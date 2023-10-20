РУС
Воины 47-й ОМБр о контрнаступлении на Юге: Некоторые думают, что 500 метров продвижения - это мало, а для нас это - жизнь и здоровье хлопцев. ВИДЕО

Контрнаступление на Запорожском направлении дается сложно не только из-за мин, помехой являются и фортификационные сооружения, которые за время оккупации возвели россияне.

Об этом идет речь в сюжете "Українського свідка", передает Цензор.НЕТ.

Артиллеристы, пехотинцы, аэроразведчики и саперы 47-й ОМБР рассказали, как происходит контрнаступление на этом направлении.

Командир инженерно-саперного взвода с позывным Трал отметил, что для разминирования этих территорий понадобится не менее 50 лет.

Однако контрнаступление дается сложно не только из-за мин: за время оккупации россияне возвели фортификационные сооружения. У них было достаточно времени для подготовки, и они сделали все, чтобы максимально усложнить освобождение этих территорий нашими хлопцами.

Воины 47-й ОМБр рассказали, как окончить эту войну.

Также смотрите: Боевая работа танка Leopard 2A6 на Мелитопольском направлении. ВИДЕО

"Их (российских оккупантов. - Ред.) нужно очень много уничтожать. В каждый российский дом должно прийти известие о смерти, они должны почувствовать этот ужас", - сказал воин с позывным Филин.

Защитник с позывным "Капрал" рассказал, что раздражает военных на передовой. Это вопрос "Когда уже все закончится?".

"Это бесит крайне. Можно сказать: "Приходи сюда, полежи в окопе под обстрелом, хотя бы под одним". Человек, который никогда с этим не сталкивался, со смертью, с чистым страхом, когда прилетает рядом, не поймет цену этого контрнаступления. Для них это просто статистика, заявления каких-то должностных лиц... Продвинулись на 500 метров, и думают "да что те 500 метров". А для нас 500 метров - это неделя работы, жизнь и здоровье хлопцев", - пояснил он.

Также читайте: Применение ракет ATACMS ускорит украинское контрнаступление, - ОК "Південь"

контрнаступление на Юге (289) 47 отдельная механизированная бригада (273)
+12
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy?__cft__[0]=AZWA7gS9D1N4fPbjsG7mqE0yKQyuMWutaYWO5V-9jmy3klNeZSZlTtVJbPjtrl0q-nNupZ50kl8ozxT5061u8kStYJmjWQb-732SYKBbhynYojgS4NsPW_8xm4BNBNukwtBFlnTt0RfV5BMgUoolwv1A6tWE7FZm-pw-u5W_LZtIXSo8fXZW_Qyj9mfGzha4TqPrAGTBIg3f1pPDhzXU9DaF&__tn__=-UC%2CP-y-R Zoya Kazanzhy

https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/posts/10226786152661038?__cft__[0]=AZWA7gS9D1N4fPbjsG7mqE0yKQyuMWutaYWO5V-9jmy3klNeZSZlTtVJbPjtrl0q-nNupZ50kl8ozxT5061u8kStYJmjWQb-732SYKBbhynYojgS4NsPW_8xm4BNBNukwtBFlnTt0RfV5BMgUoolwv1A6tWE7FZm-pw-u5W_LZtIXSo8fXZW_Qyj9mfGzha4TqPrAGTBIg3f1pPDhzXU9DaF&__tn__=%2CO%2CP-y-R 12 год ·

Це - довгий і болючий текст. Я маю його написати. Але на ніч краще не читайте. Потім, зранку.

ххххххххххх

Я бачила президента живцем. І навіть його слухала. В 2019 році. Коли він був кандидатом. А ми веселими слухачами, яких цей неофіт потішив.

Багато хто із тих, хто був на зустрічі, відкрито розважався. Бо кандидат Зеленський взагалі не розумів, куди він потрапив і що відбувається.

Тому і діалоги були такі.

Питання: а якими будуть ваші перші кроки на посаді президента?

Відповідь: а вот вы бы что делали на моём месте? Расскажите мне, давайте вместе подумаем.

