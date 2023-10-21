РУС
Операторы ударных дронов ликвидировали оккупантов, скрывавшихся в блиндажах в лесу. ВИДЕО

Пилоты сводной тактической группы "Адам" во взаимодействии с аэроразведкой 67-й отдельной механизированной бригады дронами-камикадзе атаковали российских захватчиков, которые, вероятно, думали, что, спрятавшись в лесу в блиндаже, могут чувствовать себя в безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки на российских захватчиков опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Автор: 

ликвидация (3972) дроны (4444)
+18
Ювелірна робота!
21.10.2023 17:38
+13
Ліс - ЖАХ!!! Це ж сосна Тому - вже не оживе Після звільнення провести розмінування і пустить на дрова На дошки не піде - "тонкомір" Та й осколків у дереві повно А потім садить новий ліс
21.10.2023 17:59
+12
ховайсь чи неховайсь, всеодно получиш шайбу)
21.10.2023 17:41
Ювелірна робота!
21.10.2023 17:38
Класс!
21.10.2023 18:24
ховайсь чи неховайсь, всеодно получиш шайбу)
21.10.2023 17:41
Ліс - ЖАХ!!! Це ж сосна Тому - вже не оживе Після звільнення провести розмінування і пустить на дрова На дошки не піде - "тонкомір" Та й осколків у дереві повно А потім садить новий ліс
21.10.2023 17:59
Ето уже высший пилотаж. Надеюсь дрон еще в конце сказал Слава Украине чтобы орки перед смертью обосрались
21.10.2023 18:26
ювелирная работа оператора. моё почтение.

хотя остаюсь при мнении, что дешевле было бы уничтожать в таких ситуациях противника термобарическими боеприпасами сбрасываемыми с дистанционно управляемых парапланов.
21.10.2023 18:48
ВИЩИЙ ПІЛОТАЖ!!!!!
21.10.2023 18:56
Як казав колись один недополітик(#уйло), найдемо в сортірі (у бліндажі) і там замочим.
21.10.2023 19:03
Треба міняти наших операторів дрончіків( шоб навчали NATO) на далекобійні ракети. Бо з гнидою небуде власних ракет, ніяких, зовсім, як і тих дрончиків.
21.10.2023 19:15
Таке враження, що скоро цими FPV дронами навчаться хірургічні операції робити.
21.10.2023 20:37
Чудовий саундтрек!
21.10.2023 20:37
Скажи мнє, мілойе дітя, в каком ухе у меня ж…
21.10.2023 20:42
жужало в нього в правому
але не довго..........................
21.10.2023 20:59
Вочевидь, ховаючись по бліндажах ефективніше боротися з біндеравцамі!
21.10.2023 20:58
Вот это уровень, 100 левел
21.10.2023 23:53
То точно був рашист чи манекен якийсь?
22.10.2023 07:32
 
 