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Если Украина реально хочет переговорного процесса, то нужно отменить запрет на ведение переговоров с РФ, - Путин. ВИДЕО

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что для мирных переговоров с Украиной нужно, чтобы Киев отменил запрет на ведение таких переговоров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По словам Путина, для мирных переговоров нужны не "театральные жесты", а якобы отмена "декрета Киева о запрете таких переговоров".

"Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-либо "театральными жестами", а нужно первое, что сделать, - отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры", - сказал диктатор.

Также российский диктатор заявил, что якобы изменение позиции Запада и слова о том, что конфликт нужно решать путем переговоров, правильно.

Напомним, в октябре 2022 года президент Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.

Читайте: Канцлер Австрии Нехаммер поддерживает возобновление стамбульского формата переговоров между Украиной и РФ

Автор: 

путин владимир (31335) переговоры с Россией (984)


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Топ комментарии
+50
Та ти *****, кому ти треба.
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18.10.2023 13:39
+44
В Гааге с тобой поговорят, переговорщик херов
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18.10.2023 13:40
+38
С террористами не ведут переговоров
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18.10.2023 13:43
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Та ти *****, кому ти треба.
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18.10.2023 13:39 Ответить
Хорошие обои у ***** в бункере
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18.10.2023 13:47 Ответить
- Возьмите меня! - вопил Паниковский из последних сил, - Я хороший.

Он бежал, спотыкался о сусликовые норки и падал, хватаясь руками за сухие коровьи блины. ..©
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18.10.2023 14:37 Ответить
Перемовини заборонені з ******. Так що пошвидкому сдох, тебе замурують в стіну , а потім почнуться перемовини з капітуляції підараши
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18.10.2023 14:22 Ответить
ну звіздун,ну,млядь сказочник,ХТО у тебе просить переговорів ??? ВІШАЙСЯ ******* !!!!!!!!
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18.10.2023 17:53 Ответить
Рєшіл осторожнєнько прутіком потикать, - а, *****?
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18.10.2023 13:39 Ответить
кретін ще не зрозумів, що в Україні не шахи, шашки та олов'яні солдатики!
многоходовочник ср...ний !
горіти тобі в пеклі !
після Гааги
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18.10.2023 13:49 Ответить
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18.10.2023 16:28 Ответить
...оце шлепер...хлопець-гвоздь.
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18.10.2023 13:40 Ответить
Влаштуємо розпродаж раССеї..
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18.10.2023 13:40 Ответить
Один лисий вже домовлявся. Де той лисий?
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18.10.2023 13:40 Ответить
В Гааге с тобой поговорят, переговорщик херов
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18.10.2023 13:40 Ответить
Ще краще "в морге тебя переоденут" )
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18.10.2023 15:14 Ответить
ого.... )(уйло напряму заговорив про переговори...
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18.10.2023 13:42 Ответить
А у нього зараз чешеться, де й не чесалось. Атакамси перед очима стоять і підморгують **********.
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18.10.2023 13:55 Ответить
Якщо б Україна не хотіла переговорного процесу, вона б внесла Воронезьку, Білгородську і Курську області в свій склад через тижневий референдум, і внесла б зміни в Конституцію про +3 області
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18.10.2023 13:43 Ответить
С террористами не ведут переговоров
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18.10.2023 13:43 Ответить
Рєзіновая попа Васільєвич, як завжди забув випити таблетки від деменції. Якщо є заборона на переговори, то ніхто не хоче з тобою говорити
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18.10.2023 13:44 Ответить
ты дебил?
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18.10.2023 13:45 Ответить
Ми стоімо на порозі великоі перемогі.Яки переговори?Щоб казати про десь там песередине? Для такой середини у нас уже дуже богато втрат,сліз,горя,і помсти.ПОМСТИ.
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18.10.2023 13:45 Ответить
Після виводу російських війск з України !
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18.10.2023 13:45 Ответить
Вони ще репарації сім'ям загиблих, пораненим винні. І на відновлення знищеного винні.

Дітей й полонених повернули б для початку...
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18.10.2023 14:01 Ответить
за Урал...
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18.10.2023 14:49 Ответить
переговори ? які переговори ?
розскажи про свої збоченські сни цьому діду !

