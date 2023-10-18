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Операторы ударных дронов ликвидировали по меньшей мере 5 оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Shadow" ликвидировали российских оккупантов на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной ликвидации российских захватчиков, опубликованная в телеграмм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

ликвидация (3608) Авдеевка (2444)


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18.10.2023 23:56 Ответить
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19.10.2023 00:03 Ответить
БУАР - батарея управления артиллерийской разведки?

Прямое подчинение большого командира.
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19.10.2023 00:28 Ответить
сейчас на территории Украины группировка РФ составляет около 400 тыс. л/с. У нас есть столько дронов, чтобы гоняться за каждым отдельным рашистом? можно же сбросы делать, зачем так транжирить дефицитные средства? применение дрона-камикадзе оправдано только по движущейся технике противника, остальное следует поражать сбросами.
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19.10.2023 00:49 Ответить
Генштаб принял, выполняем!
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19.10.2023 08:53 Ответить
О выполнении доложите! Жду.
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19.10.2023 09:03 Ответить
 
 