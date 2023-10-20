Удар украинского РСЗО БМ-21 "Град" по расположению 81-го мотострелкового полка армии РФ на Херсонском направлении. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой российский оккупант снял удар украинского РСЗО БМ-21 "Град" по расположению 81-го мотострелкового полка армии РФ на Херсонском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи есть не только момент удара, но и результат боевой работы воинов-реактивщиков.
"На Херсонском направлении оккупанты, вероятно, хотели снять видео для кулинарного блога. Но вместо этого получилось зафиксировать момент удара ВСУ с помощью систем БМ-21 "Град" по соседним им позициям, где располагались военные из 81-го мотострелкового полка РФ. После окончание атаки горе-блоггеру удалось по "горячим следам" также снять и последствия прилетов по позициям своих товарищей", - говорится в комментарии к видео.
На войне те, кто плохо бегают недолго живут!
Але подібний танок таки виглядає прикольно!
Так само в Фінляндії совки дивувались - чо ми просто освобождаєм, а оні.... ех, оні, неблагодарниє такіє(причому скотина якось не подумає що вона на чужій території)
ну, не хоче думати шо вона тупо біоматеріал, дешевший ніж матеріал в чемодані путіна.
і головне - весь цей скот має доступ до інтернету.
Обама їм в окоп наклав понімаєш
бо приперлися на нашу землю щоби здохнути 😠
Хай здохнуть всі кацапські окупанти по всьому світу.