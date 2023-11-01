Бойцы 110-й ОМБр совместно с воинами ССО обезвредили вражеский ТОС "Солнцепек". ВИДЕО
На Авдеевском направлении воины подразделения "БУАР" 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко совместно с воинами Сил специальных операций "А" уничтожили вражескую ТОС "Сонцепек".
Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведчики обнаружили машину, работавшую по украинским позициям.
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Феєрверк відповідає музичному супроводу
А чого ССО А, а не ЦСО А СБУ?
але сталося несподіване - кацапнячий вій - "а нас то за що?"
відповідь не за баром.
вот интересно, на какой секунде после попадания дохнет экипаж?
Світ став чистіший.
мало-мальский грамотный человек ни за какие деньги не сядет в этот самодвижующийся крематорий с ракетами объемного взрыва над головой, с противопульным бронированием за несколько километров от фронта
в танке и то больше шансов выжить
сумасшедшая мысль мелькнула - а может там кацапчики поставили там автопилот и все управляется дистанционно?