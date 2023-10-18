Оккупанты с криками "Мы заставим Рим содрогнуться" едут на краденых мотоциклах и гибнут на украинской земле. ВИДЕО

Украинские воины ликвидировали группу оккупантов, которые двигались по полевой дороге на ворованных мотоциклах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой оккупанты собственноручно снимают свою поездку и фрагмент с результатом работы украинских воинов, опубликованный в соцсетях.

Примечательно, что во время езды на мотоциклах оккупанты выкрикивали фразу "Мы заставим Рим содрогнуться", которая по легенде принадлежит Спартаку - предводителю восстания рабов против Римской республики в 73-71 годах до нашей эры.

На записи можно разглядеть не менее шести оккупантов на окрашенных в один цвет мотоциклах спортивного типа.

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