34 205 51

Зрелищная детонация боекомплекта вражеской ТОС 1-А "Солнцепек" после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Бойцы 59-й ОМПБр имени Якова Гандзюка с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражескую огнеметную систему ТОС 1-А "Солнцепек" на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попадания и зрелищной детонации боекомплекта огнеметной системы опубликована в соцсетях.

"На Донетчине бойцам 59-й ОМПБр имени Якова Гандзюка удалось обнаружить и уничтожить с помощью FPV-дрона тяжелую огнеметную систему ТОС 1-А "Солнцепек" российских оккупантов. Установка стоимостью 15 млн долларов после феерической детонации термобаррических боеприпасов, вероятно, только и оставшейся от вражеского экипажа", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Уничтожение бронегруппы оккупантов на подходе к украинским позициям около Авдеевки. ВИДЕО

ТОС – семейство российских тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220-мм. Ведут огонь зажигательными или термобаррическими боеприпасами.

Смотрите также: Удар украинского РСЗО БМ-21 "Град" по расположению 81-го мотострелкового полка армии РФ на Херсонском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20339) уничтожение (7691) Донецкая область (10532)
Топ комментарии
+37
показать весь комментарий
20.10.2023 16:17 Ответить
+28
красивое, расчелавечили мальчика в трусиках на солнцепеке
показать весь комментарий
20.10.2023 16:09 Ответить
+24
Фейєрверк вражає ,
просто супер 🔥🔥🔥👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
20.10.2023 16:09 Ответить
красивое, расчелавечили мальчика в трусиках на солнцепеке
показать весь комментарий
20.10.2023 16:09 Ответить
Ага. Красивое. А эти разлетающиеся многочисленные огоньки, это горящие куски экипажа?
показать весь комментарий
20.10.2023 16:49 Ответить
Це була фейєрична подорож!

ЗСУ красівчикі!
показать весь комментарий
20.10.2023 16:09 Ответить
З вогниками та салютами )) Біг бада БУУУУМ!
показать весь комментарий
20.10.2023 17:26 Ответить
Фейєрверк вражає ,
просто супер 🔥🔥🔥👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
20.10.2023 16:09 Ответить
Це просто бімба-лаптниє самкі нє палучать даже кампєнсациі патамуша ванькі полнастью разукамплєктовани на малєкули...
показать весь комментарий
20.10.2023 16:10 Ответить
Так. Вони випарувалися! Самки можуть не розраховувати на «лади»!
показать весь комментарий
20.10.2023 18:43 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 16:17 Ответить
канашєнкав-патєрь нєт...
показать весь комментарий
20.10.2023 16:21 Ответить
Шо воно триндить,який кошмар???Карабаса в студію !!!
показать весь комментарий
20.10.2023 16:28 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 16:32 Ответить
ось це відео---де одна одну штовхають БТР
Ukrainian Special Ops wipe out two Russian tanks and four APCs near Avdiivka https://www.youtube.com/watch?v=WUKVnvTrRdw
показать весь комментарий
20.10.2023 16:34 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 17:03 Ответить
Солнцепьок наїб… спьокся!
показать весь комментарий
20.10.2023 16:17 Ответить
Бляха, ну навіщо таке видовище заблюрили логотипом??? ЗСУ зи бест!!!
показать весь комментарий
20.10.2023 16:17 Ответить
Сподіваюся водій-механік не встиг налякатися?
показать весь комментарий
20.10.2023 16:20 Ответить

