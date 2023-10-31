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Украинские защитники поразили 4 танка и 6 БМП оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении наши бойцы уничтожили российский танк, еще три повредили. Кроме этого, украинские защитники уничтожили две БМП и еще четыре удалось повредить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с уничтожением российской техники опубликовал в телеграм-канале командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Автор: 

танк (2272) БМП (404) Купянск (676)


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Смерть кацапам!
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31.10.2023 22:10 Ответить
💀
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01.11.2023 13:08 Ответить
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31.10.2023 22:24 Ответить
Буде тобі враже
те що відьма скаже
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01.11.2023 00:23 Ответить
Красива ювілірна робота.
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01.11.2023 01:26 Ответить
Найгірше було останьому - вони ж бачили, шо вже всім пи..да і була одна думка - ну а нас пронесе. Пронесло, з запахом дерьма.
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01.11.2023 03:37 Ответить
А могли вийти з техніки, покидати зброю і здатись дронові ... Але ні то ні, Пекельний пали ))
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01.11.2023 09:17 Ответить
 
 