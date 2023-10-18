Воины 10-й ОГШБр уничтожили российские противотанковые мины ТМ-62 – от взрыва поднялся огромный огненный "гриб". ВИДЕО
Бойцы 8-й ОГШБ при поддержке 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ударным дроном атаковали скопление российских противотанковых мин ТМ-62.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в соцсетях видеозаписи видно, что от взрыва в небе поднялся огромный огненный "гриб".
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Риємо яму, закладаємо на дно 100кг тнт (4 стандартних ящики х 25 кг), зерху на ящики дві 200літрові бочки бензину. Ефект у кілька разів кращий як вибух купи мін, а ще красивіше, бо бензин десь на висоті 50м вибухає і утворюється вогняна куля.
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