Я спитала лише одне, але своє улюблене, про фемінізм.

Відповідь: я очень хорошо отношусь к женщинам, но люблю, конечно же, свою жену.

Зала продовжувала тішитися. Один із нас (я знаю, хто) викрикнув: - Володя, а ты знаешь значение слова «феминизм»?

Знаєте, ми з друзями вийшли з тієї зустрічі повністю приголомшені. Ми знали соціологію. Ми розуміли, що він - наступний президент. Один із нас, хто терпіти не міг Порошенка, вимовив: триндець (він інше вимовив, але я не буду тут матюкатися). І ми пішли випити. Єдине, що тоді прийшло нам в голови.

Так от, я тоді побачила мстиву, недалеку, обмежену, погано освічену, сконцентровану виключно на собі, образливу, з ураженим его людину. Повна порожнеча. Так, він усміхався, навіть пробував жартувати, навіть інколи вдало, але все інше було дуже страшним.

Я тоді безкінечно писала якісь пости і тексти, намагаючись достукатися. Не можна таке вибирати! Бо це - смертельно небезпечно.

"Нам предложили проект", - як скаже трохи пізніше в одному із своїх інтерв'ю Олена Зеленська.

Але ж ми всі, як ви розумієте, «працювали на Пороха». А у того, як відомо, «бізнес на крові», «ліпєцкая фабріка», «вбив брата» і інші лабуда, яка прекрасно заходила у вуха наших людей, які все своє життя очікують дива і справедливого царя.

Частина тих голосуючих, на жаль, навічно похоронена в тому ж таки Маріуполі, наприклад.

Я уважно в той час слухала всі месиджі, які генерувала команда кандидата. Я бачила, як все відбувається з Голосом. Зараз наш Голос, на який так багато покладалось надій, часто голосує синхронно зі слугами та опзж. Але тоді вони справились - розкололи демократів і на цьому ввійшли у владу.

Мене тоді дуже вразило розслідування Бігуса про оборудки в оборонпромі. Дуже. Я перепостила той текст з запитанням - як так можна????

Я знаю, що те розслідування забило останній цвях в політичну труну Порошенка. Я теж повірила. Це вже потім з'явилась історія з запчастинами, які добували наші агенти і які тоді постраждали. Вже потім, в 2020 році суд назвав розслідування неправдивим.

А тоді, в 2019-му, був Блогфест у Дніпрі. І я запитала у Бігуса, чи розуміє він, що зробив? На мене налетіли колеги. Ну, як налетіли. Не в тренді було говорити про лузера Порошенка. Тому мені казали приблизно таке: ну ти ж розумієш, він сам викопав собі яму, він сам неправильно себе поводив, він сам винен у тому, що програв.

Повірте, справа не в Порошенко. Мене вбиває тупість тих, хто мені пише, що я на нього працюю. Ні, не працюю. Пишу про що хочу і коли хочу. Але так, я категорично не підтримаю і ніколи не зможу підтримати нинішнього, демократично обраного, з аномально високим рівнем підтримки президента.

І ще раз повторю: країну в 2019 році хакнули. Президент отримав в свої руки необмежену владу. Скрізь. Там, де не змогли зразу, дістали потім. Це я про те, що витворяють зелені з місцевим самоврядуванням, прибираючи неслухняних мерів. Як приклад.

Тоді, в 2019 році, всі ті, кого я безмежно поважаю, хто має високий соціальний капітал, інтелектуали в переважаючій більшості НЕ голосували за Зеленського. З різних причин. Але всі розуміли одне - країну віддають тим, хто її угробить.

Власне, так і вийшло. Так і виходить. Пам'ятаєте, як зразу після інавгурації повернулась вся шваль типу портнова? І потім, як почалась війна, вся та шваль з купою валіз з грішми спокійно покинула країну?

Коли я писала, що ми косплеїмо рашу, мені сміялись в коментарях: та ладно, у нас інші традиції, у нас ніхто не дозволить президенту стати диктатором.

