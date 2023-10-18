Украинские воины ведут пленного: "Бойца взяли. Меня немножко посекло, но жить буду". ВИДЕО

Бойцы 5-й Слобожанской бригады взяли в плен российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, своего "трофея" слобожанцы показали в соцсетях. На записи два бойца ведут оккупанта. Один из них показывает сорванное с пленного российское отличие. Воин отмечает, что получил незначительное ранение в бою.

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