Украинские воины ведут пленного: "Бойца взяли. Меня немножко посекло, но жить буду". ВИДЕО
Бойцы 5-й Слобожанской бригады взяли в плен российского оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, своего "трофея" слобожанцы показали в соцсетях. На записи два бойца ведут оккупанта. Один из них показывает сорванное с пленного российское отличие. Воин отмечает, что получил незначительное ранение в бою.
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І не міряй усіх, хто зараз за кордоном з різних причин, до щурів, які повтікали - щурів за кордоном теж меншість.
Україна була, є і буде! І ніякі зелені гниди чи московські воші (точніше щурі, як *****) її не знищать.
А от з кацапії, дійсно, скоро 90 відсотків будуть намагатися рвати когті - бо то країна рабів і пристосуванців. Як тільки припече, хотітимуть втекти, тільки от обламаються - будуть гнити в своїй параші.