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Новости Видео Война
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Успех Украины в битве за Черное море – это то, что будет в учебниках истории, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 615-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Современный мир так устроен, что слишком быстро привыкает к успехам. Когда началась полномасштабная агрессия, многие в мире ожидали, что Украина не устоит. Теперь воспринимаются уже просто как данность колоссальные вещи, которые делают наши люди, все наши воины. Успех Украины в битве за Черное море – это то, что будет в учебниках истории, хоть и не так часто обсуждается сейчас… Но… Как бы там ни было, нам делать свое – защищать свое государство, украинскую независимость, нашу жизнь, нашу культуру, украинскую свободу. И мы защитим!" - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20826) Черное море (1488)


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Топ комментарии
+47
В підручниках буде цілий розділ про втрачений шанс України. Зразу за розділом про винуватого в смертях сотні тисяч українців і десять мільйонів біженців. З яких повернеться дуже мало.
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31.10.2023 22:51 Ответить
+31
Чучело бобрийся ! Пафос, відосики , це вже все НЕ працює !
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31.10.2023 22:53 Ответить
+24
а цей все клепає пі..досікі....
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31.10.2023 22:53 Ответить
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В підручниках буде цілий розділ про втрачений шанс України. Зразу за розділом про винуватого в смертях сотні тисяч українців і десять мільйонів біженців. З яких повернеться дуже мало.
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31.10.2023 22:51 Ответить
В Ірпені сирена ! 22:50
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31.10.2023 22:53 Ответить
Чучело бобрийся ! Пафос, відосики , це вже все НЕ працює !
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31.10.2023 22:53 Ответить
Він звик до неохайного образу "Чє". Саме в образі "ЧЄ" можна нести "дічь". До костюму має бути розум і освіта. А тут лише хитродупе жидобільшовицьке пристосуванство і хуцпа. ... Згадаємо чим Чє закінчив...
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31.10.2023 23:31 Ответить
Скоріш за все його чекає доля Дуду Топаза.
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01.11.2023 08:50 Ответить
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01.11.2023 08:53 Ответить
Шоумен Дуду Топаз відслужив в Цахалі і був не уклоністом, а занадто радикальним сіоністом і патріотом Ізраїлю. Його ніяким боком не можна порівнювати з Зє - Дуду навіть в кошмарному сні і навіть під дією наркоти не прийшло б в голову глумитися зі сцени з Ізраїлю...
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01.11.2023 09:55 Ответить
а цей все клепає пі..досікі....
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31.10.2023 22:53 Ответить
Хтось знає - він теми дозволені , узгоджені з військовими спецами розблаблаблакує? Подляк йому пише ? ХТО? Чи ще є якась Подлота?
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01.11.2023 00:33 Ответить
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31.10.2023 22:55 Ответить
Це і Лідора стосується, доречі.
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31.10.2023 22:56 Ответить
Та ну... Зє досі в памперсах...
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31.10.2023 23:33 Ответить
Ну, у гниди є свій, перевірений часом і бажанням - https://twitter.com/nattie_gold/status/1432633401689968640 https://twitter.com/nattie_gold/status/1432633401689968640

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01.11.2023 03:25 Ответить
Про лероса тоже давай. Мурло уже выпало на дно. Каароч, об.рыстовыч - це лерос-2.
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01.11.2023 03:48 Ответить
Кризис жанра тупик
с каждым днем все больше
если два года бросать лозунги с экрана
а в жизни все не так
то и приходит отвращение
и неприятие информации
с уст что и заметно с каждым днем
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31.10.2023 22:55 Ответить
Якось воно ото взагалі шось не те...
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31.10.2023 23:02 Ответить
Успех это потешная операция на скутерах с забегом на Крым, провалом и попаданием в плен?
Какое же оно невминько. Просто сказочный дегенерат. Слова из статьи Таймс подтверждаются.
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31.10.2023 23:03 Ответить
Задовбав, гундосе мурло небрите.
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31.10.2023 23:03 Ответить
якби ти ***** хрипаве не заморозив ракетну програму то кацапи б боялись в море виходити, адже ЧМ то калюжа в якій флот це мішені в тирі.
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31.10.2023 23:05 Ответить
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31.10.2023 23:09 Ответить
вечірній Мудозвон

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31.10.2023 23:10 Ответить
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01.11.2023 05:47 Ответить
😅😅😅
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01.11.2023 12:25 Ответить
Шо попало......
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31.10.2023 23:10 Ответить
цуценя -скажи уже хочь шось за коррупцию -бо дядя Сэм уже в открытую орет - воруете - больше ни хера не получите
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31.10.2023 23:12 Ответить
В підручниках буде дуже вдала спецоперація , коли " штірліци " сидять в ОПі , всі знають , хто вони і нічого вдіяти не можуть .
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31.10.2023 23:20 Ответить
В історії залишиться що лохи обрали президентом наркомана
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31.10.2023 23:38 Ответить
Буде фільм чи серіал про адмірала Нельсона знімати? Після наземного Бонопарта...

