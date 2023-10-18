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Украинские воины ведут пленного: "Бойца взяли. Меня немножко посекло, но жить буду". ВИДЕО

Бойцы 5-й Слобожанской бригады взяли в плен российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, своего "трофея" слобожанцы показали в соцсетях. На записи два бойца ведут оккупанта. Один из них показывает сорванное с пленного российское отличие. Воин отмечает, что получил незначительное ранение в бою.

Смотрите также: Бойцы с ветерком везут на броне пленных оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

пленные (2143)


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Топ комментарии
+14
Герої !
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18.10.2023 11:36
+10
Бережи Вас Бог, хлопці...
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18.10.2023 11:48
+2
Я так понимаю, что выражение "нормальный парень" с военного на гражданский язык означает "3,14дарас"....
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18.10.2023 12:00
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Герої !
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18.10.2023 11:36 Ответить
Бережи Вас Бог, хлопці...
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18.10.2023 11:48 Ответить
А ты находясь в солнечной Калифорнии неприменно соориентируешь "хлопцев2 по поводу обьема ихней "будущей работы"?
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18.10.2023 12:14 Ответить
Братан! да Я без претензий и троллинга написал, положа руку на сердце, тут 90 процентов бы выехали если бы имели такую практическую возможность. Поэтому тебя по-житейски не сужу.........
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18.10.2023 12:19 Ответить
не міряй усіх по собі. Пристосуванців різного штибу дійсно вистачає, але їх меншість.
І не міряй усіх, хто зараз за кордоном з різних причин, до щурів, які повтікали - щурів за кордоном теж меншість.
Україна була, є і буде! І ніякі зелені гниди чи московські воші (точніше щурі, як *****) її не знищать.
А от з кацапії, дійсно, скоро 90 відсотків будуть намагатися рвати когті - бо то країна рабів і пристосуванців. Як тільки припече, хотітимуть втекти, тільки от обламаються - будуть гнити в своїй параші.
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18.10.2023 12:50 Ответить
Я не сужу по собі шановний! Наведу приклад, в Ізраілі кордони для чоловіків не закрили навіть після оголошення війни, а у нас без офіційного оголошення війни усе закрито, ще і за гендерним принципом. Як Ви думаєте, навіщо так зробили? Мабуть Ізраіль більше вірить у патріотизм своїх громадян ніж Україна, чи у Вас є інше логічне пояснення, можливо Я не правий і ви наведете аргумент який змінить мою думку?
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18.10.2023 13:09 Ответить
Повністю згоден. Лише додам, що таки тих, що тікають таки не більшість, але вони дуже "гучні" і іноді, наслухавшись їх, здається, що їх точно більше. Тому й кордони закриті і таке інше
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18.10.2023 16:22 Ответить
Я так понимаю, что выражение "нормальный парень" с военного на гражданский язык означает "3,14дарас"....
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18.10.2023 12:00 Ответить
А може це підготовка щоб задвухсотити при спробі втечі, бо "нормальний парень" перекладається як "хороший руцький"...
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18.10.2023 12:20 Ответить
 
 