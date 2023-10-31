Хэллоуин в Белом доме: сын Блинкена оделся, как Зеленский, а его дочь пришла в цветах украинского флага. ВИДЕО

Накануне президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден приняли участие в праздновании Хэллоуина на веранде Белого дома во время мероприятия "Кошелек или жизнь"

Как отмечается, Джо Байден в костюме самого себя и первая леди Джилл Байден в костюме кота поздравили детей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Дети влиятельных политиков, семей военнослужащих, жителей местных районов, а также учащиеся государственных школ в праздничных костюмах получали сладости от первых лиц страны.

Особенно в этом году запомнились дети госсекретаря США Энтони Блинкена. Своего сына он одел в костюм украинского президента Владимира Зеленского, а его дочь пришла на празднование в цветах украинского флага.

Читайте: 400 тыс. украинских школьников находятся сейчас за границей, - Лисовой