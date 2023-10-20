Зеленский посетил Херсонщину и провел совещание с пограничниками и военными (обновлено). ВИДЕО

Сегодня, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Херсонскую область.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Совещание с нашими пограничниками об актуальной ситуации и условиях службы в прифронтовых областях. Большую работу делают наши пограничники-разведчики, большую службу несут - крепкую службу. Двадцать лет, из которых почти 10 лет - это война против оккупанта. Спасибо за ваше служение Украине и украинцам!", - отметил глава государства.

Также читайте: Нетаньяху не отказывал Зеленскому в визите. Израиль попросил приехать позже, - Кулеба

Затем Зеленский добавил, что также провел совещание с военными.

"Особый формат. Ключевой вопрос – ситуация на основных направлениях фронта. Наши оборонные действия. Авдеевка. Купянское направление. Юг", - резюмировал он.