передати, але не встиг.
показать весь комментарий
17.10.2023 19:53 Ответить
ти спеціально зарееструвався, щоб поділитись цим тупим жартом?
показать весь комментарий
17.10.2023 19:55 Ответить
Де ти жарт бачиш? Тут все серйозно! Все так і було.
показать весь комментарий
17.10.2023 19:58 Ответить
він тільки Порошенку і хотів, тому і тягнув так довго
показать весь комментарий
17.10.2023 19:56 Ответить
Як варіант. Байден сподівався, що вибори під час війни проведуть, і обов'язково оберуть Порошенка. А потім побачив, що вибори не готуються, махнув рукою, і дав Атакамси Зеленському.
показать весь комментарий
17.10.2023 20:01 Ответить
зеленський до отримання тих АТАКАМСів дотичний так само, як до сходу сонця - і там і там він ні до чого, він лише піариться на фоні цього. Насправді всю чорнову роботу, про яку ніхто не каже публічно і не показує по зе-шмарафонам, виконував Залужний, який з вищим американським військовим командуванням на постійному зв"язку. Дадуть нам АТАКАМСи чи Ф16 залежить не від зеленського, це залежить від Байдена та наших ЗСУ та вищого вйськоговго командування. Бо в США прекрасно розуміють що таке зеленський і яку роль насправді він грає в українській політиці.
показать весь комментарий
17.10.2023 19:54 Ответить
Пиши вже прямо - "АТАКАМси випросив я" Не соромся.
показать весь комментарий
17.10.2023 19:55 Ответить
зеленський мерзота і кончений вилупок. а подоляку передавай, нехй іде накуй.
показать весь комментарий
17.10.2023 19:56 Ответить
АТАКАМси випросив ти? Зеля перелогінься
показать весь комментарий
17.10.2023 19:57 Ответить
Ну не скоморох це точно. Бо у США воно волало, що АTACMS не надають. Бо Байден йому і цьому кроту дерьмаку про те, що питання вже вирішено не казав. І це правильно
показать весь комментарий
17.10.2023 20:49 Ответить
Залужний - не Муженко, це точно!
показать весь комментарий
17.10.2023 19:56 Ответить
Спеціально для ватного зе-лохторату - Муженко із Залужним в дуже добрих стосунках. Більш того, Муженко разом із Залужним працювали разом в генштабі після вторгнення москалоти 24.02.22. і Муженко добряче допоміг особливо на етапі відбиття москалоти з боку Білорусі. Але потім зе-лідор особисто дав команду не допускати Муженка до генштабу. Досвід Муженка серед військових міг би допомогти в багатьох аспектах організації та планування дій наших військ. Але твоїй промоскальській ватній офісно-преЗЕдентській гидоті головне не дати Україні перемогти...
показать весь комментарий
17.10.2023 20:18 Ответить
Ах он у чому причина! Залужний при прийнятті рішень консультується з Муженком... Я навіть більше скажу, можливо Муженко безпосередньо націлював ракети на аеродром у Бердянську, звідси така влучність.
показать весь комментарий
17.10.2023 21:12 Ответить
Судячи з твоїх коментів, тролятину, яка працює на ОП, відбирають за рівнем тупості - чим ви тупіше, тим краще? Напевно, щоб не дуже відрізнялися на фоні сірості та вбогості вашого зе-лідора.. В будь-якому колективі, який працює на єдину мету, радитись чи консультуватися один з одним це нормально. Особливо, коли мова йде про планування та керування дій сотень тисяч людей в ЗСУ. Муженко це досвідчений та авторитетний у ЗСУ генерал і в перші дні, від самого початку 24.02.22. він дуже допоміг, підключившись до планування спротиву вторгненню в Генштабі. Залужний 24.02.22. публікував фото, на якому вони з Муженком у Генштабі працюють разом. І це вкурвило примітивного ватного блазня - зе-лідОра. Наприкинці квітня 2022, за особистим розпорядженням зе-лідОра, Муженку було заборонено працювати у Генштабі. Про це 24.03.23. Муженко розповів газеті Факти:

Муженко: я намагався цю інформацію та не тільки доносити через певні канали в Генштаб. Зараз у мене немає прямого зв'язку з Генштабом. Тому що свою каденцію на пункті управління я закінчив у другій половині квітня 2022 року.


Журналіст: Чому так сталося? Точно знаю, що бойові офіцери дуже раділи, що ви там. Невже нікому не потрібні ваш досвід, ваше знання «матчастини», ваша фаховість?

