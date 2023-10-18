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В Курской области РФ 18 пропущенных: дроны от СБУ устроили "хлопок" в военном лагере у аэродрома "Халино". ВИДЕО

Украинские спецслужбы спланировали и устроили атаку на военный лагерь вблизи аэродрома "Халино" в Курской области России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, не менее 18 ударных беспилотников достигли заданной цели.

Наши источники в СБУ подтверждают, что именно Служба безопасности сегодня ночью организовала "хлопок" в полевом лагере россиян возле села Постоялые дворы. Здесь, неподалеку от военного аэродрома "Халино", размещалось до 3 тыс. российских военных и около 80 единиц военной техники.

Пока точное количество вражеских потерь уточняется, но очевидно, что поражения были мощными - зафиксировано по меньшей мере 18 попаданий дронов СБУ по лагерю. Всю ночь россияне из окрестных сел обсуждали в соцсетях звуки взрывов. Хотя очень странно, как они их могли слышать, ведь российские власти отрапортовали, что ПВО "сбило все беспилотники" и "потерь нет".

Смотрите: Оккупанты ударили по Обуховке на Днепропетровщине: Погибла женщина, 4 человека травмированы, разбиты 8 частных домов. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3653) россия (95702) аэродром (294) Курск (1119)


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Топ комментарии
+47
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18.10.2023 11:56
+39
Что праізашло? Вєдь всьо жє сбілі.
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18.10.2023 11:54
+34
Ну якщо троє з батальйону на ногах, то можна вважати що батальйон в порядку, якраз є кому прапор поносити як діди носили.
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18.10.2023 12:03
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18.10.2023 11:53 Ответить
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18.10.2023 12:33 Ответить
Что праізашло? Вєдь всьо жє сбілі.
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18.10.2023 11:54 Ответить
ну так аерадромам же і збівалі...
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18.10.2023 11:57 Ответить
Це "уламки збитих ППО" детонували точно у військовому таборі рашистів.
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18.10.2023 12:05 Ответить
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18.10.2023 14:44 Ответить
Воронежские сепаратисты коварно ударили сзади..
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18.10.2023 12:29 Ответить
- Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд! - воскликнул Остап.
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18.10.2023 12:53 Ответить
Отрицательно всьо сбили
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18.10.2023 22:21 Ответить
Цікаво, чим відстрілюються? Не ЗУшки, не "Панцирі", щось більш скорострільне. Флотські ГШ притягнули? Але немає детонації снарядів у повітрі.
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18.10.2023 11:54 Ответить
Зате є детонація на землі ))
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18.10.2023 11:58 Ответить
Шилки. ЗСУ-23-4
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18.10.2023 12:07 Ответить
ЗСУ...
Москалі повинні негайно знищити ці зенітки. Це ж "вапіющая діскрєдітация вс рф" 😂
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18.10.2023 13:31 Ответить
+ +
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18.10.2023 11:55 Ответить
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18.10.2023 11:56 Ответить
Ну якщо троє з батальйону на ногах, то можна вважати що батальйон в порядку, якраз є кому прапор поносити як діди носили.
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18.10.2023 12:03 Ответить
...і курить є кому
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18.10.2023 12:20 Ответить
Дохлі кацапи на палках.

