РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11517 посетителей онлайн
Новости Видео
16 290 57

Хэллоуин в Белом доме: сын Блинкена оделся, как Зеленский, а его дочь пришла в цветах украинского флага. ВИДЕО

Накануне президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден приняли участие в праздновании Хэллоуина на веранде Белого дома во время мероприятия "Кошелек или жизнь"

Как отмечается, Джо Байден в костюме самого себя и первая леди Джилл Байден в костюме кота поздравили детей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Дети влиятельных политиков, семей военнослужащих, жителей местных районов, а также учащиеся государственных школ в праздничных костюмах получали сладости от первых лиц страны.

Особенно в этом году запомнились дети госсекретаря США Энтони Блинкена. Своего сына он одел в костюм украинского президента Владимира Зеленского, а его дочь пришла на празднование в цветах украинского флага.

Читайте: 400 тыс. украинских школьников находятся сейчас за границей, - Лисовой

Хэллоуин в Белом доме: сын Блинкена оделся, как Зеленский, а его дочь пришла в цветах украинского флага 01

Автор: 

Байден Джо (2795) дети (6565) праздник (1691) США (27101) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
Глибокий Респект Пану Блінкену, дружині та їхнім Дітям! Справжній патріот України!
God bless America!
показать весь комментарий
31.10.2023 12:36 Ответить
+21
Это вам не путин и не говорящая лошадь, там нормальные люди.
показать весь комментарий
31.10.2023 12:29 Ответить
+20
показать весь комментарий
31.10.2023 13:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это вам не путин и не говорящая лошадь, там нормальные люди.
показать весь комментарий
31.10.2023 12:29 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2023 13:02 Ответить
Шо ти маєш цім сказати шо шо дебіл зробив для арміі все.Та твій кумір перед вторгнення відправив свою сімейку маральних совкових уродів в ізраель і купив там хату за 2млн.$за рахунок бюджету,тому що про вторгнення знав.
показать весь комментарий
31.10.2023 13:26 Ответить
Ага.
От тільки того солдата, що під ЗЄ, вдягнули та екипірували при Пороху.
При ЗЄ з 2019 по 2022 жодного броніка та шолома для ЗСУ не закупили.
А так то да - зєбілам повинно бути тепло та відрадно, що ЗЄ на передову на Армані натягнув.

