Пограничники из "Стугны" уничтожили вражескую БМП с десантом в Харьковской области. ВИДЕО

В Купянском районе Харьковской области бойцы 15-го мобильного пограничного отряда бригады "Стальная граница" уничтожили вражескую БМП. Пограничники из засады поразили машину, на которой перемещался личный состав оккупантов. Использовали для этого украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Государственная пограничная служба сообщила в телеграме и опубликовала видео.

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