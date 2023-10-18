Оккупант об обстановке на фронте: "Штурм провален, бл#дь. Все в говно. Всех убили нах#й. Жратвы не подвозят три недели, воды - седьмой день". АУДИО
Российский оккупант рассказал о значительных потерях личного состава во время штурма украинских позиций и пожаловался на логистику в армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорилось в перехваченном телефонном разговоре захватчика со своей женой. По его словам, в его подразделении более сотни убитых за несколько дней уже три недели не подвозится еда и семь дней вода.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+43 CryptoShorts
показать весь комментарий18.10.2023 10:34
+31 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий18.10.2023 10:32
+31 Олександр Дніпро
показать весь комментарий18.10.2023 10:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
--Нет блєдь,--марсіанє!,,,,,),,,
"Sergeant pepper's lonely hearts club band" ?!
Штурм в - говне...
Шум в голове от ВСУ ударов...
Надя!, кажеться мне...
Шо все эти *****...
В кремлевском угаре...
Твари...
Пишу в Телеграм пмсьмо...
За пол-часа до зари...
АТАКАМСЫ скоро ударят...
Сровняют с уровнем Украинской земли...
З пісьма... Наді...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/10/18/7424623/ США отправили в Украину около 20 ракет ATACMS - NYT
Його літак приземлився у Тель-Авіві
-------------------------------------------------------------------------------------------
А кому подвозить, если всех убило?
Вас черти смолой покормят, потерпи еще немного...
Кацап - нелюдь, раб, мразота.
але на кількість нових тарганів на фронті, нажаль, щось ніяк не впливає (((