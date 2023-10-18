Пограничники поразили российский ЗРК "ТОР М2" и 3 единицы вражеской техники. ВИДЕО

Благодаря точным сбрасываниям боеприпасов с дронов пограничники уничтожили три единицы техники россиян, поразили огневую позицию и повредили зенитно-ракетный комплекс "ТОР М2" на южном направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Государственная пограничная служба сообщила в фейсбуке и опубликовала соответствующее видео.

В ГПСУ отметили, что "не обошлось и без потерь в живой силе врага".

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