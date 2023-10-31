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Израиль начал бой с ХАМАСом в подземных тоннелях Сектора Газа. ВИДЕО

Войска Израиля атаковали боевиков ХАМАС в сети подземных тоннелей под Сектором Газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

"За последние сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ нанесли удары по примерно 300 целям, в том числе по противотанковым ракетным и пусковым установкам под шахтами, а также по военным объектам в подземных тоннелях, принадлежащих террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

Боевики ХАМАС ответили противотанковыми ракетами и пулеметным огнем.

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В ЦАХАЛ сообщили, что израильские солдаты "уничтожили террористов и направили воздушные силы для нанесения ударов по целям и инфраструктуре врага".

Тоннели являются ключевой целью для Израиля, пишет Reuters.

Автор: 

Израиль (1940) Сектор Газа (180) Хамас (193)


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Топ комментарии
+16
Хлопці з ЦАХАЛ, робіть з туннелями як наші воїни робили при обороні ДАП - декілька діжок мазуту заливається в знайдений тунель, декілька балонів з побутовим газом (просто вставили трубу і відкрили вентиль). Хвилин десять чекаєте і дистанційно підпал.
Незабутній фейєрверк. І лізти нікуди не треба.
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31.10.2023 14:46 Ответить
+15
Врахували наш досвід скидів гранат просто в люки або на башту зверху.
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31.10.2023 14:45 Ответить
+15
Біблію писали люди, як і Коран. Тож так само можна сказати і "читай Коран", тільки чи стану я від цього розумнішим? Ну, судячи з поведінки палестинців, навряд.
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31.10.2023 14:51 Ответить
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Колись здавалось, що майбутня загроза від тероризму, це якась вигадака. Ну, що такого страшного зроблять терористи одинаки? І, от маємо - не тільки терористичні угроповання, армії, а навідь країни вдалися о терористичних дій. Просто жах!
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31.10.2023 15:32 Ответить
Тут більше питання релігії ніж тероризму. Мусульмани просто задавлять всіх хто не їхньої віри. Вони щирі фанатики, тому і являють більш небезпечними ніж пустоголові християни. Газа - типовий полігон для випробовуваннь нестандартних політичних рішень. На підставі "права" яке хоче мати кожен смерд, такі кадри як *****, ще більше виграють. Імітуючи захист тих, на кого тобі плювати.
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31.10.2023 15:41 Ответить
У релігії з тероризмом значно більше спільного, ніж здається на перший погляд.
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31.10.2023 15:42 Ответить
Шодо християн то вони теж не святі - просто переросли а мусульмани ше не переросли ( християни мали фору в 6 століть ).
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31.10.2023 15:59 Ответить
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31.10.2023 15:45 Ответить
правильно.мочите этих.. арабов)))
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31.10.2023 23:23 Ответить
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