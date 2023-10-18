Оккупант об обстановке на фронте: "Штурм провален, бл#дь. Все в говно. Всех убили нах#й. Жратвы не подвозят три недели, воды - седьмой день". АУДИО

Российский оккупант рассказал о значительных потерях личного состава во время штурма украинских позиций и пожаловался на логистику в армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорилось в перехваченном телефонном разговоре захватчика со своей женой. По его словам, в его подразделении более сотни убитых за несколько дней уже три недели не подвозится еда и семь дней вода.

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