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18.10.2023 12:59 Ответить
А чого кричать? Цих виродків і так іппуть все життя, мають бути задоволені пики.
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18.10.2023 15:13 Ответить
Бездарный фотошоп. Вставленный текст нужно уведичить еще на 1,фон делал сплошной-пипеткой,отступ между сообщениями разный,шрифт темнее.
Зачем эти фейки? Кто-то хотел бы порадоваться,а присмотрится и все😟
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18.10.2023 12:39 Ответить
кацап, то тобі зір трохи підрехтувати треба. а з шрифтами, як і з твоїми дохлими зємлячкамі, усе ОК.
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18.10.2023 13:00 Ответить
2RL Нема там ніякого фотошопу, та й навіщо. Ваша помилка в тому що ви притягли це повідомлення до цієї статті про Халіно, а пості йдеться про Авдіївку. На Цензорі флуд це чомусь норамально.
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18.10.2023 13:34 Ответить
Никто не занимается фотошопом сайтов, для этого есть "инструменты разработчика" в любом браузере.
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18.10.2023 16:29 Ответить
Кацапа, ти що в очі довбешся?
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18.10.2023 21:00 Ответить
Були "Постоялые", стали "Полежалые" )
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18.10.2023 11:57 Ответить
Харашо.
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18.10.2023 11:57 Ответить
Нє проста харашо, а прелєстна!
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18.10.2023 12:31 Ответить
Укупантів-мобіків, прикопують в посадках, а серед насілєнія патєрь уже нєт!
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18.10.2023 11:58 Ответить
Когда русские говорят, что потерь нет, это хорошо. Значит потери большие.
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18.10.2023 12:01 Ответить
в белый свет как в копеечку.
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18.10.2023 12:02 Ответить
Сподіваюсь що там була справжня м'ясорубка ...
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18.10.2023 12:03 Ответить
Странное видео. 5-я секунда и 36-я идентичны. Тот же звук и тот же рисунок разлёта красных трассеров. Зачем крутить видео по кругу и делать из нас идиотов?
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18.10.2023 12:10 Ответить
Тут такое бывает, и повторные видео в виде новых новостей здесь выставляют..
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18.10.2023 15:50 Ответить
Я приветствую вот такие видео, честно и без балды:
https://www.reddit.com/r/*********/comments/17asr7r/orcs_moved_their_bm21_grads_back_to_base_to_rearm/

Enjoy
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18.10.2023 21:35 Ответить
Абсолютно не идентичны. Нужно быть идиотом, чтобы не заметить разницу (например, что на 5-й сек трассеров в 2-3 раза больше, чем на 36-й, хотя направление примерно то же, что очень легко обьясняется)
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18.10.2023 20:01 Ответить
ти теж в очі довбешся, де вас таких д..бів беруть.
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18.10.2023 21:02 Ответить
найвеличніший у вечірньому гундосику буде звітувати так, начебто це він особисто дронами керував..і особисто їх купував..

Дяка хлопцям!
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18.10.2023 12:12 Ответить
Ага, купував.
У Розенблата
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18.10.2023 12:24 Ответить
А стрілянина то була - САЛЮТ?
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18.10.2023 12:17 Ответить
то була традиційна кадировецька свальба. тєрєцьких казаков тёрлі )))
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18.10.2023 12:21 Ответить
Колискова нанічь від ЗСУ...
Спіть у пеклі, г*ндони штопані...)))
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18.10.2023 12:24 Ответить
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18.10.2023 12:39 Ответить
На жаль,сили нерівні.Мені здається,перемога буде,якщо коли ми даватимемо відсіч на лінії зіткнення,наші "крила" знищуватимуть заводи росії де збирають зброю а також розташування військових саме в росії.Мені здається-це майбутнє цієї війни.
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18.10.2023 12:39 Ответить
Це - аксіома! Причому аксіома будь-якої війни!
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18.10.2023 13:30 Ответить
Увага , працює ацапське певео !!
.
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18.10.2023 13:05 Ответить
Ми повинні нанести відчутних ударів по військовій інфраструктурі, підприємствам ОПК рашистів. Ознаки просування у розвʼязанні цієї задачі вже є. Потрібно збільшити результативність наших атак, ураження підприємств ОПК та військової інфраструктури рашистів на декілька порядків. Для цього нам потрібна власна балістична, неядерна зброя з дальністю ураження до 2500 км. Ефективного захисту від цієї зброї в рашистів немає.
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18.10.2023 13:10 Ответить
Хай звикає козломорда мразота.
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18.10.2023 13:38 Ответить
Це вам руснява ********* за Запорiжжя, щоб ви там всi передохли ****** ******.
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18.10.2023 18:10 Ответить
Туди б ще з парочку АТАСМS для поліровки.
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18.10.2023 18:18 Ответить
Не можна, згідно домовленостей з постачальником.
А от вітчизняна "Вільха" впоралася би залюбки. Але нинішній владі це не потрібно.
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19.10.2023 00:18 Ответить
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19.10.2023 00:08 Ответить
хорошо да мало.+
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19.10.2023 06:42 Ответить
 
 