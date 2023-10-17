Группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ уничтожила 40 единиц техники оккупантов за 4 дня. ВИДЕО
За четыре дня группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ дронами-камикадзе уничтожила 40 единиц российской техники, в том числе 19 танков.
На опубликованном видео уничтожение двух танков и "буханки" оккупантов FPV-дронами "Дикі Шершні", которые бойцам передали сообщества Цензор.НЕТ и Бутусов Плюс.
Для эффективной работы ребятам нужно большое количество мощных дронов. Например, для поражения 40 единиц техники "Асгард" использовали 80 FPV-дронов.
Сейчас мы собираем для "Асгард" новую партию FPV-дронов "Дикі Шершні" и снова нуждаемся в вашей помощи. От вас зависит сколько дронов будет у военных для ликвидации оккупантов.
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Королевська опозажопна, мабуть, повернеться таки в Україну, у неї ж бізнес на металоломі був… саме час їй збирати, власним руками, цей СРУСЬкай мір! Вона з орками, аж в засос… Отой пристаркуватий шустер, може підтвердити !
Разве цель сбора людских денег на покупку дронов и усилий разведки по нахождению вражеской брони в том, чтобы затем без толку истратить и так маломощный FPV ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО направив его в динамическую защиту ЛОБОВОЙ ПРОЕКЦИИ танка, а потом прицепить к видео атаки бравурный заголовок, выдавая дым от взрыва дрона за "уничтожение"...и попросить денег на новые дроны?
"Здесь мерилом работы считают усталость" - так что ли?
Шмигаль, бл..., де дрони?