Муженко: Залужний сказав мені особисто, що «це рішення президента, щоб ви залишили пункт управління». Не знаю, президента це рішення чи ще чиєсь. Відповів йому: «Раз так, значить, так». Не знаю, кому я створив незручності. Може, тим, що категорично не сприймав перемовини з ворогом, які тоді вели (маються на увазі перемовини у Стамбулі в кінці березня 2022 р. між представниками Зеленського, яких очолював Арахамія, та російськю делегацією). Можливо я позбавляв когось певного комфорту прийняття рішень або опосередковано впливав на якісь рішення.

Повністю інтервью Муженка тут: https://fakty.ua/417163-quot-u-nas-est-vse-vozmozhnosti-i-vse-shansy-razgromit-rossiyu-na-pole-boya-quot---general-viktor-muzhenko
показать весь комментарий
17.10.2023 21:58 Ответить
"Залужний 24.02.22. публікував фото, на якому вони з Муженком у Генштабі працюють разом."... А якби Залужний разом з прибиральницею сфотографувався, це свідчило про те, що прибиральниця впливає на прийняття рішень Залужним?
показать весь комментарий
17.10.2023 23:45 Ответить
муЖенко в Генштабі??? А я думаю як ми Бахмут втратили.....
показать весь комментарий
17.10.2023 22:38 Ответить
тролятина зе-лена, ти геть тупа??? Бахмут втратили навесні 2023, бо твій зе-лідор почав пхати свою тупу неголену пику у військові справи та почав показово збирати "ставки" одразу після того, як ЗСУ звільнили Херсон у листопаді 2022, удаючи з себе Боневтіка Бонапарта. Муженко з квітня 2022 за наказом твого зе-лідОра, не працював у Генштабі. Тож втрата Бахмуту це на 1000% наслідки втручання твого "верховного главсмєха" у справи військових, в яких воно нє бєльмєса не торопає, так само, як і в усьому, що стосується керування державою.
показать весь комментарий
17.10.2023 23:12 Ответить
ви????? ВИ втратили? а яким боком ви до захисників, сцикливі чумидли подоляцькі?
показать весь комментарий
18.10.2023 01:11 Ответить
Байден свої домовленості виконує, а як був "зелений лохотронщик" таким і залишився,Бабломойский в Україні і рашистська агентура в ОП.
показать весь комментарий
17.10.2023 20:00 Ответить
Для порівняння

1) 25 января 2021 официально начался конкурсный отбор на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
2) по итогам их встречи в Белом доме 1 сентября.
Подписав заявление, Зеленский согласился с необходимостью следующих шагов:
немедленное избрание нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с лучшими международными практиками;
3) 26.11.2021 Президент Украины Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя Специализированной антикоррцпционной прокуратуры (САП) до конца текущего года.
4) меморандум с МВФ предусматривает завершение процесса избрания главы САП до конца ноября 2021, но уже декабрь и руководитель до сих пор не избран.
5) 17 июля 2022, Зеленский заявил, что кандидат уже выбран и конкурсная комиссия должна финализовать решение
6) 28 июля 2022 года Генеральный прокурор Украины Андрей Костин утвердил Александра Клименко в должности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Після особистої обіцянки, негайно затвердити результати конкурсу - пройшло 11 місяців
Тобто домовленності виконуються
показать весь комментарий
17.10.2023 21:00 Ответить
... і виконуються НЕГАЙНО, як і домовлялись)))
показать весь комментарий
18.10.2023 01:13 Ответить
Байден, а ще точніше США, надали Україні свої високоточні ракети, якими наші ЗСУ знищили частину аеродромів ворога в Бердянську і Луганську. Щось мені не зрозуміло, а де тут заслуга Боневтіка і його антимайданівської команди? Можливо ЗСУ вдарили нашими ракетами "Нептун" чи "Грім 2"? Та ні, наші ракети Боневтік пустив за вітром і ще вистачає совесті піаритися на чужих домягненнях? Твої Боневтіке асфальтоукладчики і бітумовозки, ось якби хтось ними знищив голікоптери і склади, тоді звичайно ти і твої заслуги неперевершені, а так краще промовчати.
показать весь комментарий
17.10.2023 20:15 Ответить
Популіст безстижий. Скажи спасибі і викинь себе з промов на помийку. Хто ти такий всі давно вже знають.
показать весь комментарий
17.10.2023 20:22 Ответить
Есть и такое мнение:
"Производители ATACMS посмотрев на жирные и вкусные военные контракты других производителей вооружений решили и себе урвать кусочек. А что может быть лучшей рекламой, чем применение товара в реальных боевых условиях? И понеслась...".
показать весь комментарий
17.10.2023 20:23 Ответить
Только пиариться умеет и примазываться ко всем.
показать весь комментарий
17.10.2023 20:37 Ответить
Вот что волшебный пендель делает, а скорее всего, судя по экзитполам, прийдет Трамп, там будут не волшебные пендели а волшебных п*зды получать вся ОПа, а ермачье вообще изчезнет )))
показать весь комментарий
17.10.2023 20:46 Ответить
Ги!"Ми пахали! Я і трактор з механізатором!".
показать весь комментарий
17.10.2023 20:57 Ответить
А я уверен, если бы не гундосый со сворой мародеров и мордовских агентов, эти ракеты давно бы у ВСУ были. А так пришлось преодолевать сопротивление противников передачи ракет Украине, а аргументы противникам как раз кращебвтик и подкидывал своим хамским поведением и игнорированием требований американцев относительно борьбы с коррупцией и кротами. А за то время гибли наши воины, из которых многие могли бы остаться в живых, если бы оружие пришло раньше.
показать весь комментарий
17.10.2023 20:58 Ответить
То прохаєте значить журналістів мовчати про корупцію...? Товариш Сталін теж не публічно попросив журналістів мовчати про ГУЛАГ і масові репресії до перемоги..
показать весь комментарий
17.10.2023 21:21 Ответить
Тупорилий ішак домовився.. Ги-ги-ги.
показать весь комментарий
17.10.2023 21:50 Ответить
Шо там з е
кримінальною з справою на Байдена?
показать весь комментарий
17.10.2023 22:11 Ответить
это кассетные атакамсы, а где бетонобойные?
показать весь комментарий
17.10.2023 23:17 Ответить
А самим произвести не судьба?
показать весь комментарий
17.10.2023 23:58 Ответить
у нас было 30 лет, что б самим произвести, если в мирное время не произвели, то сейчас тем более, когда вся территория простреливается
показать весь комментарий
18.10.2023 10:58 Ответить
Це гундосе чмо може домовитись хіба що про "отсос" Єрмаку, поки Залужний вирішує питання щодо зброї
показать весь комментарий
17.10.2023 23:56 Ответить
За даними ЗМІ, за останні кілька днів Сили оборони отримали "менше десятка" ракет типу ATACMS. Очікується, що завдяки їх постачанню Україна отримає "критично важливу" здатність уражати цілі ЗС РФ далеко від лінії фронту.
"Невелика кількість ракет підкреслює небажання США надсилати потужну зброю", - додали у матеріалі.
показать весь комментарий
18.10.2023 01:10 Ответить
В інших новинах вже пишуть про 20 ракет
Потужніше не стало...

