ФСБ пыталась завербовать норвежца. Предлагали $1000 в день за фото военных баз, - Настоящее Время. ВИДЕО

Российские спецслужбы под видом сотрудников Российского географического общества (РГО) пытались завербовать жителя Норвегии. Ему предлагали фотографировать военные объекты на севере страны. Обещали платить $1000 в день.

Об этом идет речь в сюжете телеканала "Настоящее Время", сообщает Цензор.НЕТ.

Мужчина рассказал журналистам, что ему предлагали за 1000 долларов в день фотографировать военные базы в норвежских городах Алта и Тромсе на севере Норвегии.

Также сотрудники российских спецслужб предлагали норвежцу снять "репортаж" в одной из мечетей, где какие-то "два парня из бывших советских республик, мусульмане, якобы заявили об однополом браке". При этом они выдавали себя за членов "клуба географов".

"Какая связь между мусульманами, ЛГБТ и географическим сообществом, я не сильно понимаю. Это первое, что меня смутило. Но самое главное, что меня напрягло, это когда они, добавляя, сказали пофотографировать Алту и Тромсе, где находятся военные базы", – рассказал мужчина.

Начальник отдела безопасности Департамента контрразведки Норвегии Ханне Блумберг подтвердила наличие такой схемы. По ее словам, российские спецслужбы действительно маскируются, связываются с норвежцами через соцсети и предлагают деньги за то, чтобы получить необходимые фото, видео или другую информацию.

Как утверждают норвежские спецслужбы, в Норвегии россиян интересуют не только военные объекты, но и газовые.

Российское географическое общество находится под санкциями Запада. Возглавляет организацию при этом министр обороны РФ Сергей Шойгу, а главой попечительского совета является российский диктатор Владимир Путин.