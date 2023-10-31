Успех Украины в битве за Черное море – это то, что будет в учебниках истории, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 615-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Современный мир так устроен, что слишком быстро привыкает к успехам. Когда началась полномасштабная агрессия, многие в мире ожидали, что Украина не устоит. Теперь воспринимаются уже просто как данность колоссальные вещи, которые делают наши люди, все наши воины. Успех Украины в битве за Черное море – это то, что будет в учебниках истории, хоть и не так часто обсуждается сейчас… Но… Как бы там ни было, нам делать свое – защищать свое государство, украинскую независимость, нашу жизнь, нашу культуру, украинскую свободу. И мы защитим!" - сказал Зеленский.

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