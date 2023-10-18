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Пограничники из "Стугны" уничтожили вражескую БМП с десантом в Харьковской области. ВИДЕО

В Купянском районе Харьковской области бойцы 15-го мобильного пограничного отряда бригады "Стальная граница" уничтожили вражескую БМП. Пограничники из засады поразили машину, на которой перемещался личный состав оккупантов. Использовали для этого украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Государственная пограничная служба сообщила в телеграме и опубликовала видео.

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Автор: 

Госпогранслужба (6484) уничтожение (7040)


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Мабуть, орки *****, їхали за ордерами на квартири в Салтівці!!
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18.10.2023 16:37 Ответить
Бери вище - Печерськ та Одеса.
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18.10.2023 19:14 Ответить
прекрасно. украинское оружие подтверждает эффективность. судя по снижению интенсивности выкладывания работы наших ПТУРСов их производство недостаточно удовлетворяет потребности фронта. нужны средства с термобарической БЧ для зачистки окопов с безопасного расстояния. наша пехота должна заходить на позиции противника только для подсчета их потерь и взятия его в плен.
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18.10.2023 16:43 Ответить
👍🏼🇺🇦😘
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19.10.2023 00:02 Ответить
 
 