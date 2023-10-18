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Пограничники поразили российский ЗРК "ТОР М2" и 3 единицы вражеской техники. ВИДЕО

Благодаря точным сбрасываниям боеприпасов с дронов пограничники уничтожили три единицы техники россиян, поразили огневую позицию и повредили зенитно-ракетный комплекс "ТОР М2" на южном направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Государственная пограничная служба сообщила в фейсбуке и опубликовала соответствующее видео.

В ГПСУ отметили, что "не обошлось и без потерь в живой силе врага".

Смотрите: Украинские военные дронами-камикадзе "Пегас" уничтожили 3 единицы техники оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6484) уничтожение (7040) ЗРК (202)


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Що це було?
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18.10.2023 01:57 Ответить
А я подумав, шо це мені одному здалося!
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18.10.2023 04:06 Ответить
Останнім часом полізло відеосміття...
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18.10.2023 09:16 Ответить
 
 