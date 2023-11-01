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Петербургскому депутату отключили микрофон за трибуной после его предложения закончить войну. ВИДЕО

Петербургскому депутату отключили микрофон после его предложения закончить войну и провести переговоры. Выступавшему Борису Вишневскому заявили, что трибуна парламента — это не место для политических заявлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с депутатом распространяют в соцсетях.

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Автор: 

россия (96125)


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Топ комментарии
+18
Какой это парламент?!

» Парламент не место для дискуссий»…

Параша с ее « суверенной демократией»
это страна молчаливых Баранов.
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01.11.2023 00:09 Ответить
+8
Богис Лазарович учуял своим носом, что скоро будут бить и возможно даже ногами.
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01.11.2023 00:15 Ответить
+7

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31.10.2023 23:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан

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31.10.2023 23:55 Ответить
В 2014 году добился увольнения Главы комитета по молодёжной политике Санкт-Петербурга Александра Пархоменко из-за того, что тот вышел на парад 9 мая с портретом Иосифа Сталина
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01.11.2023 09:28 Ответить
Які там ще перемовини? виключить мікрофон ...на диво все вірно ...
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31.10.2023 23:57 Ответить
Какой это парламент?!

» Парламент не место для дискуссий»…

Параша с ее « суверенной демократией»
это страна молчаливых Баранов.
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01.11.2023 00:09 Ответить
Ага. Парла́мент (досл. «говорильня», «балаканина» від фр. говорити)
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01.11.2023 00:33 Ответить
Точно. Нах їм парламент?!

Як цаг скаже так холопи і будуть робити.

Рабам не потрібна свобода.
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01.11.2023 01:05 Ответить
Балаканина це не дискусія - дискусія це суперечка а балаканина це просто балаканина. Такшо балакати який ***** "велікій" мож - а вести дискусію чому він ***** і шо з ним робити ніззя.
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01.11.2023 03:42 Ответить
Богис Лазарович учуял своим носом, что скоро будут бить и возможно даже ногами.
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01.11.2023 00:15 Ответить
Думаю Богис успеет убежать на Родину.
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01.11.2023 00:26 Ответить
А от і ні. Ізраїль призупинив репатріацію з рабсії.
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01.11.2023 16:25 Ответить
пітер буде знову столицею московії
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01.11.2023 00:16 Ответить
"Борис, ты устал, ты уходи"
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01.11.2023 00:40 Ответить
але всі бояться свого х@йла ну і мабуть втратити своє місце у корита бюджету
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01.11.2023 00:47 Ответить
Выйдете ...скажете... похороним.
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01.11.2023 00:53 Ответить
чел сказал достаточно - бабло на войну кацапы уже выписали на следующий год
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01.11.2023 02:16 Ответить
яке закінчення? де закінчення?
єврей пукін-шаломов готовий воювати проти єврея зеленського до останнього руССкАвА, бурьАтА, дАгА чи якутА!
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01.11.2023 04:19 Ответить
Шаломов бувший зять ху*ла. Морда лиця у нього типова мокшанська.
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01.11.2023 10:07 Ответить
на зоні як на зоні
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01.11.2023 05:32 Ответить
общак а не бюджет.
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01.11.2023 07:05 Ответить
Молодцы! Хороший пример дали! Теперь надо всем кацапам везде отключать микрофоны. От ООН до всемирной организации филателистов.
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01.11.2023 07:12 Ответить
 
 