Президент, якого більшість обирала, щоб поржать, підм'яв під себе всі гілки влади, є підозра, що його офіс злив складні контрозвідувальні операції, він сам шукав мир в очах путіна, зустрічався в Омані з патрушевим, роздав посади відвертим ворогам країни, закрив незручні телеканали і він би і далі чудив, але тут почалась війна.

Я вже навіть не буду про «розвал економіки» і про те, що «Нью-Йорк таймс гірше скабєєвої». Про те, що «була б паніка» і «готуйтеся до шашликів». Ми це все знаємо.

З війни почали робити шоу. О, вони це вміють! Це - єдине, що вони добре вміють. Світ нас дивився як дивляться блокбастер. Лише ціна висока - наші життя і наша країна.

Для президента цей час - найзірковіший. До нього раптом приїхала вся світова еліта. Ну, він так сприймав, що саме до нього.

Випусники Гарвардів і Оксфордів, найстаріші фамілії світу, політики з іменем - всі вони тисли руки і обіймалися з президентом України. Втомленим, неголеним, у одязі кольору хакі. Він, президент, дарував світу тригерні і абсолютно медійні фрази на кшалт: мені не треба таксі, мені потрібні снаряди.

Молодець, без питань.

Світ нам почав допомагати. А ми почали красти. Ну, як ми. Я не крала. І ви не крали. Хто?

Влада вирішила обвести навколо пальця простуватих і довірливих європейців, американців, британців, канадійців. Обіцяючи реформи і погрожуючи, що ми тут стоїмо, щоб війна в Європу не прийшла.

Ейфорія і захоплення тим, хто попросив снаряди замість евакуаційного таксі пройшли. Ми маємо купу невирішених внутрішніх проблем. Ми маємо парламент, рівень якого страшний. Ми маємо обмеження в медіа, які не мають нічого спільного з обмеженнями під час військового часу. Ми маємо зашкалюючий рівень корупції на всіх рівнях влади.

Тут про вибори почали говорити. Розчарую вас - знову виграє Зеленський. Навіть якщо не угроблять Залужного і він, уявімо собі, піде кандидувати. Виграє Зеленський.

