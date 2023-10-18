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В оккупированном Мариуполе торгуют квартирами вместе с вещами людей: "Шикарный вид с балкона". ВИДЕО

5 миллионов рублей за квартиру в историческом центре Мариуполя: за такие деньги в оккупированном городе риелторы предлагают приобрести почти разрушенное жилье.

Как сообщает Мариупольский городской совет, на видео с таким предложением – трехкомнатная квартира в аварийном состоянии. Здесь повреждены стены, потолок. При этом вещи мариупольцев, покинувших дом, спасаясь от обстрелов россиян, никто не вынес, передает Цензор.НЕТ.

"Квартира с шикарным видом с балкона. Люди покидали собственное жилье, оставив личные вещи, детские вещи", – спокойно говорит риелтор.

Женщина заверила потенциальных покупателей, что владельцы квартиры возвращаться сюда не собираются.

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Автор: 

квартира (464) Мариуполь (5718) оккупация (10167)


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Топ комментарии
+26
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18.10.2023 23:10
+25
Чи є мерзотнійше за Кацапа?
Тільки повний ідіот може "придбати" таке житло .
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18.10.2023 23:02
+22
Твари мародерские. Скоро вы выродки будете бежать в припрыжку шлепая лаптями по снегу в свои болота
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18.10.2023 23:02
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Чи є мерзотнійше за Кацапа?
Тільки повний ідіот може "придбати" таке житло .
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18.10.2023 23:02 Ответить
Твари мародерские. Скоро вы выродки будете бежать в припрыжку шлепая лаптями по снегу в свои болота
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18.10.2023 23:02 Ответить
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18.10.2023 23:10 Ответить
Матінка киви отримала квартиру?
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18.10.2023 23:32 Ответить
Москалі вже визнають що їх дії не спецоперація, а війна. Але це навіть не війна, а масштабний акт бандитизму.
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18.10.2023 23:12 Ответить
Понаехавшая мразь !
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18.10.2023 23:13 Ответить
Чуть з крісла не впав - смішнішого коментара я ще не читав ))))))))))))))
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18.10.2023 23:45 Ответить
... це дурник продемонстрував свій печерний ідіотизм!! Та ще й Вас розсмішив! От як таке дурноголове ще й писати навчилося?!
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19.10.2023 00:09 Ответить
Какое звание, служивый?
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19.10.2023 09:02 Ответить
Та невже? Жодного такого факту про євреїв не чув. Чергова московська видумка!...
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19.10.2023 09:42 Ответить
Їм відомий їх напрямок.
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18.10.2023 23:30 Ответить
Відберемо все назад! Нехай купляють,відновляють все одно буде наше!
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18.10.2023 23:34 Ответить
Всіх ріелторів які продають квартири в Маріку в розшук як посібники терористів.Всі хто купує квартирив Маріку в розшук як посібники терористів.Саме так повинна робити держава а не очима кліпати.
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18.10.2023 23:36 Ответить
Судя по речи, тетка - явно местная.
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19.10.2023 08:20 Ответить
кацапи - то не люди, то скоти
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19.10.2023 00:16 Ответить
Вона ще забула сказати …"євроремонт"
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19.10.2023 00:17 Ответить
таджики у Маріуполі не купляють квартири з лижами на балконах, тільки з велосипедами.
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19.10.2023 00:22 Ответить
5 млн ? Надо брать!
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19.10.2023 08:00 Ответить
50 тысяч баксов. говно вопрос
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19.10.2023 08:48 Ответить
потолки 3,5 м. огромные окна, большая площадь и центр.

я бы взял.
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19.10.2023 08:54 Ответить
Слишком много гипсокартона. Я бы потратился, но его бы не использовал.
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19.10.2023 08:57 Ответить
СУКИ!!!
КІНЧЕНІ СУКИ!!!
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19.10.2023 08:15 Ответить
Не, ну ладно еще в крысму брали недвигу. но в марике, это же ваще отбитым быть нужно
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19.10.2023 08:51 Ответить
навіщо переконувати?? Отримай нотаріальну довіреність на продаж квартири від власників, показуй потенційним покупцям і не потрібно буде переконувати "вернутся/невернутся"..
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19.10.2023 10:24 Ответить
цинізм вищого гатунку !
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19.10.2023 10:26 Ответить
 
 