Зрелищная детонация боекомплекта вражеской ТОС 1-А "Солнцепек" после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Бойцы 59-й ОМПБр имени Якова Гандзюка с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражескую огнеметную систему ТОС 1-А "Солнцепек" на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попадания и зрелищной детонации боекомплекта огнеметной системы опубликована в соцсетях.

"На Донетчине бойцам 59-й ОМПБр имени Якова Гандзюка удалось обнаружить и уничтожить с помощью FPV-дрона тяжелую огнеметную систему ТОС 1-А "Солнцепек" российских оккупантов. Установка стоимостью 15 млн долларов после феерической детонации термобаррических боеприпасов, вероятно, только и оставшейся от вражеского экипажа", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Уничтожение бронегруппы оккупантов на подходе к украинским позициям около Авдеевки. ВИДЕО

ТОС – семейство российских тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220-мм. Ведут огонь зажигательными или термобаррическими боеприпасами.

Смотрите также: Удар украинского РСЗО БМ-21 "Град" по расположению 81-го мотострелкового полка армии РФ на Херсонском направлении. ВИДЕО