Треба, щоб тільки без гриму
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31.10.2023 23:42 Ответить
Як ти два штурми відправив на смерть на острів Зміїний - теж буде?!
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31.10.2023 23:45 Ответить
То слава Богу, що у військових вистачило духу послати ЗЄ подалі з його бажанням отримати "фортецю Горлівку".
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01.11.2023 00:48 Ответить
Так, буде серіал, і назва - Яйця незламності.
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01.11.2023 02:23 Ответить
В підручники історії що попаде так то як завзято Зеленський готувався до захисту ввіреного йому з 2019 року населенню і їхнім землям. Так завзято що москалі аж за тиждень оволоділи півднем! І то вже сталося! А про море так то як про мільярд дерев!
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31.10.2023 23:47 Ответить
Цей намаханий лідор ...самозакохане чудо ,тобі ЗСУ пропише історію ,та знайдуться ті хто запитає , як ти вовік з фсб ,здаш на даш домовився ?
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31.10.2023 23:53 Ответить
Успех Украины в битве за Черное море - это то, что будет в учебниках истории .... о себе напиши , яйцах резникова , 95 квартал..............
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31.10.2023 23:59 Ответить
ЩЕ ТАМ БУДЕ ІМ'Я НАЙКРАЩОГО ЗАВЕРБОВАНОГО КРЕМЛЕМ АГЕНТА -
АКТОРА МАЛОРОСВ ЗЕЛЕНСЬКОГО
НАЙВИЩЕ ВЕРБУВАННЯ МАБУТЬ СТОРІЧЬ - З НІКЧЕМНОГО ГІВНА ЗРОБИТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
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01.11.2023 01:20 Ответить
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01.11.2023 01:22 Ответить
В підручниках історії залишиться коротка байка про те як блазня обрали Президентом і що з цього вийшло (корупція, державна зрада) та як з цього скористались вороги (війна, розбита в хлам країна, бідність, сотні тисяч загиблих і мільйони біженців)... Як шкода що пекла немає... Доведеться самим карати негідника...
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01.11.2023 01:34 Ответить
Хто розмінував Чонгар? Чому зелена погань судить Червінського?
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01.11.2023 02:20 Ответить
Шо оно развоображалось... В истории будет записано, мол, Украина выстояла, вопреки случайным у руля боневтiковым четырежды-ухилянтам та невiгласам.
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01.11.2023 03:42 Ответить
Люди знизьким інтелектом завжди памагаються копіювати когось(че гевару іт.д).Сам че гевара був звичайним гопником а революціонером його зробила пропаганда.Такі люди не можуть копіювоти лінкольна,черчіля,тетчер,шушкевича бо для неуків незрозуміло який вклад вони зробили.
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01.11.2023 05:04 Ответить
Успіх "тваіво" екс-міністра Рєзнікова вже у підручниках, як еталон корупціонера.
Надалі корупцію будуть міряти у мілі- та мікрорєзнікових. Бо 1 рєзніков-то величина, досяжна лише за режиму узурпатора Зеленського.
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01.11.2023 05:19 Ответить
Якщо в підручники історії не ввійде те як ЗЄшобло розграбовувало Україну та знищувало конституційний лад, то я забороню дитині вчити цю пропагандонську книжку
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01.11.2023 07:29 Ответить
Скоріщ за все, там буде дктальний процес суда цього картавого ублюдка і його посіпак, подальшою карою цієї ьупої, продажної бидлоти
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01.11.2023 07:50 Ответить
Грьобаний, ти, Віні-Пух...
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01.11.2023 09:13 Ответить
А там буде про те, що це сталося ВСУПЕРЕЧ діям найвеличнішого? Що проти тих, хто врятував "Нептуни" заведені карні справи? Що того, при кому почала відроджуватись українська армія (ті ж "Нептуни", "Богдна" і т.ін.), продовжують переслідувати і утискати (карні справи, заборона виїзду на міжнародні зустрічі, табу на присутність в "єдиному марафеті", окрім негативу...)?

Чи там буде лише "героїчний образ" ЗЕгевари в теплій ванні уявної реальності від дєрьмака?
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01.11.2023 09:30 Ответить
Про тебе зелене хрипле чудовисько, люди вже написали вище в коментарях, теж саме буде в історії.
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01.11.2023 10:17 Ответить
*******
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01.11.2023 12:27 Ответить
 
 