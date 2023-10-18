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Оккупант об обстановке на фронте: "Штурм провален, бл#дь. Все в говно. Всех убили нах#й. Жратвы не подвозят три недели, воды - седьмой день". АУДИО

Российский оккупант рассказал о значительных потерях личного состава во время штурма украинских позиций и пожаловался на логистику в армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорилось в перехваченном телефонном разговоре захватчика со своей женой. По его словам, в его подразделении более сотни убитых за несколько дней уже три недели не подвозится еда и семь дней вода.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте: Силы обороны режут логистические пути россиян на Бахмутском направлении, - Восточная группировка войск

Автор: 

армия РФ (19400) боевые действия (4142) логистика (30) перехват (343)


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Топ комментарии
+43
тупа рузька *****: він їй каже "всєх убілі... жрать нєчєго..." а її цікавить, скільки вони там занялі?))))
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18.10.2023 10:34
+31
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18.10.2023 10:32
+31
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, Францію стерти на порох, увійти в Берлін і не виходити звідти ніколи, окупувати Стамбул та повернути Константинополь, але на її шляху трапилося містечко на Донеччині.
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18.10.2023 10:41
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18.10.2023 10:32 Ответить
"за взятие унитаза" - у них попрестижнее будет и с прибитым "георгиевским" бантиком на макушке ...
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18.10.2023 14:47 Ответить
тупа рузька *****: він їй каже "всєх убілі... жрать нєчєго..." а її цікавить, скільки вони там занялі?))))
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18.10.2023 10:34 Ответить
Це точно. У Кпцапов людського не залишилося.
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18.10.2023 11:44 Ответить
А нєкуй було в Україну їхать! Якщо, тебе мучить спрага, москаль, піди і напийся з калюжі!
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18.10.2023 10:38 Ответить
І черв'ячка нехай з'їсть коли жерти хоЦЦА
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18.10.2023 10:42 Ответить
Нехай один одного їдять, москалі прокляті...
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18.10.2023 12:33 Ответить
і калюжа наша...пусть мочу пьют
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18.10.2023 17:46 Ответить
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, Францію стерти на порох, увійти в Берлін і не виходити звідти ніколи, окупувати Стамбул та повернути Константинополь, але на її шляху трапилося містечко на Донеччині.
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18.10.2023 10:41 Ответить
...готувались брати Вашингтон... а зловили звізди під Охтиркою.
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18.10.2023 14:57 Ответить
щось свиноматка дуже обізнана в військовій стратегії
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18.10.2023 10:41 Ответить
А вона офіцерською давалкою мабуть працює в кацапсячому штабі
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18.10.2023 10:43 Ответить
--Оні отбілі??,,,
--Нет блєдь,--марсіанє!,,,,,),,,
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18.10.2023 10:41 Ответить
Звук.режисери! Ви свої "пііі" по-тихіше вставляти можете, чи вже зовсім безрукі? Там окрім вашого "піі" майже нічого не чутно. Рувень гучності такий, що доводиться гучність викручавати до макс., а там ваші "пііі", сусіди здригаються...
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18.10.2023 10:42 Ответить
Так это у тебя там пикает на весь дом???
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18.10.2023 12:11 Ответить
Ви що думаєте що перебуваєте у Wi-Fi студії (Abby Road) на запису альбома
"Sergeant pepper's lonely hearts club band" ?!
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18.10.2023 18:01 Ответить
То виявляється, що вставити "Пііі", це висший пілотаж?! Вибачте, не знав, що це рівень "студії (Abby Road)"...
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19.10.2023 10:03 Ответить
неплохо, ВСУ - Рэксы, а вы пи дары
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18.10.2023 10:43 Ответить
Хм,цей орк з голодухи щось наплутав при совку(кінець 70х)у нас обзивали *мухтари*то погранці,а *рекси*це, ми*сопровождение воинских грузов*мож тепер в них *рекси**сопровождение в\с *в інший світ.
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18.10.2023 13:36 Ответить
По голосу самиці явно зрозуміло, що вона чекає ладу-каліну та Ашота, який ввечері прийде, а може і досі на ліжку дрихне...
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18.10.2023 10:43 Ответить
Комплектом коліс обійдеться. Ще й без титанових дисків. Деякі і пельменям за покійника раді)
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18.10.2023 10:48 Ответить
Что он там плачется? Жрать,пить...Да его тупорылой самке покуй. Её лишь интересует,захватили ли какую-то посадку. Или сарай.
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18.10.2023 10:45 Ответить
так само помітила, що самка кацапська і вухом не повела, що чоловік здихає від голоду та спраги, від обстрілів та небезпеки, натомість цікавилась "взяли что нибудь?".. В шоці, якщо чесно. Блін, що в цих нелюдів в голові?? Чи замість голів в них просто дві дупи виросло?
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18.10.2023 11:05 Ответить
взяли це вона про пралку чи унітаз мабуть.
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18.10.2023 20:51 Ответить
100 відсотків ))))))))
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19.10.2023 10:58 Ответить
кацапи крутіше за верблюдів, сім днів без води.
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18.10.2023 10:47 Ответить
Не тупіть. Він каже що не підвозили а не що він не пив з калюжі.
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18.10.2023 11:48 Ответить
ЙДІТЬ НАХ*Й З УКРАЇНИ, МОСКАЛЬСЬКІ ПОТВОРИ!
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18.10.2023 10:50 Ответить
***... все проваленно!
Штурм в - говне...
Шум в голове от ВСУ ударов...

