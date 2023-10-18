Спецназовцы СБУ уничтожили 5 новейших комплексов видеонаблюдения и один РЭБ оккупантов. ВИДЕО
Спецназовцы Департамента кибербезопасности ударными дронами-камикадзе отключили россиянам четыре комплекса "Муром" и один "Пергам". Оккупанты используют их для круглосуточного слежения за нашей территорией. Эта техника позволяла врагу выявлять украинских защитников и корректировать артиллерийские удары.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Кроме того, киберспециалисты СБУ уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенный для подавления спутниковой связи.
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Там частоти зовсім інші!
Комплекс РЭБ "Поле-21" в ходе специальной военной операции стал https://rg.ru/2023/03/27/nepronicaemyj-kupol-ot-dronov.html преградой для беспилотников противника. Основная его задача - поставить заслон из радиопомех и подавить сигналы навигационных спутников, благодаря которым по заданным координатам выполняют боевые задачи авиация, артиллерия и ракетные войска ВСУ.
https://rg.ru/2023/04/17/kompleks-reb-pole-21-stal-pregradoj-dlia-dronov-protivnika.html
Тобто він ефективний проти дронів, які в польоті використовують супутникову навігацію, як, наприклад, Мавіки, Бобри, та інші далекого радіусу дії. Проти FPV-дронів він безсилий.
"... https://**********.com.ua/2022/12/30/chym-volodiye-armiya-*******-terorysta-dlya-postanovky-masovanyh-pereshkod-u-systemi-reb/ військовий експерт Микола Наливайко зазначив, що особливостями цього обладнання є те, що система «Поле-21» працює у вибірковому форматі.
«Тобто може створювати проблеми тим, хто, наприклад, працює в системі Galileo чи GPS/NAVSTAR, тоді як користувачі ГЛОНАСС будуть мати доступи до всіх можливостей і координат. Бо в кожного є свій частотний діапазон»..."
https://focus.ua/digital/583607-atakovat-s-ostorozhnostyu-ekspert-nazval-hitrost-okkupantov-s-reb-pole-21 "...Эта система подавляет спутниковую навигацию, а также мешает украинским военным запускать коммерческие дроны, такие как DJI Mavic..."
При помощи подобных постов один комплекс ставит радиоэлектронный "зонтик" в радиусе до 150 километров
В комплексе может быть до СОТНИ постов (блоков) радиопомех ( и уж конечно в эти 100 постов 100% входят частоты СИГНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ китайскими FPV -дронами.) Кроме того, ни один FPV дрон сам работать не может, ему (оператору) нужен дрон разведчик, наводчик, который в условиях работы Поля-21 - хлам. Чао.