Всі ці клоуни смішні лише на самому початку. Страшно буває потім. Наприкінці кіно.
20.10.2023 10:37
+11
Там кожен квадратний міліметр полити кров`ю...
Сучища зелені, хто розмінував Чонгар?! Весело вам, тварюки, прикольно?
20.10.2023 10:23
+8
Конкретна відповідь в тому, що дебіли по-приколу вибрали собі у владу зрадників, запроданців і просто ідіотів. А чи розмінували, чи розрізали дроти, а чи просто не дали команди, то вже чисто технічне питання. В Омані про все ж було домовлено.
Хоть паржьом...
20.10.2023 10:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там кожен квадратний міліметр полити кров`ю...
Сучища зелені, хто розмінував Чонгар?! Весело вам, тварюки, прикольно?
20.10.2023 10:23
На розмінування того, що замінували кацапи знадобиться 50 років. А скільки саперів і за який час розмінували Чонгар?
20.10.2023 10:30
А сказати що хотів?
20.10.2023 10:34
Просте питання. Є конкретна відповідь?
20.10.2023 10:35
Конкретна відповідь в тому, що дебіли по-приколу вибрали собі у владу зрадників, запроданців і просто ідіотів. А чи розмінували, чи розрізали дроти, а чи просто не дали команди, то вже чисто технічне питання. В Омані про все ж було домовлено.
Хоть паржьом...
20.10.2023 10:44
Це гнила відмазка і перевод стрілок. Зрозуміло. Слідуюче просте питання: ти, я бачу, чітко знаєш, про що було домовлено в Омані, тобто, читав текст "оманських договорняків". Правильно я зрозумів? Тоді дай і мені прочитати, я теж хочу знати, про що там домовились.
20.10.2023 10:53
ще раз: йди на хрін
20.10.2023 10:59
"По приколу", та "хоть паржом" - ці вислови скоріше народилися тоді, коли відповідальні особи займалися підбором кандидатів у відому партію.
20.10.2023 10:56
20.10.2023 10:37
Демагогія мені не потрібна. Я задав просте питання: скільки саперів і за який час розмінували Чонгар?
20.10.2023 10:44
Якщо, гнидо, то для тебе демагогія, то йди просто на хрін.
20.10.2023 10:46
Все? Почалась істерика?
20.10.2023 10:54
йди на хрін
20.10.2023 10:58
Швидко ти здувся.
20.10.2023 11:04
ти мабуть в окопах Англії захищаєш Україну? ну-ну, захисник зеленої гниди.
20.10.2023 11:28
Я в Україні. По темі є що?
20.10.2023 11:50
федя - фсб-опэшная гнидка, меняй уже логин
20.10.2023 11:34
Звісно Чонгар не був так параноїдально замінований, маючи карти мінних полів розмінувати було не складно
22.10.2023 14:05
То він обмежений, поганоосвічений, то підім'яв під себе владу, неголений, та пом'ятий.
Чим ця багатослівна риторика відрізняється від небагатослівних коментарів від штатних тролів, задача яких сформувати суспільну думку? Нічим, окрім розміру. Тут ті ж самі ключові вирази, що й в коротких "коментарях", окрім відсутніх 73%.
А хіба ті, хто до сих пір вірить у те, що приймаючи участь у виборах вони також приймають участь у керуванні державою мають вищу освіту? - Хіба що куплену. То чого ж ви чекали від них? А того й чекали, що сталося, бо найгірший ворог пропаганди, це інтелект, а з цим у більшості проблема, от і стався очікуваний вами результат.
А той, хто не виграв, зробив себе сам. А "бізнес на крові","ліпєцкая фабрика", та інша лабуда - вона не відіграла великої ролі. Основне, це відсутність воєнного стану під час війни, односторонні припинення вогню, Ізварине, Іловайськ, Дебальцеве, ДАП (одна ротація через блокпости ворога чого варта ), 32-й блокпост, і долар по 30--40, тощо.
Я ж сам у виборах участі не приймаю з 14-го року, і перед виборами мав довгі розмови з тими, хто був за Зе. Але, ключовими були слова не ті, а "аби не Порошенко". Тобто, що посіяв.
20.10.2023 11:32
Що таке аватарка знаєш? Так от, для аватарки нема ніякого значення ні колір, ні розмір, ні роздільна здатність...то лише зображення, малюнок, по-суті. Тут, головне, хто і для яких цілей її використовує.
20.10.2023 11:41
А ще нестримний піар на найменших дрібницях і самолюбування, які вже переросли в манію. Саме так, майже всі з тих 73% проголосували не за, а проти.
20.10.2023 11:57
Достаточное количество. По установленным нормам на разминирование при наличии паспорта (формуляра) минного поля.
А с какой целью задан был вопрос?
20.10.2023 10:58
Це теж відмазка, а не конкретна відповідь на конкретне запитання. Конкретної відповіді нема, наскільки я розумію? Чи вона така, що її соромно озвучувати?
20.10.2023 11:03
Дайте конкретный ответ на поставленную вам задачу.
ВНИМАНИЕ условия задачи:
Дано:
Минное поле с ориентировочной площадью минирования от 12 до 16 гектаров. Формуляр (паспорт) отсутствует. Тип мин неизвестен. По сведениям местных жителей минировали 4 видами мин. 1 вид противотанковые, 3 вида противопехотные. До 20% поставлены на неизвлекаемость. Грунт - в основном преобладает грунт с органическими примесями, местами суглинок и лёс. Формуляр (паспорт) отсутствует.
ВОПРОС - сколько сапёров понадобиться для разминирования данной местности в течении 11 суток?
20.10.2023 12:23
Судячи з ухилянь від прямої відповіді всіх тих, хто найбільше кричить про "розмінування Чонгару" та істерики деяких з них від "невдобних питань", висновок постає сам собою: мінування Чонгару було такою ж показухою, як і славнозвісна "стіна", тобто практичної користі від нього в стримуванні ворога було б стільки ж само, навіть, якщо б і не розмінували.
20.10.2023 12:36
Це теж відмазка, а не конкретна відповідь на конкретне запитання. Конкретної відповіді нема, наскільки я розумію? Чи вона така, що її соромно озвучувати?
20.10.2023 12:44
Вам повторить задачу на которую вы должны дать ответ? Или вы сами в состоянии её перечитать второй раз?
20.10.2023 12:45
Яке відношення має ця задача до Чонгару? Чому ти боїшся дати пряму відповідь на моє питання? Не знаєш? Чи її просто нема?
20.10.2023 12:49
Прямое к вашему вопросу. Это вы наваяли?


