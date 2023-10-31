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Россияне задержали двух своих военных по подозрению в убийстве семьи в Волновахе. ВИДЕО

По подозрению в убийстве девяти мирных жителей во временно оккупированной Волновахе Донецкой области задержаны российские военнослужащие-контрактники с Дальнего Востока - 21-летний Антон Сопов и 28-летний Станислав Рау.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с оккупантами проводятся следственные и процессуальные действия.

Россияне задержали двух своих военных по подозрению в убийстве семьи в Волновахе 01

Россияне задержали двух своих военных по подозрению в убийстве семьи в Волновахе 02

На похороны убитой семьи в Волновахе пришли около 200 человек.

Напомним, во временно оккупированной Волновахе Донецкой области российские захватчики расстреляли семью Капканец, погибли 9 человек, в том числе дети. На момент расстрела все жертвы спали.

Смотрите также: Расстрел 9 гражданских рашистами в оккупированной Волновахе: Прокуратура начала расследование. ФОТОрепортаж

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военные преступления (1450) Волноваха (27)


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Топ комментарии
+45
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31.10.2023 21:37 Ответить
+16
Первая фотография может стать известной во всем мире с названием: "Лицо русского солдата: убил семью из 9 человек в постелях, от маленьких детей до стариков, скоро миллионы таких обещают пойти в наступление на Берлин и Париж"
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31.10.2023 22:36 Ответить
+15
Не радійте кацапському правосуддю. Скоро ці "чеченці" опиняться на нашому фронті
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31.10.2023 21:36 Ответить
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Не, шоб от Гааги уберечь, замочат.
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01.11.2023 07:40 Ответить
Щоб думати як зберегти від Гааги, то треба мати якийсь інтелект. Це не про них!
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01.11.2023 08:10 Ответить
Когда зашквар и так как кремлядь , ко всему еще и на дно пробитая , то следы мухой заметут.
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01.11.2023 08:33 Ответить
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