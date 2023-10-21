На встрече относительно "формулы мира" ожидаем участников из более чем 50 стран, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 605-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Активно готовим новую встречу относительно "формулы мира" – встреча запланирована уже на следующую неделю, состоится она на Мальте. Весомые государства мира будут представлены – перечень участников фактически ежедневно увеличивается. Более 50 участников ожидаем. Сегодня президент Эрдоган подтвердил, что Турция будет принимать участие во встрече.
Готовимся к новому саммиту нашей Крымской платформы – парламентского уровня Крымской платформы. Количество участников очень серьезное. Саммит состоится в Чехии.
Я благодарен всем в мире, кто присоединился и готов вместе с нами на уровне парламентской дипломатии работать ради безопасности, ради мира во всей Европе, без исключения для любых частей нашего континента", - рассказал Зеленский.
Для чого?
Щоб «залучити» ще 2-3 афріканських держав до позиції України?!
Ну, буде 100% ( а не 95%) підтримки. Що це змінять? Нічого! Бо це «політичні заяви» а не реальні дії.
Рада Безпеки ООН не вижене парашу.
Вона там буде «накладивать вєто».
Украіні підтримка G7, а не « більшісті».
G7, точніше США, великої Брітаніі, ЕС мае практичне значення для України.
Тому, ці « перемовини» у Стамбулі, на Мальті - це все пусте.
Не втрачайте час та зусилля на балачки.
Фокус не на Мальту, а на Перемогу України.
знову теж питання - Для Чого?
Що б увесь світ хапав ху&ла за руки та благав відпустити Україну? Так цего ніколи не буде!
Воювати з кацапами ці усі країни НЕ будуть.
Усі переговори/договори можуть бути успішними тільки в одному разі-
коли за спинами діпломатів стоять генерали.
Тому фокус на військовій Перемозі.
Слава незламному Народу України!
а до сих пор, пока военное положение - можно п@зд@ть деньги, гуманитарку, продолжать стричь тупой народ - зато все озабоченность кидают...
что народ, что власть - одно и то же...
А після цього всі формули вже будуть зовсім інші.
Тому весь цей двіж, як і Кримська платформа - чистий піар.
Аід ЗЄ в цій війні не залежить взагалі нічого. Якщо б він ще свідомо не заважав, а сидів тихесенько у куточку...
иначе война будет длится десятилетиями.
Та порівняння твої з Сомалі -безглузді.
Забув, як урядовець Австрії зробила гучне вессіля та запросила ху&ла?
Це буде близько до Неметчини.
Практично , ніякоі різниці.