кацапы утверждают, что "можем повторить"
показать весь комментарий
20.10.2023 16:25 Ответить
... хєра сє ...бануло. Екіпажу було нє больно.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:27 Ответить
так, миттєво на атоми перетворились.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:30 Ответить
Сили Оборони "гостинно" зустріли групу швидкого реагування рфhttps://www.youtube.com/watch?v=J1nodXq82gQ
показать весь комментарий
20.10.2023 16:29 Ответить
бегали... бегали... только уставшими подохли
показать весь комментарий
20.10.2023 16:42 Ответить
орки порушили закони природи так як вже осінь і час сонцепеків пройшов. Саме гуманне видовище перетворення козломордих у прах.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:30 Ответить
Спорю,шо ті,хто їхав ззаду зходили ріденьким під себе...
показать весь комментарий
20.10.2023 16:32 Ответить
Кацпи до цього побоюювались з них стріляти, то тепер тільки при згадці про ТОС будуть срать де попало.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:33 Ответить
Не унывайте, пацаны
Не унывайте……
На солнце грейтесь
Домой слетайте...
показать весь комментарий
20.10.2023 16:38 Ответить
рашистский ТОС и украинский дрон-камикадзе - моя любимая комбинация. очень зрелищно.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:40 Ответить
цікаво, чи врятувався екіпаж?
показать весь комментарий
20.10.2023 16:45 Ответить
наверное, ожоги 1-й степени
подорожник приложил - и порядок
показать весь комментарий
20.10.2023 16:49 Ответить
Ваня в молекулярный фарш…
показать весь комментарий
20.10.2023 16:50 Ответить
там шасси на основе танка Т72. могли и выжить. Взрыв объмный от этих БЧ санцепека
показать весь комментарий
21.10.2023 00:02 Ответить
Вот это действительно -"Их там нет"
показать весь комментарий
20.10.2023 17:16 Ответить
малєнькіє мальчикі в трусіках ігралісь буратіной
показать весь комментарий
20.10.2023 17:22 Ответить
Казали перед війною що в них тих ТОСів штук 10-20, а ми уже штук 40-50 знищили
показать весь комментарий
20.10.2023 17:26 Ответить
а що кацапам хтось заборонив їх ВИРОБЛЯТИ ?
показать весь комментарий
20.10.2023 21:37 Ответить
та пох, сколько у них есть сейчас
оружие реально страшное по убойному действию по объемным объектам - окопы, блиндажи
но при попадании по нему тоже хороший фейерверк, замечательный
служат на таких машинах наверно за немалые деньги
Вот Сирия. Попали по буратине качапчиков
https://www.youtube.com/watch?v=7vMjjY2eJZc
показать весь комментарий
21.10.2023 00:55 Ответить
причем кацапским же ПТРК Корнет
показать весь комментарий
21.10.2023 00:57 Ответить
представить только ся на месте одного из орков - если увидеть ракету птрк за 2сек. до того чтобы отправиться к Аллаху. Говорят шо за этих пару сек. "вся жизнь перед глазами" блаблабла
правда у орков это не спросишь, да и сдохли скорее всего не увидев ракету.
показать весь комментарий
21.10.2023 10:19 Ответить
piekne
показать весь комментарий
20.10.2023 17:35 Ответить
Экипажу крепко повезло.
показать весь комментарий
20.10.2023 17:38 Ответить
зато шмарам ватным дома напишут - ваш Вася пошел за водкой и пропал, дезертир, так что х. вам а не белая Лада))
показать весь комментарий
21.10.2023 10:20 Ответить
повний зашквар ...
показать весь комментарий
20.10.2023 17:43 Ответить
А *****, давно пора понять, что во вторую "армию мира", надо брать только не курящих!
показать весь комментарий
20.10.2023 18:01 Ответить
Вміють гобліни горіти/ таланти. На біс.
показать весь комментарий
20.10.2023 18:17 Ответить
Початок ОПАЛЮВАЛЬНОГО періоду в Україні!
Слава Україні!
показать весь комментарий
20.10.2023 18:30 Ответить
Эх, еще бы одного дрона запустить в его кореша, который показался в конце видео.
показать весь комментарий
20.10.2023 19:08 Ответить
От экипажа только пепел савочком собрать и экономия на черных пакетах , сколько ж можно сэкономить на пакетах.
показать весь комментарий
21.10.2023 02:58 Ответить
прикольно))) навіть пакетів не треба, правда ватні самиці будуть не раді - напишуть відписку - Ваш орк пропав без вісті, поїхав за водкою на солнцепьоці і не повернувся, навіть лапті забув))
Так шо, Бай-бай Лада бай-бай
показать весь комментарий
21.10.2023 10:11 Ответить
Спьокся сонцепьок))
показать весь комментарий
21.10.2023 12:41 Ответить
Там ще один з заду їхав. Зупинався на перехресті - другий дрончик потрібен, але нема. А армія є, по словам режиму зеленского.
показать весь комментарий
21.10.2023 14:41 Ответить
 
 