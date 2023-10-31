Четверо оккупантов убегают по сорнякам с позиции после атаки украинского дрона. ВИДЕО
Операторы дронов ликвидировали по меньшей мере одного оккупанта, а еще четырех - заставили убегать с позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, как один из сброшенных боеприпасов попадает рядом с оккупантом, пытающимся укрыться в окопе с накрытием. После этого удара из укрытия начинают вылезать другие россияне и быстро, под ударами украинских БПЛА, рачковать сорняками, а затем бежать с позиции. Двое захватчиков, убегая, даже бросили свое оружие.
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Побросали????
Бабла, якщо виживуть, їм не бачити....