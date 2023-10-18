Оккупанты с криками "Мы заставим Рим содрогнуться" едут на краденых мотоциклах и гибнут на украинской земле. ВИДЕО
Украинские воины ликвидировали группу оккупантов, которые двигались по полевой дороге на ворованных мотоциклах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой оккупанты собственноручно снимают свою поездку и фрагмент с результатом работы украинских воинов, опубликованный в соцсетях.
Примечательно, что во время езды на мотоциклах оккупанты выкрикивали фразу "Мы заставим Рим содрогнуться", которая по легенде принадлежит Спартаку - предводителю восстания рабов против Римской республики в 73-71 годах до нашей эры.
На записи можно разглядеть не менее шести оккупантов на окрашенных в один цвет мотоциклах спортивного типа.
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+64 Alex Nosov #582146
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женя пирожин справедливый пустил скупую слезу в пекле
Такі слова ведуть до наступного - "нам усі винні", але це точно не сприяє наданню нам допомоги.
- Дяденька, проснитесь. Вы обосрались.
- А я и не сплю.
Так и вы. Откройте глаза уже. Путин уже напал на НАТО. Росийские ракеты и ударные беспилотники бомбят страны НАТО. Росийские диверсанты штурмуют через беларашку польскую границу, захватывают Вашингтон, убивают гражлан ЕС ядами и раиоактивными препаратами. Угроза захвата Сувальского коридора если НАТО не предоставит рашистам проход в Крулевец. Несколько европейских стран НАТО типо Венгрия, и Словакиия уже под росийским контролем и с росийским правительством и только дело времени когда они заявят что выходят с НАТО и *ради безопасности* ставят у себя росийские военные базы. ***** как подлый трус ведет уже не открытые а гибридные войны как потомок Золотой Орды, воюющей угрозами и шантажом. Подводит свою Орду под какую то страну и требует капитулировать и поменять правительство на росийское или нападет. И судя по тому как НАТО прогибалось перед *****м выполняя все его требования лишьбынебылавайны, все ето время то у ***** были все шансы захватить всю Европу.
Ну вот там справа список соцсетей, может кто-нибудь отправит.
Лучше наверно в твитер. Я сам отправил бы, но не пользуюсь им.
Массаракш.
коли вони нарешті вертаються в *******, то їх називають "вертухаї"
В итоге: свои подземные квартиры в деревянном ящике получили бесплатно....
Орет - можем повторить?
А потому что весь мир после 2 Мировой
Памятники советскому солдату с маленькой девочкой на руках
Кругом понаставил
Памятники понаставил
Но почему- то скрыл от всех
Самые страшные сексуальные преступления
За всю историю человечества
Которые совершили солдаты
Которым поставили памятники
Эти солдаты насиловали все подряд
Не брезговали даже стариками
Немецкие историки собрали доказательства
Для судебного процесса
Им запретили даже рот открывать
Они двадцать лет не могли публиковать
Даже статьи на эту тему
И вот итог
Русские снова орут- МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ
И повторяют
В Буче,Ирпене,Мариуполе
А сегодня еще и в Израиле
Это их ,русский стиль
А мир наблюдает
Таке ж було і в Чечні, Молдові, Грузії, але тільки Українці дали ДОСТОЙНУ відсіч, всупереч усіляких протидій влади!
Єхалі...
До Рима їм ще дохнути і дохнути...