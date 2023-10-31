Соловьев хочет отомстить немцам за поставку оружия Украине и обещает новый поход на Берлин: "Придет советский-воин освободитель и Берлин будет гореть!". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев мечтает отомстить Германии за снабжение танков Leopard в Украину и пообещал новый поход "советского воина-освободителя" на Берлин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире своего пропагандистского шоу на росТВ. Если же "воину-освободителю" не удастся дойти до Берлина, то город, согласно планам Соловьева, должны сжечь мусульмане.

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