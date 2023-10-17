Наши договоренности с Байденом выполняются очень точно - "атакамсы" себя показали, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 601 дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Ставка. Ключевые военные и внешнеполитические вопросы. Совещание с руководителем ГУР. Продолжительное. Относительно ключевых рисков. Отвечаем на каждый риск, на каждую угрозу. Мощно отвечаем.
Министр финансов Марченко проинформировал о встречах и переговорах с руководителями международных финансовых институтов. Недавно состоялось ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка. Важно внимание к Украине. И важен вывод, который есть у многих партнеров, у разных лидеров и институций: глобальная стабильность, глобальная безопасность, развитие мировой экономики напрямую связано с тем, что российская агрессия против Украины должна завершиться, завершиться справедливо – восстановлением международного порядка, полной силой международного права.
Сегодня необходимо решение Верховной Рады Украины – необходимое для начала переговоров с Евросоюзом. Закон о политически значимых лицах – politically exposed persons – принят. Ожидаю текст закона на подпись. Задача наша неизменна – в этом году быть готовыми открыть переговоры по членству Украины в ЕС. Украинскую часть работы для этого выполняем и выполним. Политическое решение о начале переговоров ожидаем от лидеров стран Евросоюза.
И сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно – "атакамсы" себя показали", - сказал Зеленский.
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бабушку на ф16 обміняють
Муженко: я намагався цю інформацію та не тільки доносити через певні канали в Генштаб. Зараз у мене немає прямого зв'язку з Генштабом. Тому що свою каденцію на пункті управління я закінчив у другій половині квітня 2022 року.
Журналіст: Чому так сталося? Точно знаю, що бойові офіцери дуже раділи, що ви там. Невже нікому не потрібні ваш досвід, ваше знання «матчастини», ваша фаховість?
Муженко: Залужний сказав мені особисто, що «це рішення президента, щоб ви залишили пункт управління». Не знаю, президента це рішення чи ще чиєсь. Відповів йому: «Раз так, значить, так». Не знаю, кому я створив незручності. Може, тим, що категорично не сприймав перемовини з ворогом, які тоді вели (маються на увазі перемовини у Стамбулі в кінці березня 2022 р. між представниками Зеленського, яких очолював Арахамія, та російськю делегацією). Можливо я позбавляв когось певного комфорту прийняття рішень або опосередковано впливав на якісь рішення.
Повністю інтервью Муженка тут: https://fakty.ua/417163-quot-u-nas-est-vse-vozmozhnosti-i-vse-shansy-razgromit-rossiyu-na-pole-boya-quot---general-viktor-muzhenko
БоневтікаБонапарта. Муженко з квітня 2022 за наказом твого зе-лідОра, не працював у Генштабі. Тож втрата Бахмуту це на 1000% наслідки втручання твого "верховного главсмєха" у справи військових, в яких воно нє бєльмєса не торопає, так само, як і в усьому, що стосується керування державою.
1) 25 января 2021 официально начался конкурсный отбор на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
2) по итогам их встречи в Белом доме 1 сентября.
Подписав заявление, Зеленский согласился с необходимостью следующих шагов:
немедленное избрание нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с лучшими международными практиками;
3) 26.11.2021 Президент Украины Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя Специализированной антикоррцпционной прокуратуры (САП) до конца текущего года.
4) меморандум с МВФ предусматривает завершение процесса избрания главы САП до конца ноября 2021, но уже декабрь и руководитель до сих пор не избран.
5) 17 июля 2022, Зеленский заявил, что кандидат уже выбран и конкурсная комиссия должна финализовать решение
6) 28 июля 2022 года Генеральный прокурор Украины Андрей Костин утвердил Александра Клименко в должности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Після особистої обіцянки, негайно затвердити результати конкурсу - пройшло 11 місяців
Тобто домовленності виконуються
"Производители ATACMS посмотрев на жирные и вкусные военные контракты других производителей вооружений решили и себе урвать кусочек. А что может быть лучшей рекламой, чем применение товара в реальных боевых условиях? И понеслась...".
кримінальною з справою на Байдена?
"Невелика кількість ракет підкреслює небажання США надсилати потужну зброю", - додали у матеріалі.
Потужніше не стало...
Тепер треба чекати, де можна використати - тому що кількість замала
Треба більще домовлятись, щоб більще хороших росіян робити.