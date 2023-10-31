Россияне задержали двух своих военных по подозрению в убийстве семьи в Волновахе. ВИДЕО

По подозрению в убийстве девяти мирных жителей во временно оккупированной Волновахе Донецкой области задержаны российские военнослужащие-контрактники с Дальнего Востока - 21-летний Антон Сопов и 28-летний Станислав Рау.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с оккупантами проводятся следственные и процессуальные действия.

На похороны убитой семьи в Волновахе пришли около 200 человек.

Напомним, во временно оккупированной Волновахе Донецкой области российские захватчики расстреляли семью Капканец, погибли 9 человек, в том числе дети. На момент расстрела все жертвы спали.

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