Соловьев хочет отомстить немцам за поставку оружия Украине и обещает новый поход на Берлин: "Придет советский-воин освободитель и Берлин будет гореть!". ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев мечтает отомстить Германии за снабжение танков Leopard в Украину и пообещал новый поход "советского воина-освободителя" на Берлин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире своего пропагандистского шоу на росТВ. Если же "воину-освободителю" не удастся дойти до Берлина, то город, согласно планам Соловьева, должны сжечь мусульмане.
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+28 Xavier
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+23 Serhiy Talatynnik
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+21 Driver Audi
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Na dniax ponial šo puken do Gaagi javno ne dotianet, rešil po privyčke bytj No 1 v centre vnimanija.
Солвьов- просто мразь!
Кончена, наразі-
Моська на слона кидався-
Та скоро всрався-
А погрози йшли як з офіційних каналів так від депутатів РФ, голови радбезу Медвєдєва ітп
Колись же прийде до нього Кондратій у прямому ефірі
2-як воно збирається до Берліну доповзти,якщо не спроможне село Мар'їнку захопити 2 роки?
3-Мовчить за антисемітські погроми,а нявкає за мусульман. Бо воно бздливе жидиня,яке не достойне називатися євреєм
Мечта всех сирых и убогих ...
чи погодились би на ядерне бомбардування Берліна?
Підозрюю, так.
https://www.youtube.com/watch?v=d1Bs--GFep0 ******** раскрыл тайну своего СЫНА 😁 [Пародия]
Тоже повторят?
А еще в Германии столько прекрасных стиральных машинок !
Прелесть ведь - и немок поиметь и машинкой обзавестись
А потом в Берлине поставить пам'ятник российскому солдату
Можно с девочкой на руках
Можно со стиральной машинкой ,или унитазом
А можно и с девочкой, и с машинкой и с унитазом
Чтобы реалистичнее было....
Правдивее
Завтра їде в Дагестан.
Там побачить ті плоди,
Що приніс він їх туди.
Там і здохне брехунець,
Буде гарненький кінець.