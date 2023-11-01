Петербургскому депутату отключили микрофон за трибуной после его предложения закончить войну. ВИДЕО
Петербургскому депутату отключили микрофон после его предложения закончить войну и провести переговоры. Выступавшему Борису Вишневскому заявили, что трибуна парламента — это не место для политических заявлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с депутатом распространяют в соцсетях.
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+18 Al Kap
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+8 Виталий Смирнов #464126
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+7 Mykola Trofimenko #544375
показать весь комментарий31.10.2023 23:55 Ответить Ссылка
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» Парламент не место для дискуссий»…
Параша с ее « суверенной демократией»
это страна молчаливых Баранов.
Як цаг скаже так холопи і будуть робити.
Рабам не потрібна свобода.
єврей пукін-шаломов готовий воювати проти єврея зеленського до останнього руССкАвА, бурьАтА, дАгА чи якутА!