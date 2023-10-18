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Оккупанты с криками "Мы заставим Рим содрогнуться" едут на краденых мотоциклах и гибнут на украинской земле. ВИДЕО

Украинские воины ликвидировали группу оккупантов, которые двигались по полевой дороге на ворованных мотоциклах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой оккупанты собственноручно снимают свою поездку и фрагмент с результатом работы украинских воинов, опубликованный в соцсетях.

Примечательно, что во время езды на мотоциклах оккупанты выкрикивали фразу "Мы заставим Рим содрогнуться", которая по легенде принадлежит Спартаку - предводителю восстания рабов против Римской республики в 73-71 годах до нашей эры.

На записи можно разглядеть не менее шести оккупантов на окрашенных в один цвет мотоциклах спортивного типа.

Смотрите: Более половины раненых российских военных остались без рук и ног. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19400) Рим (63) уничтожение (7040)


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Топ комментарии
+64
Покажите ето видео Папе Римскому. Спросите, может украинцам нужно сделать коридор для достоевского, пушкина и другой рузкой культуры которая едет на мотоциклах и танках к нему в гости в Рим
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18.10.2023 09:55
+40
Заблудились ани. Им абещали что ани будут в тылу ахранять урожай ат птиц. И ваабще как гаварил Арестовичь, ва всем винават толька путен а расийский бедный абманутый народ ето что то другое
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18.10.2023 09:58
+39
Русня -гній
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18.10.2023 09:50
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Правила форума Совет форумчан
Русня -гній
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18.10.2023 09:50 Ответить
Героям Слава❤️💙💛‼️👍👍👍👏👏👏👏👏БРАВО ‼️Смерть кацапам ‼️
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18.10.2023 10:15 Ответить
фанаты Спартака ехали домой
женя пирожин справедливый пустил скупую слезу в пекле
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18.10.2023 12:10 Ответить
Заставілі, а?
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18.10.2023 09:52 Ответить
Заблудились ани. Им абещали что ани будут в тылу ахранять урожай ат птиц. И ваабще как гаварил Арестовичь, ва всем винават толька путен а расийский бедный абманутый народ ето что то другое
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18.10.2023 09:58 Ответить
Саааааадрагнуцццца ні пааалучілась... зато хоть знатно абааасралісь - єта чо, єта зааапраста
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18.10.2023 10:17 Ответить
Коли волонтери України збирають допомогу для ЗСУ, а це дрони і інше збіжжя, то ботоксні недами мордора збирають кошти на чорні мішки. Ось вам і Рим. До речі село Нью-Йорк також є.
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18.10.2023 09:53 Ответить
нажаль, але на дрони теж збирають, те, що ти не бачиш не значить, що не має, збирають.
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18.10.2023 21:55 Ответить
...содрогнуться в припадке смеха. Генетические кацапские долбой@бы
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18.10.2023 09:53 Ответить
Агония была не долгой... Дрыгайтесь.
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18.10.2023 09:55 Ответить
Покажите ето видео Папе Римскому. Спросите, может украинцам нужно сделать коридор для достоевского, пушкина и другой рузкой культуры которая едет на мотоциклах и танках к нему в гости в Рим
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18.10.2023 09:55 Ответить
И вообще, нужно поднять етот вопрос в ООН. О предоставлении Европой мирного коридора для зеленых челавечкав Путена. А то может действительно мы воюем зазря и путену не нужна Украина. А он всего лишь хочет пойти НА РИМ, НА БЕРЛИН, НА ВАШИНГТОН, НА ЛОНДОН, НА ПОЛЬШУ, и очень хочет помыться в Ламанше.
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18.10.2023 10:11 Ответить
Що вам зробили в цих містах, що ви так... А от до Орбана, в Угорщину, якусь дивізію пабєдобєсов варто було б і пропустити.
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18.10.2023 10:13 Ответить
