Аэроразведчики 30-й ОМБр обнаружили и уничтожили вражескую БМД сразу после высадки оккупантов. ВИДЕО
Бойцы ударной аэроразведки 30-й механизированной бригады имени князя Константина Острожского поразили ПТУРом российскую БМД сразу после высадки вражеских солдат.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попадания опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Ну...і...далеко заїхали? вояки....десантура -це не на красні площаді марширувати і в фонтанах бухими купатись