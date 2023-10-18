Если Украина реально хочет переговорного процесса, то нужно отменить запрет на ведение переговоров с РФ, - Путин. ВИДЕО
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что для мирных переговоров с Украиной нужно, чтобы Киев отменил запрет на ведение таких переговоров.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
По словам Путина, для мирных переговоров нужны не "театральные жесты", а якобы отмена "декрета Киева о запрете таких переговоров".
"Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-либо "театральными жестами", а нужно первое, что сделать, - отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры", - сказал диктатор.
Также российский диктатор заявил, что якобы изменение позиции Запада и слова о том, что конфликт нужно решать путем переговоров, правильно.
Напомним, в октябре 2022 года президент Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.
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Он бежал, спотыкался о сусликовые норки и падал, хватаясь руками за сухие коровьи блины. ..©
многоходовочник ср...ний !
горіти тобі в пеклі !
після Гааги
Дітей й полонених повернули б для початку...
розскажи про свої збоченські сни цьому діду !
Ти вбив скільки УКРАЇНЦІВ, що переговори з тобою можливі коли будеш висіти на гілці, краще
догори ногами!
Слава Україні!
A що сі стало?
Кто в Беслане прямой наводкой из танка
Расстреливал детей?
Надо быть совсем конченым
Чтобы вести переговоры
С МУДАКОМ НОМЕР ОДИН
А до того - брись нах*й!
ЧМО з*лупоголове...
***** іде лісом.
Втім, не здивуюсь, якщо по кондефіційним каналам ГРУ/ФСБ такі переговори замовив ЄрЗе...
Ти ж саме цього хочеш , уй.бок ? пнх
Сотні людей без житла у Запоріжжі проти зими залишив.
Воно хоче переговорів для переозброєння і побудови укріплень