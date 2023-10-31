Израиль начал бой с ХАМАСом в подземных тоннелях Сектора Газа. ВИДЕО
Войска Израиля атаковали боевиков ХАМАС в сети подземных тоннелей под Сектором Газа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
"За последние сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ нанесли удары по примерно 300 целям, в том числе по противотанковым ракетным и пусковым установкам под шахтами, а также по военным объектам в подземных тоннелях, принадлежащих террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.
Боевики ХАМАС ответили противотанковыми ракетами и пулеметным огнем.
В ЦАХАЛ сообщили, что израильские солдаты "уничтожили террористов и направили воздушные силы для нанесения ударов по целям и инфраструктуре врага".
Тоннели являются ключевой целью для Израиля, пишет Reuters.
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