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18.10.2023 13:45 Ответить
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18.10.2023 14:31 Ответить
з чого це чмо облізле вирішило що йде мова про якісь переговори? нііі - ми так чи інакше це пуйло загонимо в могилу
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18.10.2023 13:46 Ответить
мабуть, приперло
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18.10.2023 13:56 Ответить
Це добре, що цей глист почав про перемовини тявкати: значить справи у цапорилих не дуже.
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18.10.2023 13:46 Ответить
Йди на йух,ботоксне падло.
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18.10.2023 13:46 Ответить
Іди на_уй підарас!
Ти вбив скільки УКРАЇНЦІВ, що переговори з тобою можливі коли будеш висіти на гілці, краще
догори ногами!

Слава Україні!
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18.10.2023 13:47 Ответить
То переговори будеш вести зі своїм адвокатом між засіданнями суду.
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18.10.2023 13:47 Ответить
Ти ба, як заскиглив!
A що сі стало?
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18.10.2023 13:47 Ответить
Щоб ви вже всі ( диктатори усіх країн ) нарешті потрапили до пекла !!!
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18.10.2023 13:51 Ответить
Здохни, дегенерат
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18.10.2023 13:52 Ответить
Путінтерорист і воєнний злочинець в розшуку міжнародного кримінального суду.
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18.10.2023 13:52 Ответить
Маразматик несет эхинею, а дебилоиды собрались и слушают
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18.10.2023 13:57 Ответить
Валізка репнула, міль обісралася - однозначно.
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18.10.2023 13:58 Ответить
Так ми ж ведемо переговори - он і ATACMS вже надійшли.
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18.10.2023 14:01 Ответить
не нужно ничего скасосувати , просто нужно разбомбить пару городов рефии.
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18.10.2023 14:02 Ответить
Пшло на йух, ху.. ло коротконоге.
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18.10.2023 14:02 Ответить
Вести переговоры с тем
Кто в Беслане прямой наводкой из танка
Расстреливал детей?
Надо быть совсем конченым
Чтобы вести переговоры
С МУДАКОМ НОМЕР ОДИН
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18.10.2023 14:03 Ответить
Сі копняка дав?
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18.10.2023 14:03 Ответить
Схоже, ATACSM добре припекли сраку бункерній молі, що воно знову про переговори скиглить.
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18.10.2023 14:04 Ответить
Пропоную обговорити меню останнього сніданку для Путлера
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18.10.2023 14:04 Ответить
та нє.. то точно васіліч. ні разу не кашлянув навіть..
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18.10.2023 14:04 Ответить
Атакамси домовляться. Без посередників і попередніх умов 😉
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18.10.2023 14:08 Ответить
Выслушай внимательно чего хочет от тебя враг и сделай ровно наоборот. Ибо враг априори не может хотеть тебе добра
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18.10.2023 14:09 Ответить
Тем более ***** уже даже на международном уровне признан диктатором, педофилом и детокрадом. А еще на очереди признание террористом №1 в мире
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18.10.2023 14:25 Ответить
В ДУПУ.
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18.10.2023 14:10 Ответить
переговори можуть бути тільки про суму репарацій, які повинна виплатити рашка Україні, після того як заберуть свою шваль з нашої країни.
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18.10.2023 14:13 Ответить
Переговорний процес по Московськи це - зробіть всі наші хотілки, а через день ми допишем ще що придумаєм
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18.10.2023 14:15 Ответить
Нехай з тобою диявол веде перемовини!(,,чорт їпучій!(,
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18.10.2023 14:17 Ответить
кабздон!
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18.10.2023 15:34 Ответить
"Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ..."
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18.10.2023 14:25 Ответить
"Жєст доброй молі"
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18.10.2023 14:31 Ответить
В Беслане, Норд-осте они с террористами не вели переговоры, то чего мы должны.
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18.10.2023 14:32 Ответить
Цели СВО 2023 . Добиться переговоров с Украиной ?
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18.10.2023 14:34 Ответить
Двухходовочка. Зразу ж витягне папери,підписані похоронною командою в Стамбулі і скаже я согласен. І буде шантаж і зброєю,і Оманом і багато чим іншим. Зелені "славно попрацювали"
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18.10.2023 14:34 Ответить
Як казав колись командувач УПА Шухевич: Перемовини з окупантами мають бути не довше автоматноi черги...
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18.10.2023 14:34 Ответить
вже вдруге за тиждень про "пєрєговори" ***** смердить. Совпадєніє?
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18.10.2023 14:37 Ответить
*****, а давай в Гаазі проведемо ті перемовини?
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18.10.2023 14:39 Ответить
у кабздона @уйло перемовини вести. Саме там цьому ******** місце
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18.10.2023 15:30 Ответить
похоже бункерному деду нужны переговоры, что-бы накопить силы к весне
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18.10.2023 14:44 Ответить
Бабы так быстро не нарожают ))
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18.10.2023 14:54 Ответить
Чмобіків підготувати та екіпірувати до весни, як раз вистачить.
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18.10.2023 18:43 Ответить
От у Гаазі і поговоримо...
А до того - брись нах*й!
ЧМО з*лупоголове...
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18.10.2023 14:51 Ответить
*****-собаку навіть у китайський дім не пустили, бреше пес плюгавий шось своє на своєму собачому язикЄ надворі, тільки сусідів лякає
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18.10.2023 14:51 Ответить
І звідки він взяв, що Україна хоче переговорів? Україна хоче звільнити усі свої території. Оскільки Путін мудак, з ним на цю тему вести переговори не має сенсу.
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18.10.2023 14:56 Ответить
Ух как пуйло манипулирует фактами и блефует на каждом шагу. Украина потеряла 4 леопарда - оно уже капает, что контрнаступ провалился, российская армия щелкает леопарды как орешки. Под Авдеевкой за неделю разбито сотни единиц российской техники - потерь нет ) теперь это никчемное просит переговоров, а переворачивает так, будто это Украине надо...
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18.10.2023 14:57 Ответить
Спочатку розгром Роісі в Україні, а потім переговори.