Тепер треба чекати, де можна використати - тому що кількість замала
показать весь комментарий
18.10.2023 11:27 Ответить
але не завдяки Зелоху, точно не завдяки...
показать весь комментарий
18.10.2023 01:17 Ответить
дуже влучно - "атакамси" себе показали.
Треба більще домовлятись, щоб більще хороших росіян робити.
показать весь комментарий
18.10.2023 02:06 Ответить
Не думав що країна доживе до такого що презідент(політик) замість того щоб давати інтерв'ю журналістам(хоч лояльним)буде записувати тупі відосікі.Токого нема навіть у рашці.Запитав у свого бувшого знайомого з рашки про відоси путіна-тепер я став не тіки "фашистом" а ще дебілом-там такого нема.
показать весь комментарий
18.10.2023 05:50 Ответить
ТАК ХЛИ ВЫ СРАЗУ ПО ПУТИНУ НЕ СТРЕЛЯЕТЕ !!!
показать весь комментарий
18.10.2023 06:16 Ответить
не руш валодю не буде воняти) алексей тиж вумний раїсянин
показать весь комментарий
18.10.2023 06:57 Ответить
тільки тепер догнав що у нас головком теж ВОЛОДИМИР) оттакої раїсі дупа)
показать весь комментарий
18.10.2023 07:01 Ответить
"Наши домовленности выконуються"! Насчёт Аьакамс "домовленности'"и без тебя ввконувалысь бы,ты выполни домовденнлсти и ,распусти свое ФСБшное ,воровское кодло
показать весь комментарий
18.10.2023 07:36 Ответить
ГНИДА, где наши ГРОМЫ с дальностью 600км???
показать весь комментарий
18.10.2023 10:29 Ответить
посиди в окопі дзен спіймаєш, тут всі свої окрім якцапів,
показать весь комментарий
18.10.2023 11:22 Ответить
Зелену гидоту потрібно відправляти у відставку, поки країна ще ціла!
показать весь комментарий
18.10.2023 10:39 Ответить
Америка домовленності із своєї сторони виконує в цьому можна не сумніватись, а як на рахунок виконання з нашої сторони - знову тільки імітація і вигляд виконання ти про наші зобовязання повідай народу.
показать весь комментарий
18.10.2023 11:45 Ответить
Типу атакамси отримані завдяки особистим домовленостям Зелі. Мовляв, без нього нічого не було би. На яких тільки ідіотів це розраховано? Питання риторичне.
показать весь комментарий
18.10.2023 12:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 