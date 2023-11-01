РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9518 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 589 36

Бойцы 110-й ОМБр совместно с воинами ССО обезвредили вражеский ТОС "Солнцепек". ВИДЕО

На Авдеевском направлении воины подразделения "БУАР" 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко совместно с воинами Сил специальных операций "А" уничтожили вражескую ТОС "Сонцепек".

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведчики обнаружили машину, работавшую по украинским позициям.

Смотрите также: Воины 11-й бригады НГУ ударным дроном уничтожили вражескую РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО

Автор: 

Авдеевка (2444) ССО (532) 110 отдельная механизированная бригада (111)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Спасибі хлопцям героям.
показать весь комментарий
01.11.2023 23:09 Ответить
+7
Идет охота на любую технику кацапов. ТОСы же больше подставляются, чем артиллерийские системы или РСЗО, тк ТОСам нужно гораздо лиже подъезжать, они всего на 6 км бьют.
показать весь комментарий
01.11.2023 23:24 Ответить
+6
Спьокся ****
показать весь комментарий
01.11.2023 23:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці! Файненько!
Феєрверк відповідає музичному супроводу
А чого ССО А, а не ЦСО А СБУ?
показать весь комментарий
01.11.2023 23:08 Ответить
Спасибі хлопцям героям.
показать весь комментарий
01.11.2023 23:09 Ответить
перлася собі залізяка кацапнява на українців повбивати,
але сталося несподіване - кацапнячий вій - "а нас то за що?"
відповідь не за баром.
показать весь комментарий
01.11.2023 23:11 Ответить
судя по всему идет охота на ТОСы.
вот интересно, на какой секунде после попадания дохнет экипаж?
показать весь комментарий
01.11.2023 23:13 Ответить
Идет охота на любую технику кацапов. ТОСы же больше подставляются, чем артиллерийские системы или РСЗО, тк ТОСам нужно гораздо лиже подъезжать, они всего на 6 км бьют.
показать весь комментарий
01.11.2023 23:24 Ответить
Після покриття корочкою ...
показать весь комментарий
01.11.2023 23:26 Ответить
та какая там ещё корочка, там испарение без перехода в жидкую фазу
показать весь комментарий
01.11.2023 23:29 Ответить
Тобто у нас різні уподобання, особисто мені до вподоби смажені кацапи ...
показать весь комментарий
02.11.2023 00:03 Ответить
зачем они вам? с ними слишком много возни потом. а если испарился - так вроде и не было его.
показать весь комментарий
02.11.2023 00:09 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/ZJcOqcQ67PU Що лишається від москальських танкістів ))
показать весь комментарий
02.11.2023 09:25 Ответить
если честно, то мне и 5 раз приятно на такое смотреть, лишь бы их реально уничтожали.
показать весь комментарий
01.11.2023 23:30 Ответить
может быть были технические проблемы не позволившие нам увидеть поражение очередного тоса.
показать весь комментарий
01.11.2023 23:44 Ответить
Це відео нещодавно вже тут викладали.
показать весь комментарий
01.11.2023 23:15 Ответить
мне тоже так показалось
показать весь комментарий
01.11.2023 23:26 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2023 23:31 Ответить
...когда весенний первый гром -- как ****...нёт из-за сарая, так не поднимешься потом!
показать весь комментарий
01.11.2023 23:20 Ответить
Спьокся ****
показать весь комментарий
01.11.2023 23:23 Ответить
екіпаж у тій гусеничній діжці з порохом треба набирати тільки з алтайських ******, де нема інтернета. Бо їлозити на цьому короткоживущому говнєті у п'яти кілометрах від ЛБЗ, коли над головою літають рої дронів, можуть тільки тупі кацапські довбойоби.
Світ став чистіший.
показать весь комментарий
01.11.2023 23:26 Ответить
так с ****** и набирают
мало-мальский грамотный человек ни за какие деньги не сядет в этот самодвижующийся крематорий с ракетами объемного взрыва над головой, с противопульным бронированием за несколько километров от фронта
в танке и то больше шансов выжить
сумасшедшая мысль мелькнула - а может там кацапчики поставили там автопилот и все управляется дистанционно?
показать весь комментарий
01.11.2023 23:50 Ответить
ну да, управляется трёхпроцессорным тувинско-калмыцким компьютером.
показать весь комментарий
02.11.2023 00:05 Ответить
це вже було(Л.Кучма)
показать весь комментарий
01.11.2023 23:32 Ответить
похоже ехала эта х*рня с позиции стрельбы, но пара ракет не сработала, не вышла их труб
показать весь комментарий
01.11.2023 23:43 Ответить
https://twitter.com/i/status/1719803014733562052 ледь знайшов свіженьке хоч наприкінці дня расчєловечіцця, та збити присмак сьогоднішнього арєстовіча.
показать весь комментарий
01.11.2023 23:45 Ответить
Экипаж уже на россию не вернётся , даже в пакетах. .
показать весь комментарий
02.11.2023 00:20 Ответить
Хіба що з вітром
показать весь комментарий
02.11.2023 09:05 Ответить
А як же красиво горить - Сонцепьок ********* припь-OK
показать весь комментарий
02.11.2023 00:41 Ответить
я тут вам приніс справжнього живого російського ізика. Ось тому ********* не пелмес, але головне зрозуміло, що чуваш батальон пулна унта хаймертсемпе *******, тепер савсем мьортвий.
показать весь комментарий
02.11.2023 01:28 Ответить
ельчек ачисем пулно тещ, паф паф, бум, хрясь, амба!!
показать весь комментарий
02.11.2023 06:59 Ответить
школа терме калник барнинче парта герой навечно!
показать весь комментарий
02.11.2023 12:55 Ответить
Алла, я в бар!
показать весь комментарий
02.11.2023 12:58 Ответить
мохито мурамче какай ***** дорого, водка мартак унче рулит.
показать весь комментарий
02.11.2023 13:14 Ответить
синдромо даунито хромосом
показать весь комментарий
02.11.2023 13:26 Ответить
Дуже жирна ціль.110 ОМБр, ССО-Респект!
показать весь комментарий
02.11.2023 11:52 Ответить
 
 