На розмінування того, що замінували кацапи знадобиться 50 років. А скільки саперів і за який час розмінували Чонгар?
В ответ я вам написал что Достаточное количество......
ас, как "специалиста" ответ не удовлетворил и вы назвали его отмазкой.
В ответ я вам поставил вопрос, точнее предложил ответить на поставленную вам задачу. А вы как "специалист" лепите гнилые отмазки и увиливаете от решения поставленной задачи.
Так вы кто, специалист в саперном деле или специалист в гнилых отмазках под британским флагом?
20.10.2023 13:07
"Достаточноє колічєство" - це і є гнила відмазка, а не відповідь на поставлене конкретне питання. Не зрозуміло тільки, навіщо ти, замість того, щоб дати точну відповідь на це просте питання, тим більше задане іншому дописувачеві, починаєш безглузду дискусію. Напиши прямо, як є: не знаю.
ПС. Якби я був спеціалістом, я б подібні питання не задавав. Сам би знав на них відповідь.
20.10.2023 13:51
А вы, Федя, что, прочли только два первых слова "Достаточное количество" в предложении а дальше не осилили? Буквы не угадали или смысла не поняли? Так я, Федя, если хотите, вам поясню.
20.10.2023 13:54
Конкретна відповідь на моє питання є? Нема? Тоді який сенс розводити безглуздий срач? Мені ніякі пояснення не потрібні. Тільки конкретна відповідь: стільки-то саперів розмінували Чонгар за стільки-то днів. Все. Не знаєш? Займайся іншими справами.
20.10.2023 13:58
Еще раз, исключительно для вас, как немножко отставшего в своём развитии персонажа под британским флагом, и в основном из за уважение к нему, флагу Британии, ну и учитывая вашу отсталость, поясню - для разминирования ЛЮБОГО минного поля, при наличии на него формуляра (паспорта), который составляется теми кто проводит разминирование, времени и количества личного состава требуется минимальное (если вы напряжёте свою третью извилину из пяти имеющихся у вас на мозге вы это поймете, но не факт). Далее, запрос на этот ответ вам надо размещать не тут, а через своего депутата, ЗЕлёного окраса, за которого вы по своей умственное недоразвитости, проголосовали в 2019 году, задать командованию Сухопутных войск ВСУ, в составе которых находятся инженерные войска, и в отведённый Законом срок вы сможете получить ответ на вопрос, сколько личного состава в/ч А2558, в/ч А2641 и 534 отдельного инженерно-сапёрного батальона было привлечено к снятию минных полей и минных заграждений на Юге Украины, и конкретно на Чонгаре. Так понятно?

