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Спецназовцы СБУ уничтожили 5 новейших комплексов видеонаблюдения и один РЭБ оккупантов. ВИДЕО

Спецназовцы Департамента кибербезопасности ударными дронами-камикадзе отключили россиянам четыре комплекса "Муром" и один "Пергам". Оккупанты используют их для круглосуточного слежения за нашей территорией. Эта техника позволяла врагу выявлять украинских защитников и корректировать артиллерийские удары.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, киберспециалисты СБУ уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенный для подавления спутниковой связи.

Смотрите также: Пограничники из "Стугны" уничтожили вражескую БМП с десантом в Харьковской области. ВИДЕО

Автор: 

СБУ (19937) уничтожение (7040)


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Топ комментарии
+9
Китайці поставили позаду Х.йла жовто-блакитний фон.

Тролінг 80-го лвл!

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18.10.2023 17:18
+3
Так дрон же ж не через супутник керується!

Там частоти зовсім інші!
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18.10.2023 17:24
+2
Комплекс глушить системи супутникової навігації.

Тобто він ефективний проти дронів, які в польоті використовують супутникову навігацію, як, наприклад, Мавіки, Бобри, та інші далекого радіусу дії. Проти FPV-дронів він безсилий.

"... https://**********.com.ua/2022/12/30/chym-volodiye-armiya-*******-terorysta-dlya-postanovky-masovanyh-pereshkod-u-systemi-reb/ військовий експерт Микола Наливайко зазначив, що особливостями цього обладнання є те, що система «Поле-21» працює у вибірковому форматі.

«Тобто може створювати проблеми тим, хто, наприклад, працює в системі Galileo чи GPS/NAVSTAR, тоді як користувачі ГЛОНАСС будуть мати доступи до всіх можливостей і координат. Бо в кожного є свій частотний діапазон»..."

https://focus.ua/digital/583607-atakovat-s-ostorozhnostyu-ekspert-nazval-hitrost-okkupantov-s-reb-pole-21 "...Эта система подавляет спутниковую навигацию, а также мешает украинским военным запускать коммерческие дроны, такие как DJI Mavic..."
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18.10.2023 18:22
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Китайці поставили позаду Х.йла жовто-блакитний фон.

Тролінг 80-го лвл!

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18.10.2023 17:18 Ответить
Поле -21, видимо, в тот момент не боролось.
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18.10.2023 17:18 Ответить
Так дрон же ж не через супутник керується!

Там частоти зовсім інші!
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18.10.2023 17:24 Ответить
Комплекс РЭБ "Поле-21" стал преградой для дронов противника.

Комплекс РЭБ "Поле-21" в ходе специальной военной операции стал https://rg.ru/2023/03/27/nepronicaemyj-kupol-ot-dronov.html преградой для беспилотников противника. Основная его задача - поставить заслон из радиопомех и подавить сигналы навигационных спутников, благодаря которым по заданным координатам выполняют боевые задачи авиация, артиллерия и ракетные войска ВСУ.
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18.10.2023 17:45 Ответить
Глушилка глушит и искажает все сигналы в своем радиусе, в том числе сигнал управления дроном.

https://rg.ru/2023/04/17/kompleks-reb-pole-21-stal-pregradoj-dlia-dronov-protivnika.html
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18.10.2023 17:48 Ответить
Комплекс глушить системи супутникової навігації.

Тобто він ефективний проти дронів, які в польоті використовують супутникову навігацію, як, наприклад, Мавіки, Бобри, та інші далекого радіусу дії. Проти FPV-дронів він безсилий.

"... https://**********.com.ua/2022/12/30/chym-volodiye-armiya-*******-terorysta-dlya-postanovky-masovanyh-pereshkod-u-systemi-reb/ військовий експерт Микола Наливайко зазначив, що особливостями цього обладнання є те, що система «Поле-21» працює у вибірковому форматі.

«Тобто може створювати проблеми тим, хто, наприклад, працює в системі Galileo чи GPS/NAVSTAR, тоді як користувачі ГЛОНАСС будуть мати доступи до всіх можливостей і координат. Бо в кожного є свій частотний діапазон»..."

https://focus.ua/digital/583607-atakovat-s-ostorozhnostyu-ekspert-nazval-hitrost-okkupantov-s-reb-pole-21 "...Эта система подавляет спутниковую навигацию, а также мешает украинским военным запускать коммерческие дроны, такие как DJI Mavic..."
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18.10.2023 18:22 Ответить
Формально комплекс только дезориентирует, но на самом деле, лишенные привязки и управления ракеты, беспилотники и авиабомбы не в состоянии решить поставленные задачи. Они не долетают до целей и падают. Работу аппаратуры привязки к спутниковым и радионавигационным системам парализуют входящие в состав "Поля-21" посты радиопомех. В комплексе их может быть до сотни. Дальность подавления приемников модулем радиопомех 25 километров.

При помощи подобных постов один комплекс ставит радиоэлектронный "зонтик" в радиусе до 150 километров
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18.10.2023 17:55 Ответить
Читайте вище, а ще ліпше перейдіть за наданими посиланнями.
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18.10.2023 18:23 Ответить
Повторяю последний раз., я не люблю разжевывать - "...лишенные привязки и УПРАВЛЕНИЯ ракеты, беспилотники и бомбы... "

В комплексе может быть до СОТНИ постов (блоков) радиопомех ( и уж конечно в эти 100 постов 100% входят частоты СИГНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ китайскими FPV -дронами.) Кроме того, ни один FPV дрон сам работать не может, ему (оператору) нужен дрон разведчик, наводчик, который в условиях работы Поля-21 - хлам. Чао.
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18.10.2023 21:54 Ответить
 
 