Доречі, от тобі, клоун ***** на військових навчаннях у дешевій куртці:
показать весь комментарий
31.10.2023 14:35 Ответить
А от ЗЄ у костюмі за 140 тис. у той час, коли ЗСУ взагалі перестали забезпечувати та фінансувати.
Підписує закон про олігархів ага...
показать весь комментарий
31.10.2023 14:57 Ответить
під час заходу "Гаманець або життя"
Джерело:
показать весь комментарий
31.10.2023 12:51 Ответить
Інфантіл дебільний тебе не подобається шоколад.
показать весь комментарий
31.10.2023 13:28 Ответить
Дебил он проявил уважение к Украине, а президент это ее символ. В 2019 году такие как ты кидались дерьмом в Порошенка, что получили ? а теперь снова за свое.
показать весь комментарий
31.10.2023 13:27 Ответить
Да. Блинкен зря так одел сына... Карма уж очень негативная
показать весь комментарий
31.10.2023 15:27 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2023 12:31 Ответить
підкажіть йому хтось, нехай змінить прикид...а то, наче хунта якась,... виглядає, як сталін, піночет, саддам хусейн, гуго чавес...
?чи може це робота майстерні *****, як на лисому , ще з часів стадіон, так стадіон...з перспективою мислив, тепер є куди орденські планки чіпляти...
показать весь комментарий
31.10.2023 13:10 Ответить
О, ***, дожились! Це так отого хрипатого тепер цівілізоване суспільство собі уявляє, що його костюм на Хелувін підходить?
Тепер дітей будуть лякати: "Дивись, а то тебе бабай...ой ЗЕбуїн поцілує і ти станеш козльоночком, як він!"
показать весь комментарий
31.10.2023 12:33 Ответить
Необовʼязково лякатись, можна відкупитись цукерками))
показать весь комментарий
31.10.2023 12:47 Ответить
Квартал 95 заразний.
показать весь комментарий
31.10.2023 12:53 Ответить
Глибокий Респект Пану Блінкену, дружині та їхнім Дітям! Справжній патріот України!
God bless America!
показать весь комментарий
31.10.2023 12:36 Ответить
а раніше був актуальним костюм дракули
показать весь комментарий
31.10.2023 12:36 Ответить
Щоденний сором...
показать весь комментарий
31.10.2023 12:37 Ответить
зєля та Україна увійшли до переліку монстрів? Таке собі досягнення, ************ не пройде повз, обов'язково помітить.
показать весь комментарий
31.10.2023 12:37 Ответить
Пам'ятаю Дні Вишиванки на Хрещатику..оце так щастя..
показать весь комментарий
31.10.2023 12:37 Ответить
Тобто, образ Зєльца - це вже якийсь хелоувінський гном? В якого діти грають? А кровопролитна українська війна - дитяча гра? Ох***нно.
показать весь комментарий
31.10.2023 12:38 Ответить
Малий на 42 секунді розмішив - глянув на подаровану коробку і такий: та ну його нах, взяв і назад до кошика викинув подарунок.
А образ героїчного лідора ********** боневтіка бонапартовича на тому дійстві незрозуміло як розцінити без офіційних роз"яснень. Все-таки свято нечисті і відповідно й образи - відьми, монстри, упирі та інші почвари.
показать весь комментарий
31.10.2023 12:40 Ответить
"незрозуміло як розцінити без офіційних роз"яснень."
А ось і роз'яснення (з Інтернету):
На страшному американському святі головним атрибутом повинен бути страхітливий костюм.
показать весь комментарий
31.10.2023 13:01 Ответить
Це для колгоспників пояснення? Хелоуін зовсім не "страшне свято", а веселе.
показать весь комментарий
31.10.2023 13:02 Ответить
Колгоспник - це щось презирливе?
показать весь комментарий
31.10.2023 13:22 Ответить
І як часто ти бачив добрих фей та добрих клоунів у них на Хелоувінах?
показать весь комментарий
31.10.2023 14:29 Ответить
то не солодощі то сігарєти. Ведь начать курить никогда не поздно
показать весь комментарий
31.10.2023 13:30 Ответить
може це випадкове поє'днання кольорів, хоча в Москальщині такої випадковості не допустили б, але картинка розчулює
показать весь комментарий
31.10.2023 12:46 Ответить
Ну там здається чітко прапор на спині, а не одяг якийсь. Але синьо-жовтий дійсно дуже гармонійне поєднання теплого і холодного кольору, яке гарно виглядає як у одягу, так і в інших дізайнах.
показать весь комментарий
31.10.2023 12:51 Ответить
Гарне поєднання кольорів влаштував своєму папі "колєнька" на випускному минулого року
показать весь комментарий
31.10.2023 13:58 Ответить
це треба вміти, зе :

- 2022: людина року (Time, FT, Profil, Times of israel)

- 2023: костюм зельца на Гелловін
показать весь комментарий
31.10.2023 12:57 Ответить
Так все проSрати - треба талант мати!
показать весь комментарий
31.10.2023 14:04 Ответить
Гелловін якось-такось святкують по всьому Західному світу, і навіть на постсовєцькому просторі.
А скільки свят, що походять з руснявої культури, відзначають у країнах Заходу?
показать весь комментарий
31.10.2023 12:58 Ответить
Син ,донька і сам Блінкен - молодці,а ті хто пише тут про стид - довбні!!
показать весь комментарий
31.10.2023 13:05 Ответить
"Гаманець або життя"

показать весь комментарий
31.10.2023 13:07 Ответить
китаец выкинул обратно подарок!)))
показать весь комментарий
31.10.2023 13:08 Ответить
Теж на то увагу звернув. Мале китайське гівно не зрозуміло, що потім той подарунок можна було продати з аукціону і купити кілька косожопих хуавеїв.
показать весь комментарий
31.10.2023 13:14 Ответить
мені відразу стало легше...ЕФ - 16 ???
показать весь комментарий
31.10.2023 13:15 Ответить
наполовину повну повна чи пуста склянка ..Не думаю що Блінкен когось тролив біль за все підкреслив ,що Україна отримала подарунки ...Головне розуміти що американці ******* коли їх поважають і дякують ..Нам немішало розвішувати стяги США і дякувати їм що дають нам все для протистояння з комуняками ...
показать весь комментарий
31.10.2023 13:18 Ответить
Робити з образу президента воюючої країни хелоуїнський дитячий костюм, це, чесно кажучи, образливо. Зєльц, звісно, некомпетентний клоун і т.п., але - він представляє Україну. Яка захлинається кров'ю від того, що ті самі США економлять нам на зброї. В нас кожен день гинуть люди. Це не дитяча гра, блін.
показать весь комментарий
31.10.2023 13:50 Ответить
https://site.ua/arkadiy.babchenko Аркадий Бабченко
https://site.ua/arkadiy.babchenko/neobucaemye-iyq5jjx Необучаемые.

