Зеленский и румынский премьер Чолаку обсудили новые логистические пути транзита украинской агропродукции. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский Встретился с Премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины со стороны Румынии и вопросы продовольственной безопасности, а именно – важность развития новых логистических путей транзита украинской агропродукции по территории Румынии. Спасибо Румынии за поддержку Украины, украинского народа и за усилившие нас на поле боя пакеты военной помощи".

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