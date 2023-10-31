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Четверо оккупантов убегают по сорнякам с позиции после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Операторы дронов ликвидировали по меньшей мере одного оккупанта, а еще четырех - заставили убегать с позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, как один из сброшенных боеприпасов попадает рядом с оккупантом, пытающимся укрыться в окопе с накрытием. После этого удара из укрытия начинают вылезать другие россияне и быстро, под ударами украинских БПЛА, рачковать сорняками, а затем бежать с позиции. Двое захватчиков, убегая, даже бросили свое оружие.

Также смотрите: Офицер армии РФ угрожает 10 подчиненным, покинувшим позицию под натиском бойцов 32-й ОМБр: "Вы ох#ели всем взводом! Я вас в прокуратуру буду отдавать!". ВИДЕО

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армия РФ (19633) побег (380) дроны (4084)


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31.10.2023 11:40 Ответить
Страшно…
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31.10.2023 12:14 Ответить
Як гарно драпають кацапи-окупанти. А такі херої про телевізору і головне, що там, в телевізорі своїх не кидають, а тут навіть зброю викинули. Дикі, смердячі сцикуни, які можуть знущатися тільки із полонених, жінок і дітей, та обстрілювати мирні села та міста.
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31.10.2023 11:43 Ответить
що характерно - у кацапів гарно позиція замаскована, з коптера майже не видно. Цікаво. чим вони взимку будуть маскувати позиції?
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31.10.2023 11:56 Ответить
Та їх старшина переведе на гівно - де зброя ?????
Побросали????
Бабла, якщо виживуть, їм не бачити....
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31.10.2023 12:26 Ответить
добавляйте к сбрасываемым гранатам зажигательный компонент, чтобы противник получал гарантированный ущерб. из ролика видно, что взрыв гранаты в метре от противника не выводит его из строя. напалм+граната увеличат вероятность ущерба.
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31.10.2023 16:29 Ответить
Нажаль втекли. Тай машинки від родичів втекли.
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31.10.2023 18:03 Ответить
Гранати - світло-шумові, чи шо!?..
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31.10.2023 18:53 Ответить
 
 