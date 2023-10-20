РУС
ФСБ пыталась завербовать норвежца. Предлагали $1000 в день за фото военных баз, - Настоящее Время. ВИДЕО

Российские спецслужбы под видом сотрудников Российского географического общества (РГО) пытались завербовать жителя Норвегии. Ему предлагали фотографировать военные объекты на севере страны. Обещали платить $1000 в день.

Об этом идет речь в сюжете телеканала "Настоящее Время", сообщает Цензор.НЕТ.

Мужчина рассказал журналистам, что ему предлагали за 1000 долларов в день фотографировать военные базы в норвежских городах Алта и Тромсе на севере Норвегии.

Также сотрудники российских спецслужб предлагали норвежцу снять "репортаж" в одной из мечетей, где какие-то "два парня из бывших советских республик, мусульмане, якобы заявили об однополом браке". При этом они выдавали себя за членов "клуба географов".

"Какая связь между мусульманами, ЛГБТ и географическим сообществом, я не сильно понимаю. Это первое, что меня смутило. Но самое главное, что меня напрягло, это когда они, добавляя, сказали пофотографировать Алту и Тромсе, где находятся военные базы", – рассказал мужчина.

Начальник отдела безопасности Департамента контрразведки Норвегии Ханне Блумберг подтвердила наличие такой схемы. По ее словам, российские спецслужбы действительно маскируются, связываются с норвежцами через соцсети и предлагают деньги за то, чтобы получить необходимые фото, видео или другую информацию.

Как утверждают норвежские спецслужбы, в Норвегии россиян интересуют не только военные объекты, но и газовые.

Российское географическое общество находится под санкциями Запада. Возглавляет организацию при этом министр обороны РФ Сергей Шойгу, а главой попечительского совета является российский диктатор Владимир Путин.

Норвегия (733) ФСБ (1957) шпионаж (1442)
+7
Російське географічне товариство не перебуває під санкціями Заходу. Очолює організацію при цьому міністр оборони РФ Сергій Шойгу, а головою опікунської ради є російський диктатор Володимир Путін. бггг, такий ліберальний Захід..., за ваш лібералізм вас й підвісять...
показать весь комментарий
20.10.2023 12:58 Ответить
+3
Бабло пилят. Ему тысячу в день а спишут 10.
Счастливый русский нарид
показать весь комментарий
20.10.2023 13:00 Ответить
+1
Тю.... а їх що у "Гугл Мап" забанили?
Всі майже бази там можна знайти.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:55 Ответить
Тю.... а їх що у "Гугл Мап" забанили?
Всі майже бази там можна знайти.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:55 Ответить
Бабло пилят. Ему тысячу в день а спишут 10.
Счастливый русский нарид
показать весь комментарий
20.10.2023 13:00 Ответить
ключове слово "майже". Ті, що кацапів цікавлять - заблюрені, або світлина з хмаркою викладена)
показать весь комментарий
20.10.2023 13:33 Ответить
Гугл базы не указывает , только кацапские :- ))))) во вторых минимальная зарплата в Норвегии ну наверно около 3000 юро поэтому 1000 за риск просто дибилизм.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:31 Ответить
Не повезло ФСБ
Это не Украина
У нас за штуку баксов в день
Можно подкупить депутата,министра,судью и далее по списку
По длинному списку
Есть где ФСБ развернуться .....
показать весь комментарий
20.10.2023 12:56 Ответить
"За штуку баксів", це ти своїм корумпованим досвідом ділишься?
показать весь комментарий
20.10.2023 13:34 Ответить
Російське географічне товариство не перебуває під санкціями Заходу. Очолює організацію при цьому міністр оборони РФ Сергій Шойгу, а головою опікунської ради є російський диктатор Володимир Путін. бггг, такий ліберальний Захід..., за ваш лібералізм вас й підвісять...
показать весь комментарий
20.10.2023 12:58 Ответить
Так підвісять їх зовсім не за лібералізм. Підвісять їх за... за те, що по 17 грн. штука...
показать весь комментарий
20.10.2023 13:17 Ответить
Підвішувалка щє не відросла
показать весь комментарий
20.10.2023 13:36 Ответить
Західний лібералізм стосується громадян Заходу. До росіян він відношення не має.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:35 Ответить
Ахах... А Украинцам по штуке в месяц. Норм расценки)))
показать весь комментарий
20.10.2023 15:25 Ответить
кацапня все використовує для агресії,
коли це вже зрозуміють в європі
показать весь комментарий
20.10.2023 19:05 Ответить
 
 