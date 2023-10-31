Украинские защитники поразили 4 танка и 6 БМП оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
На Купянском направлении наши бойцы уничтожили российский танк, еще три повредили. Кроме этого, украинские защитники уничтожили две БМП и еще четыре удалось повредить.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с уничтожением российской техники опубликовал в телеграм-канале командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
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