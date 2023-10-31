Тела оккупантов пролетают в воздухе после взрыва вражеской техники, на которой они ехали. ВИДЕО
Воины 65-й отдельной механизированной бригады атаковали российскую технику, на которой передвигались оккупанты. От взрыва тела российских десантников пролетают не один десяток метров в воздухе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения вражеской бронемашины с полетом российских захватчиков опубликована в соцсетях.
Напомним, на днях украинские воины зарегистрировали рекордный полет тела российского оккупанта после взрыва БТР, на котором он ехал. Тогда тело россиянина пролетело в воздухе 36,75 метра.
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Сдрыснул с БТРа - и его уж нету ...
В каждой жопе мира - в стороне любой-
Русскому все скажут - до свиданья!
И укажут путь пинком ногой...
Прогорит проект...
Это видно по шару-
Что несет куда-то лошару...
Из Мюнхена...
Лучше - Нюхательная...
Ведь на куренье - запрет...
Оцей спортсмен мабуть його перевершив
-стєрхі..
адназначна..
""
запрет
P.S. Падав дотично до землі, теоретично міг вижити.