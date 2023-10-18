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Новости Видео Война
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Воины 10-й ОГШБр уничтожили российские противотанковые мины ТМ-62 – от взрыва поднялся огромный огненный "гриб". ВИДЕО

Бойцы 8-й ОГШБ при поддержке 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ударным дроном атаковали скопление российских противотанковых мин ТМ-62.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в соцсетях видеозаписи видно, что от взрыва в небе поднялся огромный огненный "гриб".

Смотрите также: Бойцы бригады "Эдельвейс" уничтожили вражеский блиндаж с личным составом оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7040) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204)


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Топ комментарии
+17
Їжте кацапи грибочки, не обляпайтесь.
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18.10.2023 18:22
+11
Чего только не приходится выносить украинской земле и природе от этой войны.
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18.10.2023 19:22
+8
Чи то грузді чи маслята ...
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18.10.2023 18:28
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Їжте кацапи грибочки, не обляпайтесь.
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18.10.2023 18:22 Ответить
А чи знає хто як в сов.армии імітували наземний вибух тактичного яо ?
Риємо яму, закладаємо на дно 100кг тнт (4 стандартних ящики х 25 кг), зерху на ящики дві 200літрові бочки бензину. Ефект у кілька разів кращий як вибух купи мін, а ще красивіше, бо бензин десь на висоті 50м вибухає і утворюється вогняна куля.
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18.10.2023 19:06 Ответить
Все правильно. Мені розповідав про таку імітацію один відставний полковник, який закінчив службу нач. озброєнь дивізії. Закінчив училище в Ризі, в якому готували спеціалістів по вибухових речовинах та ***********. Ще він казав, що в яму виливали пару бочок напалму.
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18.10.2023 20:56 Ответить
Якщо був напалм, в дивізії 1 категорією по штату був рхб то у них точно, такі бочки на 20л з товстого пресованого картону з ********* днищами. Але то не зовсім бойовий напалм, правильніше желатинізований бензин. Використовували на навчаннях по захисту від зброї масового ураження - розмащували на камінню, залізяках, деколи шматочки того холодцю кидали на бійців в озк (прорезинений скафандр зеленого кольору) " стати проти вітру, розстібувати зверху, присипати піском" і т.д. Особливий вид катування це бігти в озк 6км при 25 градусній спеці.
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19.10.2023 10:34 Ответить
Чи то грузді чи маслята ...
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18.10.2023 18:28 Ответить
Українці гріють московитів, чим під руки попадеться!!
Що згорить, то не згніє! «Екологія і гражданскіє, не пострадалі …
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18.10.2023 18:38 Ответить
Бабах і музончик зачьотні ! 👍💥
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18.10.2023 18:41 Ответить
***** , кротів дуже шкода.
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18.10.2023 18:50 Ответить
Кроти корисні звірята, зїдають в землі шкідників і їхні личинки, шкода що дохлих москалів не жеруть
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18.10.2023 18:55 Ответить
Легендарна і непереможна 10 з Прикарпаття ! Героям тричі Слава ! Слава ! Слава !
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18.10.2023 18:57 Ответить
Чего только не приходится выносить украинской земле и природе от этой войны.
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18.10.2023 19:22 Ответить
і я про це ( ...., але віримо/знаемо , що відновиться....
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18.10.2023 21:00 Ответить
Біг бада БУУУУМ! От і розмінували ))
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18.10.2023 21:01 Ответить
Якщо підривачі зведені то всі 100% вибухають - ударна хвиля тисне на підривачі і пружну верхню частину корпусу міни. Якщо торкаються (касаются) одна одної теж детонація передається. Ще залежить яким вв споряджена, тм 57 залита тнт, модифікації ТМ 62 пресований тнт з стабілізаторами, морська суміш, гексоген з стабілізаторами
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19.10.2023 10:42 Ответить
 
 