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Новости Видео Война
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Обновленное Минобороны делает первые шаги по решению вопросов, о которых говорили военные, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 602-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Я провел совещание с министром обороны Украины – он представил свою команду, свою программу. Состав министерства обновлен. Уже есть и первые шаги по решению тех вопросов, о которых говорили военные. Уменьшать бюрократию, упрощать документооборот, все процедуры, высвобождать время командиров на боевую работу вместо бумажной, будет больше цифровизации и четкости в снабжении войсками.

Должно быть больше готовности и для обратной связи с военными и преодоления накопившихся проблем. Я благодарю всех в государственной системе, кто работает ради интересов Украины, чтобы результат был каждый день. Каждый день – больше сил для Украины", - сказал Зеленский.

Читайте также: Утраченную в бою военную технику будут списывать по упрощенной процедуре, - Минобороны

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) Минобороны (9371)


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Топ комментарии
+14
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18.10.2023 21:47
+14
"та подолання накопичених проблем." Джерело:

Звідки проблеми? Невже від клятих "папєрєднікафф" лишились? Адже Резніков ну ніяк не міг створити проблеми - він найращий! Але... Чому ж тоді він не вирішив ці "проблеми"?

Розумію, що для зєлєбобіків дуже складна логічна конструкція, але, як на мене, то це зізнання влади у неспроможності працювати ефективно при будь-яких умовах. Тим більш в умовах воєнного стану.
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18.10.2023 21:59
+11
Саме те, що сам ЗЄ заговорив про "оновлення" МО вже наводить на думку, що справа Єрмака у МО живе та процвітає.
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18.10.2023 21:49
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18.10.2023 21:47 Ответить
Учитывая, что яйца в обычных магазинах начали резко дорожать, новым руководством МО принято решение обосновать яйца по 17 поддержкой этих цен снизу.
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18.10.2023 21:49 Ответить
Саме те, що сам ЗЄ заговорив про "оновлення" МО вже наводить на думку, що справа Єрмака у МО живе та процвітає.
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18.10.2023 21:49 Ответить
Оновлена тільки ширма. Але в рекламі кажуть про новий театр.
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18.10.2023 21:55 Ответить
Це він хоче сказати, що в часи керівництва Резніковим МО розв'зувало не питання військових?
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18.10.2023 21:56 Ответить
звичайно що ні-бо курячі яйця та й не тільки є тому свідками...
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18.10.2023 21:57 Ответить
Виходить, що весь цей час МО керував аферист або зрадник? Вова, а коли його посадять за грати?
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18.10.2023 22:08 Ответить
ви нє панімаіті-ета апять другоє...
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18.10.2023 22:14 Ответить
А яким чинов воно обновилось? Совкодрочерів командирів розігнали? Через чесні аукціони купляти стали? З ******** тцк розібрались? Почали масове виробництво зброї? Чи до кормушки нового рехворматора привели?
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18.10.2023 21:56 Ответить
Тут головне шо оте мо можна оновлювати скіки захоче гнидка. І кожного разу - ми працюєм над потребами війскових. І ніхріна не скажешь. Молода команда - набирається розуму та досвіду.
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18.10.2023 21:57 Ответить
"та подолання накопичених проблем." Джерело:

Звідки проблеми? Невже від клятих "папєрєднікафф" лишились? Адже Резніков ну ніяк не міг створити проблеми - він найращий! Але... Чому ж тоді він не вирішив ці "проблеми"?

Розумію, що для зєлєбобіків дуже складна логічна конструкція, але, як на мене, то це зізнання влади у неспроможності працювати ефективно при будь-яких умовах. Тим більш в умовах воєнного стану.
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18.10.2023 21:59 Ответить
У цирку ефективність відсутня апріорі
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18.10.2023 22:06 Ответить
Смішно...
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18.10.2023 22:00 Ответить
Та вже давно уже не смішно...
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18.10.2023 22:03 Ответить
Буба, смотрю на тебя, билят - вылитый Зегевара. Товарищ ЗЕ.
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18.10.2023 22:03 Ответить
Твоя програма здати країну ворогу, казьол
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18.10.2023 22:04 Ответить
Дурню, чого ти поперся у владу? Чого тобі не вистарчало? Ти все мав ! Ти хоть уявляєш скільки шкоди ти приніс УКРАЇНІ ? Чупірадло !
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18.10.2023 22:09 Ответить
По-перше стала набагато ширше аудіторія слухачів. По-друге він зайняв найвищу сходинку у харчовому ланцюжку, як він собі уявляє навіщо взагалі намагаються очолити державу.
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18.10.2023 22:47 Ответить
Якщо Зеля просив журнал.х не розповідати про корупцію до кінця бойових дій, тоді вони взагалі ніколи не закінчаться....
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18.10.2023 22:13 Ответить
" уявіть, приходить зараз якийсь політик, який заявляє Зеленському: "Кожен з нас президент".
Простий народ в восторгє волає: "Бариг в тюрму!" "Яйця по 17", "А-а-а торговля на крові...".
Зеленський (шоковано): "Це все російські ІПСО з метою дискредитації керівництва держави".
А той: "Вийди звідси, розбійник"!
Зеленський: "Зрозумійте, в країні війна. росія напала... Убиває нашіх людей"
А той: "Чтоби прєкратіть войну нужно просто пєрєстать стрєлять".
Зеленський: "Можєт ви єщьо хотітє увідєть мір в глазах Путіна?"
А той: "Я нє лох. Я вам нічєго нє должєн. Ето ви сдалі Маріуполь, Чонгар, юг України. Допустілі атаку на Кієв. Закрилі ракєтниє програми, отпустілі Вагнеров, посаділі в тюрьму боєвих гєнєралов. Ваш офіс кішит агєнтамі ФСБ. Із-за вас началась ета война. Ви - єйо прічіна. Ви за всьо отвєтітє".
Зеленський: "Та ви охренєлі?!"

