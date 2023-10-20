РУС
Зеленский посетил Херсонщину и провел совещание с пограничниками и военными (обновлено). ВИДЕО

Сегодня, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Херсонскую область.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Совещание с нашими пограничниками об актуальной ситуации и условиях службы в прифронтовых областях. Большую работу делают наши пограничники-разведчики, большую службу несут - крепкую службу. Двадцать лет, из которых почти 10 лет - это война против оккупанта. Спасибо за ваше служение Украине и украинцам!", - отметил глава государства.

Также читайте: Нетаньяху не отказывал Зеленскому в визите. Израиль попросил приехать позже, - Кулеба

Затем Зеленский добавил, что также провел совещание с военными.

"Особый формат. Ключевой вопрос – ситуация на основных направлениях фронта. Наши оборонные действия. Авдеевка. Купянское направление. Юг", - резюмировал он.

Госпогранслужба (6764) Зеленский Владимир (21647) Херсонская область (5120)
Топ комментарии
+9
херсонці бажають міцно обійняти лідора, подякувати за шашлики та дороги
показать весь комментарий
20.10.2023 15:21 Ответить
+6
Жаба задавила?
Видео поездки генерала Залужного в Авдеевку спать не дает?
показать весь комментарий
20.10.2023 15:20 Ответить
+5
А после войны мы все его так обнимем
Я б задушила в объятиях
показать весь комментарий
20.10.2023 15:27 Ответить
Пісець херсонщині після візиту бєданосця.
показать весь комментарий
20.10.2023 15:50 Ответить
херсонці бажають міцно обійняти лідора, подякувати за шашлики та дороги
показать весь комментарий
20.10.2023 15:21 Ответить
А после войны мы все его так обнимем
Я б задушила в объятиях
показать весь комментарий
20.10.2023 15:27 Ответить
І совісті вистачає дивитись людям в очі після того як розповідав казки про шашлики?
показать весь комментарий
20.10.2023 15:37 Ответить
Рейтинг ЗЄ зїдає корупція. Терміново потрібен героїчний піар.
В Ізраїлі послали *****...ю Що робити...

Знімаймо знов кіно про Боневтіка!!!!
показать весь комментарий
20.10.2023 15:52 Ответить
«Я смогу! Я докажу! Я покажу!... Обо мне узнают. Обо мне заговорят!...» © м/ф. "Возвращение блудного попугая".
показать весь комментарий
20.10.2023 16:21 Ответить
ВИДЕО Зеленский прибыл в Николаев после поездки в Херсонскую область
показать весь комментарий
20.10.2023 16:27 Ответить
Зовсім не має совісті, стіки горя херсонці пережели і все завдяки шашликам зеленського , як не соромно у вічі людям дивитися? Чі криворогий президент і совість це два не сумісних поняття?
показать весь комментарий
20.10.2023 17:00 Ответить
Буба, а на левый берег к морпехам? А, ну да, ну да...)))
показать весь комментарий
20.10.2023 17:37 Ответить
Молодець, все правильно.
показать весь комментарий
21.10.2023 02:58 Ответить
 
 