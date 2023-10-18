Пограничники поразили российский ЗРК "ТОР М2" и 3 единицы вражеской техники. ВИДЕО
Благодаря точным сбрасываниям боеприпасов с дронов пограничники уничтожили три единицы техники россиян, поразили огневую позицию и повредили зенитно-ракетный комплекс "ТОР М2" на южном направлении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Государственная пограничная служба сообщила в фейсбуке и опубликовала соответствующее видео.
В ГПСУ отметили, что "не обошлось и без потерь в живой силе врага".
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Николай Водяной #461390
показать весь комментарий18.10.2023 01:57 Ответить Мне нравится 2
Volodymyr Pinchuk #487682
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ВІКТОР #474355
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