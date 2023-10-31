Тела оккупантов пролетают в воздухе после взрыва вражеской техники, на которой они ехали. ВИДЕО

Воины 65-й отдельной механизированной бригады атаковали российскую технику, на которой передвигались оккупанты. От взрыва тела российских десантников пролетают не один десяток метров в воздухе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения вражеской бронемашины с полетом российских захватчиков опубликована в соцсетях.

Напомним, на днях украинские воины зарегистрировали рекордный полет тела российского оккупанта после взрыва БТР, на котором он ехал. Тогда тело россиянина пролетело в воздухе 36,75 метра.

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