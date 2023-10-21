РУС
Аэроразведчики 30-й ОМБр обнаружили и уничтожили вражескую БМД сразу после высадки оккупантов. ВИДЕО

Бойцы ударной аэроразведки 30-й механизированной бригады имени князя Константина Острожского поразили ПТУРом российскую БМД сразу после высадки вражеских солдат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попадания опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

І даже сушилка для абосраних кацапскіх парток нє памагла-ой бяда бяда то какая...
показать весь комментарий
21.10.2023 16:59 Ответить
Модні, з мангалом.... . Поняв, як нада?
показать весь комментарий
21.10.2023 17:08 Ответить
так то не мангал-то саме сушилка для абосраних кацапських парток...
показать весь комментарий
21.10.2023 17:11 Ответить
Це королівський балдахін
показать весь комментарий
21.10.2023 17:41 Ответить
Помоему, они там все бухие.
показать весь комментарий
21.10.2023 17:29 Ответить
Втік гад(
показать весь комментарий
21.10.2023 17:30 Ответить
З таким понтом..мов би на рибалку зібрались..чуть свого чмобіка не задавили..
Ну...і...далеко заїхали? вояки....десантура -це не на красні площаді марширувати і в фонтанах бухими купатись
показать весь комментарий
21.10.2023 17:31 Ответить
Водила - *******, мог двоих задавить легко, а не сумел вот и поплатился.
показать весь комментарий
21.10.2023 17:32 Ответить
это значит, что уцелевшие кацапы домой пойдут пешком.... печально
показать весь комментарий
21.10.2023 19:36 Ответить
там два кумулятива було? ту жестянку на виліт прошиває...
показать весь комментарий
21.10.2023 20:08 Ответить
Вражає 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
21.10.2023 20:21 Ответить
Вразили пткр-ом.
показать весь комментарий
21.10.2023 21:35 Ответить
Шкода, що не бахнули по ній, коли десант на броні був. Бмд смішно виглядає з оцим мангалом. Та й, на мою думку, на цій картонній техніці ця деталь зайва, бо цей танчик можна пробити навіть з кулемета. Її не врятує й десять мангалів.
показать весь комментарий
22.10.2023 10:43 Ответить
 
 