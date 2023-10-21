РУС
3 247 46

На встрече относительно "формулы мира" ожидаем участников из более чем 50 стран, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 605-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Активно готовим новую встречу относительно "формулы мира" – встреча запланирована уже на следующую неделю, состоится она на Мальте. Весомые государства мира будут представлены – перечень участников фактически ежедневно увеличивается. Более 50 участников ожидаем. Сегодня президент Эрдоган подтвердил, что Турция будет принимать участие во встрече.

Готовимся к новому саммиту нашей Крымской платформы – парламентского уровня Крымской платформы. Количество участников очень серьезное. Саммит состоится в Чехии.

Я благодарен всем в мире, кто присоединился и готов вместе с нами на уровне парламентской дипломатии работать ради безопасности, ради мира во всей Европе, без исключения для любых частей нашего континента", - рассказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21647)
+26
Единственная формула мира - это сильные ЗСУ. Но вы, с@ки, перед большим вторжением делали все абсолютно противоположное.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:18 Ответить
+23
Будет тоже самое, как с "потужными гарантиями" от G7? Собрались, посидели и попи@дели ...
показать весь комментарий
21.10.2023 20:15 Ответить
+23
Президент не війни про війну. Погано коли шоу-бізнес керує країною, а офіцери під слідством
показать весь комментарий
21.10.2023 20:17 Ответить
Будет тоже самое, как с "потужными гарантиями" от G7? Собрались, посидели и попи@дели ...
21.10.2023 20:15 Ответить
21.10.2023 20:15 Ответить
Яка Мальта?!

Для чого?
Щоб «залучити» ще 2-3 афріканських держав до позиції України?!

Ну, буде 100% ( а не 95%) підтримки. Що це змінять? Нічого! Бо це «політичні заяви» а не реальні дії.

Рада Безпеки ООН не вижене парашу.
Вона там буде «накладивать вєто».

Украіні підтримка G7, а не « більшісті».

G7, точніше США, великої Брітаніі, ЕС мае практичне значення для України.

Тому, ці « перемовини» у Стамбулі, на Мальті - це все пусте.
Не втрачайте час та зусилля на балачки.

Фокус не на Мальту, а на Перемогу України.
21.10.2023 20:24 Ответить
21.10.2023 20:24 Ответить
Яка Чехія? Якій саміт?

знову теж питання - Для Чого?

Що б увесь світ хапав ху&ла за руки та благав відпустити Україну? Так цего ніколи не буде!

Воювати з кацапами ці усі країни НЕ будуть.

Усі переговори/договори можуть бути успішними тільки в одному разі-

коли за спинами діпломатів стоять генерали.

Тому фокус на військовій Перемозі.

Слава незламному Народу України!
21.10.2023 20:43 Ответить
21.10.2023 20:43 Ответить
Президент не війни про війну. Погано коли шоу-бізнес керує країною, а офіцери під слідством
21.10.2023 20:17 Ответить
21.10.2023 20:17 Ответить
Свободу полковнику Червінському !
21.10.2023 20:56 Ответить
21.10.2023 20:56 Ответить
Яка гидота
21.10.2023 20:17 Ответить
21.10.2023 20:17 Ответить
Единственная формула мира - это сильные ЗСУ. Но вы, с@ки, перед большим вторжением делали все абсолютно противоположное.
21.10.2023 20:18 Ответить
21.10.2023 20:18 Ответить
організуємо зустрічі на могила вбитих захисників України, попиз,имо до чергової зустрічі,але вже на більшій кількості могил українців,позаяк ніякої вигоди ці зустрічі не принесли і не принесуть Україні і її народу.як ніяк не встерігають від рашистського нелюда і вбивці
21.10.2023 20:24 Ответить
21.10.2023 20:24 Ответить
І що?, хоч тисячу дебілів від того не легше, всю формулу від зеленого дебіла може замінити тільки США.
21.10.2023 20:24 Ответить
21.10.2023 20:24 Ответить
Носиться з чимось незрозумілим і непридатним для практичного застосування, як курка з яйцем. Йому б таки розбудовою військової економіки та виробництва зайнятись. Це точно має прикладне значення.
21.10.2023 20:26 Ответить
21.10.2023 20:26 Ответить
Він в тій формулі не написав навіть кордони 1991 року !
показать весь комментарий
21.10.2023 20:58 Ответить
Війна йде 3.562 дні!!! А НЕ 605! 😡
показать весь комментарий
21.10.2023 20:28 Ответить
Переходьте вже від зустрічей, форумів, засідань до реальних справ
показать весь комментарий
21.10.2023 20:30 Ответить
Не пугайте людину словами, які вона не розуміє.
показать весь комментарий
22.10.2023 10:55 Ответить
What is the point? :-\
показать весь комментарий
21.10.2023 20:30 Ответить
вводите состояние войны. а дальше разъезжайте и просите помощи.
а до сих пор, пока военное положение - можно п@зд@ть деньги, гуманитарку, продолжать стричь тупой народ - зато все озабоченность кидают...
что народ, что власть - одно и то же...
21.10.2023 20:31 Ответить
21.10.2023 20:31 Ответить
Чергове бла-бла
показать весь комментарий
21.10.2023 20:34 Ответить
Поки ЗСУ не розмолотять кацапів в Україні всі ці формули ЗЄ може у сортирі на гвіздок повісити.

