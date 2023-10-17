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Новости Видео Война
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Группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ уничтожила 40 единиц техники оккупантов за 4 дня. ВИДЕО

За четыре дня группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ дронами-камикадзе уничтожила 40 единиц российской техники, в том числе 19 танков.

На опубликованном видео уничтожение двух танков и "буханки" оккупантов FPV-дронами "Дикі Шершні", которые бойцам передали сообщества Цензор.НЕТ и Бутусов Плюс.

Для эффективной работы ребятам нужно большое количество мощных дронов. Например, для поражения 40 единиц техники "Асгард" использовали 80 FPV-дронов.

Сейчас мы собираем для "Асгард" новую партию FPV-дронов "Дикі Шершні" и снова нуждаемся в вашей помощи. От вас зависит сколько дронов будет у военных для ликвидации оккупантов.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected] 

Смотрите также: Два FPV-дрона "Дикі Шершні" сожгли оккупантскую БМП. ВИДЕО

Автор: 

Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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Топ комментарии
+9
О-о-о-о! Чудова новина! Наснаги вам! Хай вас Бог береже!
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17.10.2023 21:38
+3
Дякуємо нашим Захисникам та Захисницям!
Королевська опозажопна, мабуть, повернеться таки в Україну, у неї ж бізнес на металоломі був… саме час їй збирати, власним руками, цей СРУСЬкай мір! Вона з орками, аж в засос… Отой пристаркуватий шустер, може підтвердити !
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17.10.2023 21:37
+1
Танк в лоба?????
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17.10.2023 22:14
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Дякуємо нашим Захисникам та Захисницям!
Королевська опозажопна, мабуть, повернеться таки в Україну, у неї ж бізнес на металоломі був… саме час їй збирати, власним руками, цей СРУСЬкай мір! Вона з орками, аж в засос… Отой пристаркуватий шустер, може підтвердити !
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17.10.2023 21:37 Ответить
О-о-о-о! Чудова новина! Наснаги вам! Хай вас Бог береже!
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17.10.2023 21:38 Ответить
+
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17.10.2023 22:03 Ответить
Танк в лоба?????
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17.10.2023 22:14 Ответить
"На опубликованном видео уничтожение двух танков..." - никакого "уничтожения" на опубликованном видео, к сожалению, не просматривается.
Разве цель сбора людских денег на покупку дронов и усилий разведки по нахождению вражеской брони в том, чтобы затем без толку истратить и так маломощный FPV ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО направив его в динамическую защиту ЛОБОВОЙ ПРОЕКЦИИ танка, а потом прицепить к видео атаки бравурный заголовок, выдавая дым от взрыва дрона за "уничтожение"...и попросить денег на новые дроны?
"Здесь мерилом работы считают усталость" - так что ли?
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18.10.2023 08:58 Ответить
як гарно критикувать з канади
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18.10.2023 09:00 Ответить
Воно не критикує, а бреше. Бо кацап.
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18.10.2023 09:31 Ответить
/У 2023 році Кабінет Міністрів виділив 40 мільярдів гривень у межах інвестицій в українське виробництво безпілотників. Також виробники дронів отримали можливість заробляти до 25% від вартості держзамовлення, повідомив глава уряду Денис Шмигаль./
Шмигаль, бл..., де дрони?
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18.10.2023 09:16 Ответить
Треба було спочатку задвохсотити підарський екіпаж, а танк нікуди б не дівся. Лоція відома.
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18.10.2023 09:39 Ответить
 
 