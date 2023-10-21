Воины ВСУ поразили российский танк из ПТРК Javelin на Донетчине. ВИДЕО
Бойцы 5 отряда Центра специального назначения "Омега" НГУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой области поразили российский танк с ПТРК Javelin.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попадания и зрелищной детонации танка опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
