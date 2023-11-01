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Новости Видео Война
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Украинский воин выбегает из укрытия и забрасывает гранату в открытый люк поврежденной вражеской бронемашины. ВИДЕО беспилотника

Украинский воин с позывным "Батя" во время одного из боев около села Вербовое на Запорожье выбежал из укрытия и забросил гранату в открытый люк поврежденной вражеской бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевую работу отчаянного и смелого воина снял беспилотник.

"Если бы на войне не было дронов, некоторые кадры выглядели бы именно так. Военнослужащий ВСУ с позывным "Батя" самостоятельно добивает пораженную российскую бронетехнику. Честь и благодарность за мужество воину 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина"! Видео снято недалеко от поселка Вербовое Запорожской области", - отмечает в сообщении автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (19633) уничтожение (7212) Запорожская область (3197)


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Топ комментарии
+43
отакі вони справжні герої
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01.11.2023 09:24 Ответить
+31
Батя красава! ))
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01.11.2023 09:20 Ответить
+15
батя на хардах откатал.
уровень - бог.
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01.11.2023 09:23 Ответить
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Батя красава! ))
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01.11.2023 09:20 Ответить
ну тепер повний фарш)
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01.11.2023 09:22 Ответить
батя на хардах откатал.
уровень - бог.
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01.11.2023 09:23 Ответить
отакі вони справжні герої
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01.11.2023 09:24 Ответить
І сміх, і гріх...)))
Бережи себе, дядьку...)))
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01.11.2023 09:38 Ответить
який сміх,який гріх? З дивана пишеш?
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01.11.2023 11:13 Ответить
Взагалі-то з табуретки яка стоїть на Салтівці у Харкові...
А шо тебе, довбню позавчора зареєстравоного, дивує?
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01.11.2023 23:45 Ответить
З 2018 року зареєстрований я це по твоєму позавчора? довбня ти сам!
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02.11.2023 00:59 Ответить
А почему бы не затрофеить? Загадка однако, но там виднее, вероятно там орки. Защитник отчаянный!
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01.11.2023 09:40 Ответить
Герой !
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01.11.2023 09:40 Ответить
ЗВИЧАЙНО НЕ ТАКИЙ ЯК КОШОВИЙ, АЛЕ ГЕРОЙ.
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01.11.2023 10:10 Ответить
казак
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01.11.2023 09:47 Ответить
Козак
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01.11.2023 11:50 Ответить
В мохнорилих свиней нема шансів проти наших відчайдухів.
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01.11.2023 09:48 Ответить
******** український герць
..бережить себе, козаки
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01.11.2023 09:51 Ответить
плохо когда приходится так собой рисковать.
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01.11.2023 10:19 Ответить
цензор, чому підтираєш дописи,не подобається?
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01.11.2023 11:12 Ответить
Солдата захістника дозволено ображати, а жирного неробу ледащого паркетного ахфіцера якій неризикуе своїм життям, невдоволено.
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01.11.2023 11:28 Ответить
Відчайдух Батя!!! Чи виправданий був ризик? Мабуть так, якщо воїн запідозрив що всередині БМП-3(?) хтось може бути живий, бо така зброя поруч смертельно небезпечна. Надіюсь що так і було.
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01.11.2023 11:13 Ответить
Нехай супербетменшварц ахфіцер попросить вибачення у солдата та за знищення ворожої техніки надасть можливість відпочити з родиною десять діб. Що слабо хитровийобані сцикуни біля моніторів?
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01.11.2023 11:48 Ответить
Кацап так не зможе - по дорозі підсковзнеться на своєму гівні....
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01.11.2023 12:28 Ответить
Батя герой і заслуговує нагороди, але є ще героїчніши- кошевой и пікалов з 95 кривого кварталу. вони вже получили медальки від зеленої гниди. Слава ЗСУ!
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01.11.2023 12:33 Ответить
А это разве не брэдли?
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01.11.2023 13:56 Ответить
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01.11.2023 15:21 Ответить
бмд-4
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01.11.2023 15:28 Ответить
 
 