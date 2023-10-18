В Курской области РФ 18 пропущенных: дроны от СБУ устроили "хлопок" в военном лагере у аэродрома "Халино". ВИДЕО

Украинские спецслужбы спланировали и устроили атаку на военный лагерь вблизи аэродрома "Халино" в Курской области России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, не менее 18 ударных беспилотников достигли заданной цели.

Наши источники в СБУ подтверждают, что именно Служба безопасности сегодня ночью организовала "хлопок" в полевом лагере россиян возле села Постоялые дворы. Здесь, неподалеку от военного аэродрома "Халино", размещалось до 3 тыс. российских военных и около 80 единиц военной техники.

Пока точное количество вражеских потерь уточняется, но очевидно, что поражения были мощными - зафиксировано по меньшей мере 18 попаданий дронов СБУ по лагерю. Всю ночь россияне из окрестных сел обсуждали в соцсетях звуки взрывов. Хотя очень странно, как они их могли слышать, ведь российские власти отрапортовали, что ПВО "сбило все беспилотники" и "потерь нет".

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