***** іде лісом.
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18.10.2023 15:01 Ответить
Якщо хтось на Заході в кацапському гімні давно руки не парив - нехай спробує, може цим мізки й вилікує, але ціна йм "й ломаного гроша не покладу". АРХ М
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18.10.2023 15:04 Ответить
Членособака переговорів не буде з диктаором і
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18.10.2023 15:16 Ответить
А что так? Искандеры уже не смеются, когда Петриот и ATACAMS увидели? Дай Бог, к ним ещё Нептуны, Гром, Ольха добавятся
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18.10.2023 15:18 Ответить
F-16, Abramsи, Taurusи та ще багатоооо ATACAMSів, бо ті перші лише на пробу були. Далі - більше "перемовників" із кацапами
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18.10.2023 15:28 Ответить
Плешивая гнида никогда не ссылается на то кто, что и когда говорил. Привычка из подворотни - ничего конкретного, что бы за базар не отвечать.
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18.10.2023 15:20 Ответить
"Якщо рашистська сторона хоче реально переговорного процесу, то треба робити це не якимись "театральними жестами куйла всія 3,14рації ", а потрібно перше, що зробити, - вивести всі війска з України до міжнародно визнаних границь і чекати довго і нудно.а може вічно.щоб Україна згодилася вести переговори із рашистськими вбивцями українського народу
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18.10.2023 15:22 Ответить
ATACAMSи будуть із тобою @уйло перемовини вести. Аж до кабздона
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18.10.2023 15:26 Ответить
Та нічого з вами говорити. Ви ж брехуни
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18.10.2023 15:34 Ответить
Здохни, падло
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18.10.2023 15:38 Ответить
Не треба зовсім звертати увагу на недоговорних.
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18.10.2023 15:46 Ответить
а хто сказав, що "Україна хоче переговорів"?
Втім, не здивуюсь, якщо по кондефіційним каналам ГРУ/ФСБ такі переговори замовив ЄрЗе...
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18.10.2023 15:48 Ответить
а хто на Заході говорив про те, що "конфлікт потрібно вирішувати шляхом переговорів"? Орбан? Ну-ну...
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18.10.2023 15:51 Ответить
Блеать,тут однi патрiоти,дивлюся,зiбрались.Нiхто з них не хоче переговорiв i мира.Але нiхто з цих патрiотiв не воював,а бiльшiсть - пише iз- за кордону.....
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18.10.2023 15:59 Ответить
Haxyũ niшов, ********!
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18.10.2023 16:00 Ответить
Та такого ******,як ти,ще треба пошукати!Само втекло а США,а тут патрiота з себе корчить! ***** пiшов,гiвно!
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18.10.2023 16:31 Ответить
Перемовини - ПРО ЩО ?? Про те як нам ліквідувати свою державу ?
Ти ж саме цього хочеш , уй.бок ? пнх
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18.10.2023 16:10 Ответить
П*дор *обаний
Сотні людей без житла у Запоріжжі проти зими залишив.
Воно хоче переговорів для переозброєння і побудови укріплень
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18.10.2023 16:17 Ответить
Не припомню, что бы прокуратура вела переговоры с Чекатило.
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18.10.2023 17:04 Ответить
От що АТАКАМСИ животворящі роблять,вже про переговори занив ушльопок.
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18.10.2023 17:13 Ответить
 
 