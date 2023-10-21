РУС
Воины ВСУ поразили российский танк из ПТРК Javelin на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 5 отряда Центра специального назначения "Омега" НГУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой области поразили российский танк с ПТРК Javelin.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попадания и зрелищной детонации танка опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

+6
А где зрелищная детонация? О_о
21.10.2023 10:58 Ответить
+3
еще 900 танков , а это около 3х месецев и в совокупности 10 ! танковых дивизий, сколько у них танков ?!!!
21.10.2023 10:38 Ответить
+3
Зато танкисты после таких попаданий не сильно способны восстанавлвиаться и ремонтироваться.
21.10.2023 12:20 Ответить
З мангалом?
21.10.2023 10:31 Ответить
10 ! дивизий это больше 3х танковых армий
21.10.2023 10:39 Ответить
Це про що? Ні в роліку ні в дописі про 900 танків не йдеться...
21.10.2023 11:02 Ответить
окей не 900 а 937 и будет ровно 6000 разделить на 300 танков получится 20 дивизий еще разделить на 3 и получится 3 армии. смотри ролики и допысы ))
21.10.2023 12:43 Ответить
Танкова дивізія - 300 танків.Це за штатом. Але жодна танкова дивізія (ЖОДНА), вкл. з елітними таманями, кантемірами і іншими - НІКОЛИ не були укомплектовані до повного штату.Це при совкові. Зараз - тим більше...Максимум 240-250 машин. Згідно даних нашого Генштабу ЗСУ знищили 5063 шт. Тобто орієнтовно 20 танкових дивізій повного штату. Але це мало що пояснює, оскільки вражені танки можуть відновлюватися, ремонтуватися і т.п. Так що втрати кацапів шалені, але у порівнянні з ЧИМ.
21.10.2023 11:19 Ответить
От тоже момент немаловажний, за два дні не навчиш
Одна справа, завів, сів, поїхав, вперед назад. А інша справа, ну ви зрозумів
21.10.2023 13:20 Ответить
ну так тем более не 10ть а 20ть
21.10.2023 12:40 Ответить
насколько я понял в сводке значатся уничтоженые и захваченные, может в 22 подсчет велся неточно но сейчас точность возросла
21.10.2023 12:46 Ответить
Звичайно, просто важко зараз говорити про відновлюваність і випуск нових машин у них, ну і зняття зі зберігання. На зберіганні один із 30-40 машин буде повноцінно в строю. загалом по різним данним у них було біля 12000...Такі справи
21.10.2023 13:22 Ответить
яка могуча мова, 900, 3x, 10! - вийшов набір слів
21.10.2023 13:43 Ответить
ты уже пиши либо на собачем либо по украински грамотей - могутня
21.10.2023 17:41 Ответить
Та хоч дручком аби вразило.
21.10.2023 11:01 Ответить
Молодці!Єдине зауваження до публікації)Не вразили,а враження,тобто процес,корий показаний на відео.Бо "вразили танк" це як завершена дія,але може тлумачитися як єдиний вражений танк))
21.10.2023 11:07 Ответить
Взагалі-то у публікаціі йдеться про "ураження", хоча, цілком можливо що екіпаж й отримав яскраве враження від работи Javelin, звісно якщо встиг
21.10.2023 12:32 Ответить
Безумовно,що мальчікі в трусіках отримали незабутнє враження))Але в заголовку "вразили",а не "вражають",а для мене це трішки різні часові рамки)
21.10.2023 12:48 Ответить
Може дослухалися й виправили, але я коли зайшов то побачив "уразили"

21.10.2023 18:59 Ответить
Зрозумійте,що "уразили"це як доконаний час,тобто так міг бути уражений лиш один ,алеж було купа того заліз0а спалено.А так враження чи ураження танка вказує сам процес і не робить акценту на кількість.Хтось вже тут робив зауваження щодо новини про "наступ "на Херсон,хоча малося на увазі бомбардування ,а не повну операцію з сухопутним просуванням.
21.10.2023 19:11 Ответить
У цій публікації та відео до неї йдется саме про один постріл і один уражений ним танк, а не про купу спалених за весь час використання Javelin
21.10.2023 19:24 Ответить
Знову ви мене не зрозуміли.Це моя суб'єктивна думка:мені з заголовка виглядає,що лиш всього один танк спалили,тобто видають це якби північнокорейці кричали про успішне випробування чогось,не сказавши ніц про невдачі .
21.10.2023 19:31 Ответить
Щось слабенько бахнуло для джавеліну. Схоже на дрон
21.10.2023 13:00 Ответить
 
 