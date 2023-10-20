Бойцы 92-й ОШБр из беспилотника уничтожили три единицы вражеской техники, блиндаж и склад БК оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
Кадры ночной охоты на российскую технику и живую силу от бойцов роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр на Купянском направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
С помощью ночного бомбера пилотам удалось поразить три единицы вражеской техники, блиндаж и склад БК оккупантов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вячеслав Шатров
показать весь комментарий20.10.2023 23:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль