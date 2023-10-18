Воины 10-й ОГШБр уничтожили российские противотанковые мины ТМ-62 – от взрыва поднялся огромный огненный "гриб". ВИДЕО

Бойцы 8-й ОГШБ при поддержке 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ударным дроном атаковали скопление российских противотанковых мин ТМ-62.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в соцсетях видеозаписи видно, что от взрыва в небе поднялся огромный огненный "гриб".

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