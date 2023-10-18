Обновленное Минобороны делает первые шаги по решению вопросов, о которых говорили военные, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 602-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Я провел совещание с министром обороны Украины – он представил свою команду, свою программу. Состав министерства обновлен. Уже есть и первые шаги по решению тех вопросов, о которых говорили военные. Уменьшать бюрократию, упрощать документооборот, все процедуры, высвобождать время командиров на боевую работу вместо бумажной, будет больше цифровизации и четкости в снабжении войсками.
Должно быть больше готовности и для обратной связи с военными и преодоления накопившихся проблем. Я благодарю всех в государственной системе, кто работает ради интересов Украины, чтобы результат был каждый день. Каждый день – больше сил для Украины", - сказал Зеленский.
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Звідки проблеми? Невже від клятих "папєрєднікафф" лишились? Адже Резніков ну ніяк не міг створити проблеми - він найращий! Але... Чому ж тоді він не вирішив ці "проблеми"?
Розумію, що для зєлєбобіків дуже складна логічна конструкція, але, як на мене, то це зізнання влади у неспроможності працювати ефективно при будь-яких умовах. Тим більш в умовах воєнного стану.
Простий народ в восторгє волає: "Бариг в тюрму!" "Яйця по 17", "А-а-а торговля на крові...".
Зеленський (шоковано): "Це все російські ІПСО з метою дискредитації керівництва держави".
А той: "Вийди звідси, розбійник"!
Зеленський: "Зрозумійте, в країні війна. росія напала... Убиває нашіх людей"
А той: "Чтоби прєкратіть войну нужно просто пєрєстать стрєлять".
Зеленський: "Можєт ви єщьо хотітє увідєть мір в глазах Путіна?"
А той: "Я нє лох. Я вам нічєго нє должєн. Ето ви сдалі Маріуполь, Чонгар, юг України. Допустілі атаку на Кієв. Закрилі ракєтниє програми, отпустілі Вагнеров, посаділі в тюрьму боєвих гєнєралов. Ваш офіс кішит агєнтамі ФСБ. Із-за вас началась ета война. Ви - єйо прічіна. Ви за всьо отвєтітє".
Зеленський: "Та ви охренєлі?!"
А той з ухмилочкою: "Я ваш пріговор"!.
Народ як завжди обирає "Мир і все харошее".
ДО ПІВМІЛЬЙОНА ЗАГИБЛИХ! ПОНАД МІЛЬЙОН ПОРАНЕНИХ!
МІЛЬЙОНИ ПІШЛИ З ТОРБАМИ ПО СВІТУ!!!
ВИ ПРО ТАКЕ МАЙБУТНЄ ДЛЯ СВОЇХ ДІТЕЙ МРІЯЛИ, ІДІОТИ 73%??????? ПЛАЧУ! РИДАЮ ЩОДНЯ ВІД ЛЮТІ І БЕЗСИЛЛЯ!
Золото можна повернути, ніяке воно не розпиляне.
Мрію можна відбудувати.
Сагайдачного притопили навмисно, щоб не дістався. Його цілком можна повернути в стрій
Галантерейний мій, власть дискредитувала себе ©
Там (у владі) більше крадуть та працюють виключно на свої гаманці. Дякувати треба ЗСУ, народові України (особливо волонтерам, тим, хто донатить ...) та нашим союзникам.