Теперь я бы хотел услышать от вас ответ на поставленную вам вводную (задачу).
20.10.2023 14:25
Почалась істерика та образи? Це означає, що відповіді на моє питання ти не знаєш, але хотів здатись розумним і встряг в дискусію і обісрався. Ще раз: мені твої тупі задачі не цікаві. Мені цікава ЛИШЕ конкретна відповідь на моє просте питання. Не знаєш? Можеш бути вільним.
20.10.2023 14:40
Т.е. высосав из пальца, ну например завхоза дЕрьмака (ли из другой его части тела) свою нездоровую и НЕОБОСНОВАННУЮ, без каких либо фактов и оснований фантазию и выдавая её за своё личное мнение, ссылаясь на какие то придуманные вами истерики, вы тут пытаетесь обосрать всех и вся, начиная с пятого президента. Вам это не кажется странным? Скажите, Федя, вы штатный говномёт или вы действительно имеете такое личное ( ) мнение?
20.10.2023 15:00
В чому полягає моє обсирання? В простих питаннях? Я взагалі не розумію, чому через них починати істерику? Знаєш відповідь - написав. Не знаєш - промовчав. І все.
20.10.2023 15:12
Я понимаю что вы не понимаете и даже понимаю ПОЧЕМУ вы не понимаете.
У вас крайне мал словарный запас. Вы постоянно талдычите про какую то, опять же вами придуманную истерику. Вам уже так пытался разжевать ответ, но вы почему то упорно не желаете просто проглотить вам много кратно пережёванное и переварить его.
Кстати, Федя, а зачем вы, не зная ответа на свой же вопрос, открыли рот?
20.10.2023 15:20
"не зная ответа на свой же вопрос, открыли рот"

Так для того ж і задають питання, щоб взнати відповідь.
20.10.2023 15:29
Так я же вам ответил, Федя, на ваш вопрос. В разнообразной форме и неоднократно. А вы что же, так и не поняли ответа на ваш вопрос?
Или не хотите его понять?
20.10.2023 15:35
Федір, твій опонент апелює до ефекту Даннінга - Крюгера, під якій ти 100 % підпадаєшь. Я з нім згоден.


