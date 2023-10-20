Удар украинского РСЗО БМ-21 "Град" по расположению 81-го мотострелкового полка армии РФ на Херсонском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский оккупант снял удар украинского РСЗО БМ-21 "Град" по расположению 81-го мотострелкового полка армии РФ на Херсонском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи есть не только момент удара, но и результат боевой работы воинов-реактивщиков.

"На Херсонском направлении оккупанты, вероятно, хотели снять видео для кулинарного блога. Но вместо этого получилось зафиксировать момент удара ВСУ с помощью систем БМ-21 "Град" по соседним им позициям, где располагались военные из 81-го мотострелкового полка РФ. После окончание атаки горе-блоггеру удалось по "горячим следам" также снять и последствия прилетов по позициям своих товарищей", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Украинские воины подбили вражескую бронемашину на подступах к своей позиции. ВIДЕО