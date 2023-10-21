Спецназовцы СБУ уничтожили 20 российских танков, 42 ББМ и ликвидировали более 200 оккупантов. ВИДЕО

Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины за две недели ударными дронами и другими средствами уничтожили 20 вражеских танков, 42 ББМ, 21 артиллерийскую систему, 2 системы ПВО и 10 средств РЭБ/РЭР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спецназовцы также уничтожили 96 единиц автомобильной техники оккупантов, 6 лодок, 2 наблюдательных комплекса "Муром", 157 фортификационных сооружений и укреплений и 10 складов с боеприпасами.

К тому же было ликвидировано около 232 российских захватчиков.