Я просто хочу чтобы Европа или некоторые страны которая устала ат вайны и хочет снять санкции поняли что ето не Украина Европе обязана а Европа Украине обязана тем что мы стали щитом перед Европой остановив Орду
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18.10.2023 10:43 Ответить
Чесно скажу свою думку - полиште оце "стали щитом". Вони об'єднались в НАТО, і Путлєр просто не ризикнув напасти на них. Інша справа економічну (тобто газову) війну Росія вела.
Такі слова ведуть до наступного - "нам усі винні", але це точно не сприяє наданню нам допомоги.
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18.10.2023 10:51 Ответить
Вы как в анекдоте живете:
- Дяденька, проснитесь. Вы обосрались.
- А я и не сплю.
Так и вы. Откройте глаза уже. Путин уже напал на НАТО. Росийские ракеты и ударные беспилотники бомбят страны НАТО. Росийские диверсанты штурмуют через беларашку польскую границу, захватывают Вашингтон, убивают гражлан ЕС ядами и раиоактивными препаратами. Угроза захвата Сувальского коридора если НАТО не предоставит рашистам проход в Крулевец. Несколько европейских стран НАТО типо Венгрия, и Словакиия уже под росийским контролем и с росийским правительством и только дело времени когда они заявят что выходят с НАТО и *ради безопасности* ставят у себя росийские военные базы. ***** как подлый трус ведет уже не открытые а гибридные войны как потомок Золотой Орды, воюющей угрозами и шантажом. Подводит свою Орду под какую то страну и требует капитулировать и поменять правительство на росийское или нападет. И судя по тому как НАТО прогибалось перед *****м выполняя все его требования лишьбынебылавайны, все ето время то у ***** были все шансы захватить всю Европу.
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18.10.2023 11:15 Ответить
Да и не говорите... А взять к примеру, да и предположить, гипотетически, шо Западной Европы нет, мы -на краю земли, у Атлани, так шо, мы Атлантический океан щитом закроем, если бутем валить кацапов. Чи мож если некого прикрывать щитом , то и нафига все это?
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18.10.2023 19:03 Ответить
Нажаль, ***** у першу чергу потрібен саме Київ, а не Рим чи Берлін.
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18.10.2023 12:37 Ответить
+100500!!!
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18.10.2023 13:12 Ответить
Он скажет что я в Ватикане, это другое.
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18.10.2023 13:49 Ответить
https://www.vaticannews.va/en.html
Ну вот там справа список соцсетей, может кто-нибудь отправит.
Лучше наверно в твитер. Я сам отправил бы, но не пользуюсь им.
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18.10.2023 16:15 Ответить
кацаподебилы.. в степи на дырчиках их слышно (та и видно) было за километр.. продолжайте, идиоты, в том же духе
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18.10.2023 09:55 Ответить
не доїхали....
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18.10.2023 09:57 Ответить
Хтож ціх жмуров в Рим повезе ?
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18.10.2023 09:57 Ответить
спалити всіх їх останки,зсипати в один пакет мусорний і папі римському на отпєваніє.
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24.10.2023 12:43 Ответить
Раби йдуть в бій за набуття їх рабовласником нових рабів з гаслом рабів, що колись йшли у бій зі своїм рабовласником за власну свободу.
Массаракш.
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18.10.2023 09:59 Ответить
Муссолини покажет им Рим. Дебилы.
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18.10.2023 10:00 Ответить
Рабы цитируют рабов... и закончили так же..... раб - он и в Риме, и в Украине - раб
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18.10.2023 10:01 Ответить
адреналін ... мабуть молоді ... були ...
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18.10.2023 10:02 Ответить
"восстание рабов под руководством мотоциклов" ))
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18.10.2023 10:08 Ответить
Шо це було, Хамас на мінімалках?
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18.10.2023 10:08 Ответить
Там и обычного кассетника - досить.
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18.10.2023 19:05 Ответить
москалі називають таких "попаданці" - весь час попадають в минуле або в майбутнє

