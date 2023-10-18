В Курской области РФ 18 пропущенных: дроны от СБУ устроили "хлопок" в военном лагере у аэродрома "Халино". ВИДЕО
Украинские спецслужбы спланировали и устроили атаку на военный лагерь вблизи аэродрома "Халино" в Курской области России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, не менее 18 ударных беспилотников достигли заданной цели.
Наши источники в СБУ подтверждают, что именно Служба безопасности сегодня ночью организовала "хлопок" в полевом лагере россиян возле села Постоялые дворы. Здесь, неподалеку от военного аэродрома "Халино", размещалось до 3 тыс. российских военных и около 80 единиц военной техники.
Пока точное количество вражеских потерь уточняется, но очевидно, что поражения были мощными - зафиксировано по меньшей мере 18 попаданий дронов СБУ по лагерю. Всю ночь россияне из окрестных сел обсуждали в соцсетях звуки взрывов. Хотя очень странно, как они их могли слышать, ведь российские власти отрапортовали, что ПВО "сбило все беспилотники" и "потерь нет".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Москалі повинні негайно знищити ці зенітки. Це ж "вапіющая діскрєдітация вс рф" 😂
Зачем эти фейки? Кто-то хотел бы порадоваться,а присмотрится и все😟
https://www.reddit.com/r/*********/comments/17asr7r/orcs_moved_their_bm21_grads_back_to_base_to_rearm/
Enjoy
Дяка хлопцям!
У Розенблата
Спіть у пеклі, г*ндони штопані...)))
.
А от вітчизняна "Вільха" впоралася би залюбки. Але нинішній владі це не потрібно.