Я понимаю что вы не понимаете и даже понимаю ПОЧЕМУ вы не понимаете.
21.10.2023 14:49
Федір, так ви з відкіля у дЕрмака висмоктали таку особисту думку? Мабуть з прутня.
21.10.2023 14:46
Да, к слву, Федя, тупой задача кажется только таким как вы, по уровню вашего ума, а вот ЛЮБОЙ, даже начинающий сапёр сочтёт её пускай и не сложной, но таки задачей. Вывод - расчёт сил и средств по задаче вы сделать не в состоянии, т.к. профан в этом деле, извините, вы даже не профан в этом деле, вы тупица в этих вопросах.
И получив конкретный ответ на ваш просто1 вопрос вы, как упрямый осёл, продолжаете твердить одно и тоже. Ну хорошо, только для вас, учитывая ваш уровень развития, я дам вам ответ - для разминирования Чонгара привлекли 35 сапёров в течении 5 рабочих дней, три автомобиля КРаЗ, один автомобиль УАЗ, один мотодельтоплан и один скутер.
20.10.2023 15:07
Я не спеціаліст в цій справі. Просто цікаво, на скільки б подібне мінне поле могло затримати кацапів, якби його не розмінували. Справді так критично, як тут розмалювали? Наскільки зрозуміло, зараз наше просування на півдні затримують не тільки мінні поля кацапів. Там ще і потужні укріплення, а також безперервна робота ворожої авіації, артилерії, дронів. Та і крім Чонгару є ще і інші виходи з Криму. Але про них ніхто зараз не згадує.
20.10.2023 15:26
Так что же вы, как не специалист, с упорством достойного осла, изображаете из себя специалиста и не хотите понять простых ответов на ваш простой вопрос?
На сколько задержало бы? А вот в районе Авдеевки сдерживают с 2014 года, а ВСУ на Юге москальские поля сдерживают очень неплохо.
Да, Федя, это КРИТИЧНО. Но Вова с дЕрьмаком, верещучки и т.д. сделали всё что бы упростить задачу кацапам. Про другие не вспоминают т.к. Чонгар стал словом нарицательным. Как к примеру "Слуга народа" это уже оскорбление и даже практически мат.
20.10.2023 15:41
Федя, я вижу вас таки поимели, пардон, удовлетворили.
20.10.2023 17:48
А сенс підтримувати срач з неадекватним істериком? Відповідь ти вигадав, бо реально ніякою інформацією не володієш, хотів поставити з себе всезнайку, вліз у дискусію і обісрався. Ти стверджуєш, що мінні поля - це панацея від наступу ворога? То що зараз заважає замінувати всі підступи до наших позицій і спокійно лягати спати? Що заважало Ізраїлю замінувати всі підступи зі сторони СГ? Нема в них такого видатного стратега, як ти?
ПС. Добре, на півдні нас стримують мінні поля. А що стримує на інших напрямках? Що, все скрізь кацапи встигли замінувати?
20.10.2023 22:10
Федя, я просто уверен, что вы избиратель Зеленского и Слуг народа. Или вы фанат ОНОтоле Гриценко?
21.10.2023 07:12
Ни боже мой. Я никогда не смеюсь над умственно недоразвитыми в своём развитии людьми. Я просто прекращаю с ними общение, вот как сейчас в вами. Прощайте.
21.10.2023 14:02
Федір, покі шо недоразвиненим, а недоразвитим, тут виглядаєшь ти.
21.10.2023 15:04
Федір, як шо ти не фахівець, а не специалист доречі, так надо прочитати шо тобі відповіли на твое тупе запитання та потім трохі поміркувати (як шо є чім) та погугліти. А так в тобі втілеласт теорія Даннінга - Крюгера. Ти чього не розумієщь?
21.10.2023 14:52
Федор, а у чому ти побачив інтеріку у опонента? Ознака смердючого тупого троля це верещання про якусь там істеріку.
21.10.2023 14:44
Федор конкретна відповід на поставлене тобі запитання є? Нема? А шо так?
21.10.2023 14:19
Федір, обгрунтуй у чому вводна твого опонента такого "фахівця" як ти не влаштовує? Шось не зрозуміло у тексті?
21.10.2023 14:54
До речі, Федір, а силочку на цю задачку у інернеті даси?
21.10.2023 15:05
Но вы же, как не специалист с апломбом специалиста утверждаете что заминирование Чонгара это был просто пиар и т.д.
20.10.2023 13:56
Я не стверджую. Це моя особиста думка. І, судячи з неадекватної істеричної реакції прихильників попереднього, небезпідставна.
20.10.2023 14:00
Аааа, так это ваше личное мнение! А на чём оно у вас основывается, вот это, ваше, личное мнение? Обоснуйте своё личное мнение.
20.10.2023 14:27
З якого переляку я тобі щось повинен "обосновивать"? Смієшся? Це моя особиста думка. На чому вона заснована? На ваших істериках від мого простого запитання.
20.10.2023 14:43
Федя, я вам, что бы не вставать два раза, чуть выше дал ответ и на этот вопрос. Прочитать сможете? На счёт понять смысл прочитанного я таки в вас сомневаюсь.
20.10.2023 15:08
З твого переляку коли ти народився та перелякався. Федір, як шо ти шось стверджуешь то доказова база за тім хто стверджуе.
21.10.2023 14:57
Обгрунтуй, Федір, де істеріка та у чому необгрунтованість?
21.10.2023 14:55
Федя, Федя, где ж ты, Федя?
20.10.2023 13:38
Федор а де відповідь на запитання твого опонента? Твоє бла ба бла це не відповідь.
21.10.2023 14:17
Федор, тобі чітко сказали -

Достаточное количество. По установленным нормам на разминирование при наличии паспорта (формуляра) минного поля.