коли вони нарешті вертаються в *******, то їх називають "вертухаї"
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18.10.2023 10:08 Ответить
Короче, квартиры в Киеве и Одессе их уже не устаивают - решили рвать когти на Рим!
В итоге: свои подземные квартиры в деревянном ящике получили бесплатно....
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18.10.2023 10:08 Ответить
Ящик це розкіш.Хоча б пакет дали.А то лисиці порозтягують по кущах
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18.10.2023 11:05 Ответить
Виявляється не всі дороги ведуть в Рим, деякі прямують прямо в пекло.
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18.10.2023 10:11 Ответить
Гнойда!
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18.10.2023 10:17 Ответить
Содрогнулісь так шо тепер черв'яки будуть їх жерти
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18.10.2023 10:17 Ответить
Начитані...
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18.10.2023 10:24 Ответить
Раби , і в московії раби
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18.10.2023 10:29 Ответить
На це можна тільки відповісти - "Карфаген має бути зруйнований!"
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18.10.2023 10:31 Ответить
Всё. Приехали.
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18.10.2023 10:35 Ответить
Недовго фраєр танцював.
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18.10.2023 10:40 Ответить
Кацаподром. І тішина...
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18.10.2023 10:42 Ответить
Вперёд, мои Боевые ********!(с)
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18.10.2023 11:12 Ответить
Побачивши їх, Рим здригався від сміху.
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18.10.2023 11:22 Ответить
А почему русня безнаказанно
Орет - можем повторить?
А потому что весь мир после 2 Мировой
Памятники советскому солдату с маленькой девочкой на руках
Кругом понаставил
Памятники понаставил
Но почему- то скрыл от всех
Самые страшные сексуальные преступления
За всю историю человечества
Которые совершили солдаты
Которым поставили памятники
Эти солдаты насиловали все подряд
Не брезговали даже стариками
Немецкие историки собрали доказательства
Для судебного процесса
Им запретили даже рот открывать
Они двадцать лет не могли публиковать
Даже статьи на эту тему
И вот итог
Русские снова орут- МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ
И повторяют
В Буче,Ирпене,Мариуполе
А сегодня еще и в Израиле
Это их ,русский стиль
А мир наблюдает
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18.10.2023 11:27 Ответить
Не нужно передёргивать. Солдата с девочкой поставили в одном единственном месте, причём поставили его сами савецкие. И весь мир прекрасно знает, что представляет из себя кацап. Другое дело что с этой сволочью никто не хочет связываться
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18.10.2023 19:25 Ответить
Жаль мотоциклов в конце.
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18.10.2023 11:48 Ответить
Хамас з кацапії вдерся в Україну, весь Світ це побачив з 2014 року!!
Таке ж було і в Чечні, Молдові, Грузії, але тільки Українці дали ДОСТОЙНУ відсіч, всупереч усіляких протидій влади!
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18.10.2023 11:56 Ответить
Мы заставим Рим содрогнуться от смеха!"
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18.10.2023 12:19 Ответить
Друзі Арестовича
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18.10.2023 13:02 Ответить
А пацани к успєху шлі...
Єхалі...
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18.10.2023 13:03 Ответить
Лісапети яскравого кольору, це дуже опастний вид транспорту! Особливо, коли ти п'яне москальське рило, на чужій землі та ще й кричиш, як недорізаний. А тепер ти ні Риму, ні Києву в х*й не торохтиш!
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18.10.2023 13:17 Ответить
а чим їх декрімінізували?
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18.10.2023 14:06 Ответить
лАвровим вінком ))))
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18.10.2023 15:28 Ответить
Выродки 😬
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18.10.2023 14:43 Ответить
Долбоебы... а ничего, что Мацква третий Рим? Я не против, только побыстрее рожайте, а то передохнете все под ******. АРХ М
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18.10.2023 14:44 Ответить
А що не так?Рим здригнувся від сміху)
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18.10.2023 15:22 Ответить
поки що здригнулись тільки вкрадені мотоцикли )
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18.10.2023 15:27 Ответить
Хотіли пожерти пасти і напитися ґраппи у Римі, а згниють у землі десь біля Завєтного Желанія
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18.10.2023 18:07 Ответить
Не встигнуть згнити, заре у диких тваринок пир горой стоит. Смело встретят зимние холода с нагуляным жирком... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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18.10.2023 19:07 Ответить
Ad *********** properat, cito qui judicat...
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18.10.2023 19:15 Ответить
Выползти из своего тамбовского гадючника, украсть в Украине мотоцикл и сдохнуть в муках разорванным снарядом - жызнь удалась!
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18.10.2023 19:17 Ответить
мотокрос як в Скаженому Максі, але фінал як завжди
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18.10.2023 19:18 Ответить
Рим іх навіть не почув.
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18.10.2023 19:50 Ответить
шкода, що вони не в курсі, що вони не в той бік наступають! Наступати треба на мАААААскву, бо "мАААААААсквАААААААААа - трЄтій рім, і чєтвьортАму нє бівАть"
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19.10.2023 00:23 Ответить
"Не унивайте поцаны" с такими ездаками до Рима ще 100500тыс лет вам ехать
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19.10.2023 02:40 Ответить
Якщо виложити дорогу в один ряд з дохлих кацапів,то це всього навсього 450 км.....
До Рима їм ще дохнути і дохнути...
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24.10.2023 12:50 Ответить
 
 