Зеленский и румынский премьер Чолаку обсудили новые логистические пути транзита украинской агропродукции. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский Встретился с Премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.
В сообщении отмечается: "Обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины со стороны Румынии и вопросы продовольственной безопасности, а именно – важность развития новых логистических путей транзита украинской агропродукции по территории Румынии. Спасибо Румынии за поддержку Украины, украинского народа и за усилившие нас на поле боя пакеты военной помощи".
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+5 Serhiy Talatynnik
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Вдягнув образ державного діяча. Кожна десята новина зеленський щось зробив... А на телемарафоні кожна перша.
******* Україні, якщо воно реально переобереться.
він не розуміє, що виглядає просто придурком?
А це неголене, а пожмаканому худі, таке відчуття, що зараз яйця стане почухає.