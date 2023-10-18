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Зеленский и румынский премьер Чолаку обсудили новые логистические пути транзита украинской агропродукции. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский Встретился с Премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины со стороны Румынии и вопросы продовольственной безопасности, а именно – важность развития новых логистических путей транзита украинской агропродукции по территории Румынии. Спасибо Румынии за поддержку Украины, украинского народа и за усилившие нас на поле боя пакеты военной помощи".

Читайте также: Зеленский и Макрон обсудили усиление ПВО, дальнобойное оружие и макрофинансовую поддержку Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) Румыния (1100)


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Топ комментарии
+5
В цій толстовці стоїть як дитя яке курило за рогом…стидоба…
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18.10.2023 20:50
+5
так у нього ж велосипед.
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18.10.2023 21:00
+3
зустріч перших осіб держав. а цей лідар знову в худі.
він не розуміє, що виглядає просто придурком?
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18.10.2023 20:51
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Фігаро там. фігаро тут. Тоді навіщо Шмигло?
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18.10.2023 20:34 Ответить
До виборів готується.
Вдягнув образ державного діяча. Кожна десята новина зеленський щось зробив... А на телемарафоні кожна перша.
******* Україні, якщо воно реально переобереться.
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18.10.2023 20:48 Ответить
Чего там обсуждать ? Там все уже сложилось !
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18.10.2023 20:36 Ответить
Щось багато румунів. За великим рахункомт"Бесполезних "румунів..
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18.10.2023 20:48 Ответить
В цій толстовці стоїть як дитя яке курило за рогом…стидоба…
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18.10.2023 20:50 Ответить
зустріч перших осіб держав. а цей лідар знову в худі.
він не розуміє, що виглядає просто придурком?
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18.10.2023 20:51 Ответить
80-річний Байден після 10-ти годинного перельоту виходить на трап літака в ідеально випрасуваному костюмі, свіже поголений і з укладеною зачіскою. Бо він Президент держави. ЇЇ обличчя.
А це неголене, а пожмаканому худі, таке відчуття, що зараз яйця стане почухає.
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18.10.2023 20:54 Ответить
так он только что у Макарона был , как это ?
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18.10.2023 20:52 Ответить
так у нього ж велосипед.
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18.10.2023 21:00 Ответить
У зеПЕДа нет уже его, чартером на самокате (ножкой,, не теслой), куярит, вот что асфальт *********** творит...
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18.10.2023 21:32 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/10/18/7424727/ В США антиукраинский кандидат на пост спикера Палаты представителей провалился во второй раз
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18.10.2023 21:05 Ответить
Що це за бомж?
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18.10.2023 21:07 Ответить
вирок
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18.10.2023 21:31 Ответить
спитайте в недомірка в худі що таке логістика, без папірця
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18.10.2023 21:55 Ответить
Мама родная, набуя цей наркоша позорить державу? Найдiть якогось дворнiка аля з 12 стульев.
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19.10.2023 08:47 Ответить
 
 