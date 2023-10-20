Бойцы 92-й ОШБр из беспилотника уничтожили три единицы вражеской техники, блиндаж и склад БК оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Кадры ночной охоты на российскую технику и живую силу от бойцов роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр на Купянском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

С помощью ночного бомбера пилотам удалось поразить три единицы вражеской техники, блиндаж и склад БК оккупантов.

