Операторы ударных дронов ликвидировали по меньшей мере 5 оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Операторы дронов подразделения "Shadow" ликвидировали российских оккупантов на Авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной ликвидации российских захватчиков, опубликованная в телеграмм-канале Бутусов Плюс.
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