Шо не зрозуміло?
21.10.2023 14:16
Як шо ти,Федір, не знаєшь норм, а задав тупе питання, то якого бімса ти тупо сперечаєшся з тім хто хоть шось за це знає та дав тобі відповідь? Федір, ти тупий та впертий віслюк?
21.10.2023 14:59
Тільки дебіли можуть порівнювати розмінування Чонгару і всієї України після закінчення війни.
20.10.2023 13:18
Я задав просте конкретне питання. Не знаєш відповіді? Проходь мимо.
20.10.2023 13:54
Для розумово відсталих тоді відповім:
Розмінування Чонгару - питання кількох тижнів. Максимум місяць півтора.
20.10.2023 14:43
Це припущення. А насправді?
20.10.2023 14:45
Ти або справді настільки тупий або прикидаєшся. В обох випадках не бачу сенсу тобі щось доводити.
20.10.2023 15:07
проблема че в Чонгаре, а в том что сдали оборону всего юга, какую оборону за год !!! построили кацапы, а украина имела 8 !!! ЛЕТ мало того за год что США предупреждали ответы -" мы не верили "( конченные ******* )
20.10.2023 10:35
Ізраїль теж попереджали. І? Як це йому допомогло?
20.10.2023 10:46
такие же ********, за год до вторжения у поселенцев изьяли оружие, на севере нет бомбоубежищ при том что мы воюем с 1948 !!! года непрерывно
20.10.2023 10:52
А отут не погоджуся, бо ніхто не попереджав, навіть ознак нападу не розгледіли.
Та навіщо попереджати, коли в ізраільтян свою хороша розвідка, та ще й поряд? Невже не знали?
20.10.2023 11:37
попереджали. Розвідка вже відзвітувала, що готується теракт, звісно не про масштаби попереджали, а про наступний теракт. Чому не було реакції відповідних структур - не зрозуміло.
20.10.2023 12:46
Ну я вважаю, що 500 метрів, це мало, особливо якщо кожен з цих метрів окроплений кров'ю наших військових. Але повна відповідальність за таку малу цифру на керівництві України. Причому не лише теперішньому (яке 3 роки лише їло шаурму перед камерами), а і минулого, котре з 1991 знищувало наш військовий потенціал. Але вони гріють пузо в Монако, а гинуть звичайні люди.
P.S. Частина вини і на суспільстві загалом, що мовчазно спостерігало за цим процесом.
P.P.S. І ні, я не порохобот, але вважаю, що до Порошенка в даному питанні найменше претензій, він хоч якось відновив армію. Причому зробив це так, що навіть наступні 3 роки бездіяльності, її не знищило вщент.
20.10.2023 10:40
Судячи з інформаційного простору, воює лише 47 бригада....
20.10.2023 10:50
Дам пораду всіс тім розумникам для котрих 500 метрів замало.
ПОРАДА.
Взяв АК до рук, одяг однострій та вперед, особисто звільнять по 3 квадратних километра на добу. А бійці тобі буду казати - шось замало. Лінькуешь.
20.10.2023 10:52
500 м це не мало, це - ніщо.
20.10.2023 11:44
"ніщо" це ти!
20.10.2023 12:43
***** як же ******* це ниття хлюпиків із 47 бригади, ниють що народ хоче швидкої перемоги, а з чого б це, не влада постійно ******* що кацапи то алкаші рукожопи які немають ***** крім ржавих калашів та та 62 ? не влада ******* з минулого року що уххх такий наступ готуємо уххх до літа в криму, у лаптів низький бойових дух з фронту тікають, уххх зараз бунт зеків змінить все.. Продовжувати можна без кінця. Окрема каста втікачів по закордонах які бажають щоб ми воювали ще років 5, бо у них зараз життя в шоколаді і їм срати на вас лохів кріпаків, от так от.
Розумні люди все розуміють, що війна не кіно а кров та втрати, але нажаль розумних людей у нас обмаль.
20.10.2023 11:52
І так що таке наступ на укріплені позиції показала кацапня під авдіївкою
20.10.2023 11:54
Рідненький, ні, НЕ МАЛО!! Ті метри найдорожчі у світі! Бо багато хлопців залишається на тих метрах назавжди. Бережіть себе, Сонечко. І хай Господь вбереже усіх Вас, Захисники !
20.10.2023 11:58
Втрачати багато хлопців заради п'ятсот метрів це недобре, це глибина РОП, яка майже нічого не дає. Краще відсидіти в обороні, переламуючи стада орків, накопичувати резерви й ударити напевно на глибину хоча б першого ешелону оборони - це приблизно 1,5-3 км.
21.10.2023 12:42
повертайтесь живими
20.10.2023 14:05
Свого часу "товаріщь жюков" робив такі "розмінування" 2-3 батальонами штрафників за 2-3 години...
21.10.2023 19:56
 
 