В оккупированном Мариуполе торгуют квартирами вместе с вещами людей: "Шикарный вид с балкона". ВИДЕО

5 миллионов рублей за квартиру в историческом центре Мариуполя: за такие деньги в оккупированном городе риелторы предлагают приобрести почти разрушенное жилье.

Как сообщает Мариупольский городской совет, на видео с таким предложением – трехкомнатная квартира в аварийном состоянии. Здесь повреждены стены, потолок. При этом вещи мариупольцев, покинувших дом, спасаясь от обстрелов россиян, никто не вынес, передает Цензор.НЕТ.

"Квартира с шикарным видом с балкона. Люди покидали собственное жилье, оставив личные вещи, детские вещи", – спокойно говорит риелтор.

Женщина заверила потенциальных покупателей, что владельцы квартиры возвращаться сюда не собираются.

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