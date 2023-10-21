На встрече относительно "формулы мира" ожидаем участников из более чем 50 стран, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 605-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Активно готовим новую встречу относительно "формулы мира" – встреча запланирована уже на следующую неделю, состоится она на Мальте. Весомые государства мира будут представлены – перечень участников фактически ежедневно увеличивается. Более 50 участников ожидаем. Сегодня президент Эрдоган подтвердил, что Турция будет принимать участие во встрече.

Готовимся к новому саммиту нашей Крымской платформы – парламентского уровня Крымской платформы. Количество участников очень серьезное. Саммит состоится в Чехии.

Я благодарен всем в мире, кто присоединился и готов вместе с нами на уровне парламентской дипломатии работать ради безопасности, ради мира во всей Европе, без исключения для любых частей нашего континента", - рассказал Зеленский.

