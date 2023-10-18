Если Украина реально хочет переговорного процесса, то нужно отменить запрет на ведение переговоров с РФ, - Путин. ВИДЕО

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что для мирных переговоров с Украиной нужно, чтобы Киев отменил запрет на ведение таких переговоров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По словам Путина, для мирных переговоров нужны не "театральные жесты", а якобы отмена "декрета Киева о запрете таких переговоров".

"Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-либо "театральными жестами", а нужно первое, что сделать, - отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры", - сказал диктатор.

Также российский диктатор заявил, что якобы изменение позиции Запада и слова о том, что конфликт нужно решать путем переговоров, правильно.

Напомним, в октябре 2022 года президент Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.

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