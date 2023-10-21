Операторы ударных дронов ликвидировали оккупантов, скрывавшихся в блиндажах в лесу. ВИДЕО

Пилоты сводной тактической группы "Адам" во взаимодействии с аэроразведкой 67-й отдельной механизированной бригады дронами-камикадзе атаковали российских захватчиков, которые, вероятно, думали, что, спрятавшись в лесу в блиндаже, могут чувствовать себя в безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки на российских захватчиков опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

