Спецназовцы СБУ уничтожили 5 новейших комплексов видеонаблюдения и один РЭБ оккупантов. ВИДЕО

Спецназовцы Департамента кибербезопасности ударными дронами-камикадзе отключили россиянам четыре комплекса "Муром" и один "Пергам". Оккупанты используют их для круглосуточного слежения за нашей территорией. Эта техника позволяла врагу выявлять украинских защитников и корректировать артиллерийские удары.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, киберспециалисты СБУ уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенный для подавления спутниковой связи.

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