В России задержана журналистка, гражданка США и России Алсу Курмашева. Она возглавляет Татарскую службу «Радио Свобода». Ей вменяют часть 3 статьи 330.1 УК РФ.
Курмашева живет в Праге с мужем и детьми. В мае этого года она прилетела в Россию по семейным обстоятельствам. Но назад её уже не выпустили. В аэропорту Казани ее задержали и обвинили в том, что она не уведомила российские власти о наличии второго гражданства. На этом основании забрали паспорта. После чего обвинили в том, что она не зарегистрировалась, как иноагент. А после этого в том, что она, как иноагент, собирала сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ, которые могут быть использованы против безопасности РФ. Обвинения предъявлены за сбор информации о мобилизованных преподавателях вузов Татарстана.
Бинго! Отличная рокировка, согласитесь. Умно придумано.
Но я не об этом.

Муж Алсу Курмашевой - Павел Буторин - является директором телеканала «Настоящее время». Также гражданин США.
«Настоящее время» - это подразделение «Радио Свобода». Сидят они в Праге, в основном офисе «Свободы».
«Настоящее время» финансируется из бюджета США.

И вот этот рассадник русского либерализма в Праге на деньги налогоплательщиков США, борющийся за прекрасную свободную либеральную Россию будущего, ездит в оркостан «по семейным обстоятельствам».
Ну, там, на выходные к бабушке. Не знаю.
Паспорт поменять. Взамен истекшего.
По березкам потосковать.
Квартиру продать.
Я хер знает, какие могут семейные обстоятельства.

Потому что русский либерал на деньги американских налогоплательщиков - он всегда, без исключения, в первую очередь русский.
И только во вторую либерал.

*****, я вот в принципе не могу представить, чтобы моя жена поехала в оркостан.
По каким-бы то там ни было семейным обстоятельствам.
У нас недавно умер очень близкий человек, практически вторая бабушка, у которой дочка проводила каждое лето в деревне.
Даже мысли не было туда поехать.
Да, мы не можем попрощаться с близкими.
Все. Точка. Проехали. Забыли.

На квартире, даче, которую собственными руками строил мой дед и в которой прошло все мое детство и юность, на всем имуществе - я поставил крест.
Давайте, ребята, беспилотники - *******.
Сделать дочери российский паспорт?
Да вы *********.

А тут руководители главных либеральных рупоров за всех хорошее против войны на втором году геноцида украинского народа, получая зарплату из бюджета США - о! А не слетать ли мне в оркостан? По семейным обстоятельствам. Ну, вот, правда - надо.
Поехать с паспортом США в ******** Мордор являясь иноагентом и главредом американского СМИ - что может пойти не так…
А потом такие - ой? Как же так? За что? Произошла же чудовищная ошибка!
Путинский режим взял заложницу!
Мы такие же жертвы!
Ну, в добрый путь.
Необучаемые.
https://site.ua/arkadiy.babchenko/neobucaemye-iyq5jjx
показать весь комментарий
31.10.2023 13:22 Ответить
США фантастична країна
показать весь комментарий
31.10.2023 13:35 Ответить
Хелоуін. Не Гелоуин, хоча можуть бути різні акценти то десь й Гелоуин.... :/
показать весь комментарий
31.10.2023 13:46 Ответить
Свого сина він одягнув в костюм українського президента Володимира Зеленського Джерело:
Так от яка тепер уява про нечисть...
Креативненько...
показать весь комментарий
31.10.2023 14:13 Ответить
То ЗЄ вже пугало на Хелоувин? Раніше начебто у чортів, відьом та мертвяків одягалися.

Так і бачу хлопчика "зеленського" з словами "Цукерку або смееееерть!!!"
показать весь комментарий
31.10.2023 14:26 Ответить
Костюмчик чорта, норм)
показать весь комментарий
31.10.2023 14:36 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2023 15:13 Ответить
Однажды Гоголь переоделся Пушкиным, пришел к Пушкину и позвонил. Пушкин открыл ему и кричит: «Смотри-ка, Арина Радионовна, я пришел!» (с)
показать весь комментарий
31.10.2023 16:11 Ответить
Гелловін

https://uk.forvo.com/word/halloween/ Вимова слова Halloween
показать весь комментарий
31.10.2023 16:21 Ответить
 
 