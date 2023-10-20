Зрелищная детонация боекомплекта вражеской ТОС 1-А "Солнцепек" после атаки украинского дрона. ВИДЕО
Бойцы 59-й ОМПБр имени Якова Гандзюка с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражескую огнеметную систему ТОС 1-А "Солнцепек" на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попадания и зрелищной детонации боекомплекта огнеметной системы опубликована в соцсетях.
"На Донетчине бойцам 59-й ОМПБр имени Якова Гандзюка удалось обнаружить и уничтожить с помощью FPV-дрона тяжелую огнеметную систему ТОС 1-А "Солнцепек" российских оккупантов. Установка стоимостью 15 млн долларов после феерической детонации термобаррических боеприпасов, вероятно, только и оставшейся от вражеского экипажа", - говорится в комментарии к видео.
ТОС – семейство российских тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220-мм. Ведут огонь зажигательными или термобаррическими боеприпасами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗСУ красівчикі!
просто супер 🔥🔥🔥👍🏼👍🏼👍🏼
Ukrainian Special Ops wipe out two Russian tanks and four APCs near Avdiivka https://www.youtube.com/watch?v=WUKVnvTrRdw
кацапы утверждают, что "можем повторить"
Не унывайте……
На солнце грейтесь
Домой слетайте...
подорожник приложил - и порядок
оружие реально страшное по убойному действию по объемным объектам - окопы, блиндажи
но при попадании по нему тоже хороший фейерверк, замечательный
служат на таких машинах наверно за немалые деньги
Вот Сирия. Попали по буратине качапчиков
https://www.youtube.com/watch?v=7vMjjY2eJZc
правда у орков это не спросишь, да и сдохли скорее всего не увидев ракету.
Слава Україні!
Так шо, Бай-бай Лада бай-бай