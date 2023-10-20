Вышел фильм "Нескорені. Поранені" о жизни героев войны после травм. ВИДЕО

Документальная лента "Нескорені. Поранені" о жизни героев, которые во время боевых действий получили тяжелые ранения, доступна для просмотра на YouTube.

Об этом сообщил руководитель БФ "Мир и ко", защитник Украины Мирослав Гай, передает Цензор.НЕТ.

В фильме рассказывают непридуманные истории Тайры (Юлии Паевской), Юрия Гудыменко, Игоря Гордийчука, Дениса Кривенко, Алексея Притулы и Алины Вяткиной.

Авторы ленты искали ответы на вопрос, какой ценой Украина освобождает каждый сантиметр своей земли и готово ли общество и города к возвращению домой тех, благодаря кому у нас есть право жить в своей стране.

"Наши города и общество оказались не готовы к этому: отсутствие пандусов, взгляды и реакции людей на улицах, неловкость и неуместные вопросы. Поэтому мы решили пообщаться с военными, ветеранами, а также с психологом и представителями реабилитационного центра, чтобы найти взаимопонимание и контакт в обществе ", - рассказал со-продюсер ленты Кирилл Нечмоня.

Фильм доступен для просмотра на YouTube.