А після цього всі формули вже будуть зовсім інші.

Тому весь цей двіж, як і Кримська платформа - чистий піар.

Аід ЗЄ в цій війні не залежить взагалі нічого. Якщо б він ще свідомо не заважав, а сидів тихесенько у куточку...
21.10.2023 20:34 Ответить
21.10.2023 20:34 Ответить
******* клоун, яесь кривляння з примарною формулою миру, а асередині саботаж його командою військової промисловості, боротьба з патріотами України, підривна діяльність з гумдопомогою і волонтерською допомогою, шабаш промоскалених мажорів, які чомусь не мобілізовані, ну повний треш від цього москальського Кралврал-95!
21.10.2023 20:35 Ответить
21.10.2023 20:35 Ответить
Якби кілька завсідників якогось бару після кількох бокалів пива обговорили цю Формулу миру - результат був би аналогічним, тільки не довелося б витрачати бюджетні кошти на поїздки дармоїдів-клептоманів за кордон.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:42 Ответить
Яке марення !
показать весь комментарий
21.10.2023 20:54 Ответить
Формула миру - це вкладати гроші у військові заводи та дрони, а також реформи в армії, а не те, чим ти і твоя зелена шобла займається.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:58 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2023 21:00 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2023 11:28 Ответить
Формула вей із міру...
показать весь комментарий
21.10.2023 21:00 Ответить
Може вже досить грати в імітацію успіхів криворізької бико-дипломатії? Більшості українців не продасться імітація обіцянок замість реального членства в НАТО, шлях до якого так хворобливо не сприймається Зельоними мародерами.
показать весь комментарий
21.10.2023 21:06 Ответить
Наші ЗСУ та наша Перемога + зе-лідор та офісна шобла за гратами за держзраду = Формула миру
показать весь комментарий
21.10.2023 21:11 Ответить
Єрмапідар нову ***** придумав.
показать весь комментарий
21.10.2023 21:11 Ответить
Іншопланетянин.
показать весь комментарий
21.10.2023 21:23 Ответить
поки русня не припинить війну, можеш в жопу собі ту формулу миру засунути.
показать весь комментарий
21.10.2023 21:25 Ответить
они открыты к диалогу, на своих условиях

иначе война будет длится десятилетиями.
показать весь комментарий
21.10.2023 22:12 Ответить
подоляцький бот чи моцковська воша.реєстрація 13 жовтня 2023. в спам гидота. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
21.10.2023 22:29 Ответить
Сама гарна формула миру, це коли Зеленський буде у буцегарні, а Україну очолить проукраїнський президент.
показать весь комментарий
21.10.2023 21:35 Ответить
Дай основні тези. А шо таке, тези - Мир у очах ввх, не стріляти, відвести ЗСУ з бетоних укріпрайьонів і віддати їх лднр вже не діють. Три роки гадив з тв - я один знаю шо треба робити і головне зебіли вірили, тай зараз ще багатенько ідіотів. Сотні тисяч жертв на совісті зеленского. І народила ж якась мама таку гнидку.
показать весь комментарий
21.10.2023 21:45 Ответить
Потужна адженда!
показать весь комментарий
21.10.2023 21:58 Ответить
Смайлік "ригаю"...
показать весь комментарий
21.10.2023 22:02 Ответить
Як це їпало вже заїпало.
показать весь комментарий
21.10.2023 22:08 Ответить
Знаєте, в чому різниця між Україною і, наприклад, Німеччиною? Чи будь якою країною Євросоюза. В Україні чиновники грають весілля на мільйон євро під час війни, а в Німеччині чиновники не грають весілля на мільйон євро - ніколи. Бо вони не заробляють таких грошей! Зе-Україна - це європейське Сомалі...
показать весь комментарий
21.10.2023 22:11 Ответить
Дурнику ти, Володимир.

Та порівняння твої з Сомалі -безглузді.

Забув, як урядовець Австрії зробила гучне вессіля та запросила ху&ла?
Це буде близько до Неметчини.
Практично , ніякоі різниці.
показать весь комментарий
21.10.2023 22:30 Ответить
Дурень думкою багатіє. Це я про залишки 73%, які ще слухають оце.
показать весь комментарий
21.10.2023 23:06 Ответить
Сама формула миру нічого не варта, такі формули можна організувати щомісяця якщо будуть бажаючі бути присутніми. Це хіба що можливість попросити зброю або додаткову фінансову підтримку.
показать весь комментарий
21.10.2023 23:13 Ответить
Интересно, скоко народу смотрит отэто на самом деле? Ну, вот эти его ежевечерние высеры. Кто-то в самом деле смотрит и слушает всю оцю маячню, шо оно несёт? Надо быть уникумом, шоб натянуть себе на голову весь этот словарный понос
показать весь комментарий
21.10.2023 23:18 Ответить
Клоуняра квартальний
показать весь комментарий
22.10.2023 07:00 Ответить
 
 