А той з ухмилочкою: "Я ваш пріговор"!.
Народ як завжди обирає "Мир і все харошее".
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18.10.2023 22:16 Ответить
всі оновлення "зелідора" в реальному житті України і її народу були тільки гіршими попередніх і приносили кожен раз більше шкоди
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18.10.2023 22:18 Ответить
Схоже, що Зеленський став порохоботом бо признає, що Резніков розвалив роботу МО за останні два роки і зараз просто насцяв у очі своїм прихильникам істерично захищавших крадія Резнікова?
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18.10.2023 22:18 Ответить
ЗРУЙНОВАНИЙ ПІВДЕНЬ І СХІД УКРАЇНИ! А ЩЕ Ж РОЗГРАБОВАНІ МУЗЕЇ! В МЕЛІТОПОЛІ ВИКРАДЕНО СКІФСЬКЕ ЗОЛОТО! ЙОГО МИ НЕ ПОВЕРНЕМО НІКОЛИ, БО ЙОГО ВЖЕ РОЗПИЛЯЛИ ДИКУНИ! В ГОСТОМЕЛІ СПАЛЕНО НАШУ ГОРДІСТЬ -- ЄДИНУ В СВІТІ "МРІЮ"! ЗАТОПЛЕНО "САГАЙДАЧНИЙ"!

ДО ПІВМІЛЬЙОНА ЗАГИБЛИХ! ПОНАД МІЛЬЙОН ПОРАНЕНИХ!

МІЛЬЙОНИ ПІШЛИ З ТОРБАМИ ПО СВІТУ!!!

ВИ ПРО ТАКЕ МАЙБУТНЄ ДЛЯ СВОЇХ ДІТЕЙ МРІЯЛИ, ІДІОТИ 73%??????? ПЛАЧУ! РИДАЮ ЩОДНЯ ВІД ЛЮТІ І БЕЗСИЛЛЯ!
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18.10.2023 22:19 Ответить
Марш в школу. Тільки школота пише капслоком.
Золото можна повернути, ніяке воно не розпиляне.
Мрію можна відбудувати.
Сагайдачного притопили навмисно, щоб не дістався. Його цілком можна повернути в стрій
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18.10.2023 22:31 Ответить
не карсі, навіть не читаю таке
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18.10.2023 23:12 Ответить
пи#дабол 👎
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18.10.2023 22:19 Ответить
А как себя чувствует боевой маланец Резников? Его ж, наверное, к тюрьме примеряют за все его выкрутасы?
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18.10.2023 22:23 Ответить
Війна йде 3.559 днів! 😡 Не 602!
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18.10.2023 22:24 Ответить
Оновлене, тобто лише упаковка змінилася.
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18.10.2023 22:32 Ответить
Пока страной рулит Дерьмак никак реформы проводиться не будут.
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18.10.2023 23:01 Ответить
****! Армією треба було опікуватись з 19 року і вирішувати її проблеми!
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18.10.2023 23:04 Ответить
Як це оновлений? А цього який був, якого ти призначив і ховав від звільнення?
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18.10.2023 23:33 Ответить
Заспокійтесь, це він не для українцев все таке розповідає
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19.10.2023 00:20 Ответить
Цинічний, тупий, брехливий *****......док
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19.10.2023 05:30 Ответить
Iди сам знаiш куди...
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19.10.2023 08:41 Ответить
...я дякую всім у державній системі, хто працює заради інтересів України, щоб результат був щодня. Джерело: https://censor.net/ua/v3450322

Галантерейний мій, власть дискредитувала себе ©

Там (у владі) більше крадуть та працюють виключно на свої гаманці. Дякувати треба ЗСУ, народові України (особливо волонтерам, тим, хто донатить ...) та нашим союзникам.
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19.10.2023 09:36 Ответить
 
 