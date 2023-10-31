Успех Украины в битве за Черное море – это то, что будет в учебниках истории, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 615-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Современный мир так устроен, что слишком быстро привыкает к успехам. Когда началась полномасштабная агрессия, многие в мире ожидали, что Украина не устоит. Теперь воспринимаются уже просто как данность колоссальные вещи, которые делают наши люди, все наши воины. Успех Украины в битве за Черное море – это то, что будет в учебниках истории, хоть и не так часто обсуждается сейчас… Но… Как бы там ни было, нам делать свое – защищать свое государство, украинскую независимость, нашу жизнь, нашу культуру, украинскую свободу. И мы защитим!" - сказал Зеленский.
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с каждым днем все больше
если два года бросать лозунги с экрана
а в жизни все не так
то и приходит отвращение
и неприятие информации
с уст что и заметно с каждым днем
Какое же оно невминько. Просто сказочный дегенерат. Слова из статьи Таймс подтверждаются.
Треба, щоб тільки без гриму
АКТОРА МАЛОРОСВ ЗЕЛЕНСЬКОГО
НАЙВИЩЕ ВЕРБУВАННЯ МАБУТЬ СТОРІЧЬ - З НІКЧЕМНОГО ГІВНА ЗРОБИТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Надалі корупцію будуть міряти у мілі- та мікрорєзнікових. Бо 1 рєзніков-то величина, досяжна лише за режиму узурпатора Зеленського.
Чи там буде лише "героїчний образ" ЗЕгевари в теплій ванні уявної реальності від дєрьмака?