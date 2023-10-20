Воины 47-й ОМБр о контрнаступлении на Юге: Некоторые думают, что 500 метров продвижения - это мало, а для нас это - жизнь и здоровье хлопцев. ВИДЕО

Контрнаступление на Запорожском направлении дается сложно не только из-за мин, помехой являются и фортификационные сооружения, которые за время оккупации возвели россияне.

Об этом идет речь в сюжете "Українського свідка", передает Цензор.НЕТ.

Артиллеристы, пехотинцы, аэроразведчики и саперы 47-й ОМБР рассказали, как происходит контрнаступление на этом направлении.

Командир инженерно-саперного взвода с позывным Трал отметил, что для разминирования этих территорий понадобится не менее 50 лет.

Однако контрнаступление дается сложно не только из-за мин: за время оккупации россияне возвели фортификационные сооружения. У них было достаточно времени для подготовки, и они сделали все, чтобы максимально усложнить освобождение этих территорий нашими хлопцами.

Воины 47-й ОМБр рассказали, как окончить эту войну.

"Их (российских оккупантов. - Ред.) нужно очень много уничтожать. В каждый российский дом должно прийти известие о смерти, они должны почувствовать этот ужас", - сказал воин с позывным Филин.

Защитник с позывным "Капрал" рассказал, что раздражает военных на передовой. Это вопрос "Когда уже все закончится?".

"Это бесит крайне. Можно сказать: "Приходи сюда, полежи в окопе под обстрелом, хотя бы под одним". Человек, который никогда с этим не сталкивался, со смертью, с чистым страхом, когда прилетает рядом, не поймет цену этого контрнаступления. Для них это просто статистика, заявления каких-то должностных лиц... Продвинулись на 500 метров, и думают "да что те 500 метров". А для нас 500 метров - это неделя работы, жизнь и здоровье хлопцев", - пояснил он.

