В оккупированном Мариуполе торгуют квартирами вместе с вещами людей: "Шикарный вид с балкона". ВИДЕО
5 миллионов рублей за квартиру в историческом центре Мариуполя: за такие деньги в оккупированном городе риелторы предлагают приобрести почти разрушенное жилье.
Как сообщает Мариупольский городской совет, на видео с таким предложением – трехкомнатная квартира в аварийном состоянии. Здесь повреждены стены, потолок. При этом вещи мариупольцев, покинувших дом, спасаясь от обстрелов россиян, никто не вынес, передает Цензор.НЕТ.
"Квартира с шикарным видом с балкона. Люди покидали собственное жилье, оставив личные вещи, детские вещи", – спокойно говорит риелтор.
Женщина заверила потенциальных покупателей, что владельцы квартиры возвращаться сюда не собираются.
Топ комментарии
+26 Димон Хулиган
показать весь комментарий18.10.2023 23:10
+25 Oleksii Pilevych #582021
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+22 Alex Nosov #582146
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Тільки повний ідіот може "придбати" таке житло .
я бы взял.
КІНЧЕНІ СУКИ!!!