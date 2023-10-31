Украинские защитники поразили 4 танка и 6 БМП оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении наши бойцы уничтожили российский танк, еще три повредили. Кроме этого, украинские защитники уничтожили две БМП и еще четыре удалось повредить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с уничтожением российской техники опубликовал в телеграм-канале командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Смотрите также: Россияне задержали двух своих военных по подозрению в убийстве семьи в Волновахе. ВИДЕО