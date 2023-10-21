Операторы ударных дронов ликвидировали оккупантов, скрывавшихся в блиндажах в лесу. ВИДЕО
Пилоты сводной тактической группы "Адам" во взаимодействии с аэроразведкой 67-й отдельной механизированной бригады дронами-камикадзе атаковали российских захватчиков, которые, вероятно, думали, что, спрятавшись в лесу в блиндаже, могут чувствовать себя в безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки на российских захватчиков опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.
хотя остаюсь при мнении, что дешевле было бы уничтожать в таких ситуациях противника термобарическими боеприпасами сбрасываемыми с дистанционно управляемых парапланов.
але не довго..........................