Обновленное Минобороны делает первые шаги по решению вопросов, о которых говорили военные, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 602-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Я провел совещание с министром обороны Украины – он представил свою команду, свою программу. Состав министерства обновлен. Уже есть и первые шаги по решению тех вопросов, о которых говорили военные. Уменьшать бюрократию, упрощать документооборот, все процедуры, высвобождать время командиров на боевую работу вместо бумажной, будет больше цифровизации и четкости в снабжении войсками.

Должно быть больше готовности и для обратной связи с военными и преодоления накопившихся проблем. Я благодарю всех в государственной системе, кто работает ради интересов Украины, чтобы результат был каждый день. Каждый день – больше сил для Украины", - сказал Зеленский.

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