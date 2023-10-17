Наши договоренности с Байденом выполняются очень точно - "атакамсы" себя показали, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 601 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Ставка. Ключевые военные и внешнеполитические вопросы. Совещание с руководителем ГУР. Продолжительное. Относительно ключевых рисков. Отвечаем на каждый риск, на каждую угрозу. Мощно отвечаем.

Министр финансов Марченко проинформировал о встречах и переговорах с руководителями международных финансовых институтов. Недавно состоялось ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка. Важно внимание к Украине. И важен вывод, который есть у многих партнеров, у разных лидеров и институций: глобальная стабильность, глобальная безопасность, развитие мировой экономики напрямую связано с тем, что российская агрессия против Украины должна завершиться, завершиться справедливо – восстановлением международного порядка, полной силой международного права.

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Сегодня необходимо решение Верховной Рады Украины – необходимое для начала переговоров с Евросоюзом. Закон о политически значимых лицах – politically exposed persons – принят. Ожидаю текст закона на подпись. Задача наша неизменна – в этом году быть готовыми открыть переговоры по членству Украины в ЕС. Украинскую часть работы для этого выполняем и выполним. Политическое решение о начале переговоров ожидаем от лидеров стран Евросоюза.

И сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно – "атакамсы" себя показали", - сказал Зеленский.