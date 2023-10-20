РУС
15 404 33

Удар украинского РСЗО БМ-21 "Град" по расположению 81-го мотострелкового полка армии РФ на Херсонском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский оккупант снял удар украинского РСЗО БМ-21 "Град" по расположению 81-го мотострелкового полка армии РФ на Херсонском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи есть не только момент удара, но и результат боевой работы воинов-реактивщиков.

"На Херсонском направлении оккупанты, вероятно, хотели снять видео для кулинарного блога. Но вместо этого получилось зафиксировать момент удара ВСУ с помощью систем БМ-21 "Град" по соседним им позициям, где располагались военные из 81-го мотострелкового полка РФ. После окончание атаки горе-блоггеру удалось по "горячим следам" также снять и последствия прилетов по позициям своих товарищей", - говорится в комментарии к видео.

Топ комментарии
+34
20.10.2023 15:26 Ответить
+32
чора рашисти кинули в наступ на Авдіївку десантуру на БТР По їх задуму вони мали йти за мотострілками, щоб вийти на операційний простір при прориві нашої оборони Але мотострілки здохли на тому тижні, нічого не показав А на цьому тижні здох десант показав те ж саме.
20.10.2023 15:10 Ответить
+19
Дякую ЗСУ за цю таку красу.
20.10.2023 15:11 Ответить
Почекайте ще, і за вами прилетить ...
20.10.2023 15:07 Ответить
чора рашисти кинули в наступ на Авдіївку десантуру на БТР По їх задуму вони мали йти за мотострілками, щоб вийти на операційний простір при прориві нашої оборони Але мотострілки здохли на тому тижні, нічого не показав А на цьому тижні здох десант показав те ж саме.
20.10.2023 15:10 Ответить
20.10.2023 15:26 Ответить
Не ходи босий…
20.10.2023 15:28 Ответить
На цій дільниці Володя Бонепартович Боневтік не відводив війська на 10 км., щоб подивитися в очkо пуйлу і там пробити нашу оборону кацапам не вийде. А там де відвели пройшли без бою десяьки кілометрів. Але що тут сказати, вялічіє і геній військової стратегії.
20.10.2023 19:09 Ответить
https://img2.joyreactor.cc/pics/comment/webm/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0-5056405.webm видеофрагмент
20.10.2023 15:37 Ответить
Дякую ЗСУ за цю таку красу.
20.10.2023 15:11 Ответить
підгоріло у рабϟϟіян..
20.10.2023 15:11 Ответить
А как чкурнул хутко!
На войне те, кто плохо бегают недолго живут!
20.10.2023 15:18 Ответить
Я більше скажу - русня на передку зазвичай живе менше ніж Мавік!
20.10.2023 15:31 Ответить
чувствуется какая-то незавершенность сюжета...
20.10.2023 15:22 Ответить
Мальчика в трусиках на сосні…
20.10.2023 15:26 Ответить
во во, именно именно...
20.10.2023 15:27 Ответить
Трупаків кацапсячих бракує! Де жмурики?
20.10.2023 15:26 Ответить
тьху, точно, а то сюжет как с неудачной рыбалки с глушения рыб динамитом. типа динамит не доехал...
20.10.2023 15:29 Ответить
Цікаво... ті снаряди шо валяються - то явно шось місцеве, а не вистріляне ЗСУ. Якби снаряд прилетів з гармати, він би не лежав просто на травичці, а стирчав би в грунті. Напевне там ще і склад *********** рознесло.
20.10.2023 15:31 Ответить
З.І. дотого ж, коли вистрілюється снаряд, то гільза за ним не летить. 100% там склад БК рознесли
20.10.2023 15:32 Ответить
Звичайно, що це розлетівся БК, бо на снаряді відсутній слід виходу зі ствола.
20.10.2023 15:56 Ответить
Влупили по дислокації артдивізіону мотострілецького полку Бачиш - вантажівка "розірвана в шмаття" валяється? Можливо - "склад б/к "на колесах" був
21.10.2023 02:38 Ответить
Красивое!

20.10.2023 15:32 Ответить
Цю птичку зовуть "вальдшнеп". Вони чомусь постійно так ходять, в виді танцю. Дуже прикольно за ними спостерігати, і я не розумію тих мисливців, які на них полюють. Це ж не кацапи, ці птички нічого нам поганого не зробили
20.10.2023 15:52 Ответить
Деякі вчені вважають, що такими от рухами, а відповідно і вибрацією грунту, вальдшнепи виманюють хробаків з землі, але мені ця версія не виглядає правдоподібною.

Але подібний танок таки виглядає прикольно!
20.10.2023 16:00 Ответить
..взагалі, дОсі не розумію (а оскільки вже трохи старий, то вже й не зрозумію) мисливців у їхньому бажанні нищити живу природу, живу красу, просто так, "для душі", "для єдінєнія С пріродой"
20.10.2023 16:16 Ответить
Цю "птичку" українською називають "слуква" Так само її називають поляки А "вальдшнеп" - це французське От в чому українська мова багатша кацапської - у кацапів навіть назви власної для більшості птахів нема - лише запозичені або "складносполучені (а це свідчить про "недорозвиненість" мови) Наприклад "бекас" У нас це "баранець" Чи "нерозень" - "утка серая"
21.10.2023 02:53 Ответить
Кацап щиро удивляється - чо еті гади нас накривають.
Так само в Фінляндії совки дивувались - чо ми просто освобождаєм, а оні.... ех, оні, неблагодарниє такіє(причому скотина якось не подумає що вона на чужій території)
ну, не хоче думати шо вона тупо біоматеріал, дешевший ніж матеріал в чемодані путіна.
і головне - весь цей скот має доступ до інтернету.
Обама їм в окоп наклав понімаєш
20.10.2023 15:36 Ответить
КієФ за трі дня, ***?!
20.10.2023 15:47 Ответить
Боевая задача для орков это плотно упаковаться в черные пакеты и убыть по месту прописки..
20.10.2023 15:53 Ответить
Кацапи - це ви ГАДИ обдовбані ,
бо приперлися на нашу землю щоби здохнути 😠
20.10.2023 16:07 Ответить
300х там точно немає. 👍🏼🇺🇦
20.10.2023 16:10 Ответить
Та і люди не зазанали ушкоджень.
20.10.2023 17:02 Ответить
Таки вийшло--кулінарне шоу
20.10.2023 19:43 Ответить
Судячи з характерного казана і каністри олії - пробував приготувать плов! А вийшла "печеня"!
21.10.2023 02:55 Ответить
Вміють кацапи горіти. На біс.
Хай здохнуть всі кацапські окупанти по всьому світу.
22.10.2023 13:18 Ответить
 
 