Надя!, кажеться мне...
Шо все эти *****...
В кремлевском угаре...
Твари...

Пишу в Телеграм пмсьмо...
За пол-часа до зари...
АТАКАМСЫ скоро ударят...
Сровняют с уровнем Украинской земли...

З пісьма... Наді...
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18.10.2023 10:51 Ответить
не вешайте носа поручик Галицин , подайте пакеты корнет Оболонский
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18.10.2023 10:52 Ответить
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18.10.2023 10:54 Ответить
"Все проjобано!" - має бути записане у конституції мокшанської *********.
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18.10.2023 10:55 Ответить
10:46

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/10/18/7424623/ США отправили в Украину около 20 ракет ATACMS - NYT
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18.10.2023 10:55 Ответить
Байден прибув до Ізраїлю.

Його літак приземлився у Тель-Авіві
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18.10.2023 11:05 Ответить
вот как-то так оно всё и закончится.
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18.10.2023 11:20 Ответить
Всех убили нах#й. Жратвы не подвозят три недели, воды - седьмой день
-------------------------------------------------------------------------------------------
А кому подвозить, если всех убило?
Вас черти смолой покормят, потерпи еще немного...
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18.10.2023 11:27 Ответить
Голодні, без води у лайні але лізуть й лізуть воювати з сусідами замість того щоб нелюдя Сина Сатани ***** придушити та його шайку терористів й військових злочинців прибити.
Кацап - нелюдь, раб, мразота.
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18.10.2023 11:46 Ответить
Якщо "всєх убілі", то навіщо тоді жратву везти? Все ж правильно, все як має бути.
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18.10.2023 11:53 Ответить
Всех убили или всех съели? Признавайся, канибальчик!
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18.10.2023 12:13 Ответить
Интересно, а почему на кацапии до сих пор нет срача и гражданской войны на тему "мы тут подыхаем в СВО а вы там жрете, спите, развлекаетесь". Не порядок.
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18.10.2023 12:27 Ответить
Це ж вам, падли, не Іскандери на сільські поминки кидати.
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18.10.2023 14:37 Ответить
На жаль, вбили не всіх. Але це поправно.
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18.10.2023 14:46 Ответить
Какая патриотичнская жена! Срочно рожать мясо для наступления!
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18.10.2023 15:36 Ответить
"Всьо в говнє, всєх убілі нах$й" -- квінтесенція буття москальських штурмових батальйонів восени 2023 року.
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18.10.2023 18:13 Ответить
Це не "не нормативна лексика", це мова росіян. Хтось чув щоб інакше розмовляли?
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18.10.2023 18:29 Ответить
Где ти Лев Толстой? Вялікій рускій язик, це тобі ні " Война і мір".
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18.10.2023 20:30 Ответить
Це правда що "нікаво нєт" ні за 2, 3 лініями оборони? Якщо насправді так, то касапскій фронт посипався, заходь і бери
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18.10.2023 23:43 Ответить
такі перехвати - ще з минулого року

але на кількість нових тарганів на фронті, нажаль, щось ніяк не впливає (((
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19.10.2023 10:18 Ответить
Высокодуховная беседа. Божественное вдохновение
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27.02.2025 12:47 Ответить
 
 