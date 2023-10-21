РУС
Спецназовцы СБУ уничтожили 20 российских танков, 42 ББМ и ликвидировали более 200 оккупантов. ВИДЕО

Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины за две недели ударными дронами и другими средствами уничтожили 20 вражеских танков, 42 ББМ, 21 артиллерийскую систему, 2 системы ПВО и 10 средств РЭБ/РЭР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спецназовцы также уничтожили 96 единиц автомобильной техники оккупантов, 6 лодок, 2 наблюдательных комплекса "Муром", 157 фортификационных сооружений и укреплений и 10 складов с боеприпасами.

К тому же было ликвидировано около 232 российских захватчиков.

Читайте также: Потери артиллерии войск РФ в Запорожской области в пять раз превысили украинские, - WSJ

***...ті самовбивці!
21.10.2023 13:28 Ответить
І в день і вночі
Не знімають VR-окулярів-
Ясновидячі -
ВСУ мольфари...
21.10.2023 13:46 Ответить
Россияне - устроены не как все люди
Они от человеческих потерь тащатся
Они любят поговорить про потери
Про героизм
Поставить очередной памятник неизвестному солдату
И поклоняться ему
Они - неандертальцы
Цивилизация их в этом смысле не затронула
Цивилация - это когда человек и его жизнь -главное
В россии тоже есть один такой человек -путин
21.10.2023 14:25 Ответить
 
 