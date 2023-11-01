Украинский воин выбегает из укрытия и забрасывает гранату в открытый люк поврежденной вражеской бронемашины. ВИДЕО беспилотника
Украинский воин с позывным "Батя" во время одного из боев около села Вербовое на Запорожье выбежал из укрытия и забросил гранату в открытый люк поврежденной вражеской бронемашины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боевую работу отчаянного и смелого воина снял беспилотник.
"Если бы на войне не было дронов, некоторые кадры выглядели бы именно так. Военнослужащий ВСУ с позывным "Батя" самостоятельно добивает пораженную российскую бронетехнику. Честь и благодарность за мужество воину 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина"! Видео снято недалеко от поселка Вербовое Запорожской области", - отмечает в сообщении автор публикации.
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+43 Олег Б #390511
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+31 Qq Qqq #455433
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+15 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий01.11.2023 09:23 Ответить Ссылка
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уровень - бог.
Бережи себе, дядьку...)))
А шо тебе, довбню позавчора зареєстравоного, дивує?
..бережить себе, козаки