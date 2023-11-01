Петербургскому депутату отключили микрофон за трибуной после его предложения закончить войну. ВИДЕО

Петербургскому депутату отключили микрофон после его предложения закончить войну и провести переговоры. Выступавшему Борису Вишневскому заявили, что трибуна парламента — это не место для политических заявлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с депутатом распространяют в соцсетях.

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