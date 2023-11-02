Артиллеристы прихорашивают свою пушку на автомойке самообслуживания около линии фронта. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой бойцы расчета противотанковой пушки моют ее на обычной автомойке около линии фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после водных процедур пушку продолжили буксировать обычным внедорожником.
"Чистая бьет точнее: противотанковая пушка на обычной автомойке около линии фронта. Хватило два жетона", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+16 Юрий Власенко #466752
показать весь комментарий02.11.2023 09:38 Ответить Ссылка
+14 Slava Holt
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+12 Маск13
показать весь комментарий02.11.2023 10:08 Ответить Ссылка
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Не розумієш, що й гармату можливо у окоп (дот) сховати та замаскувати.
А стріляє вона по 4-6 пострілів на хвилину.
Так, що навіть у найгіршому випадку може до десятка машин знищити, поки її викріють.
Я у своєму ТЦК був ще всім років тому, а ти весь цей час від нього бігаєш.
Попав би ти у мою частину - швидко навчив би тебе танкові окопи ломом копати.
Думаю, таким як ти, дуболомам совковим, не місце у армії. Власне, через таких як ти, до цих пір маємо салдафонську совковщину, якої ніяк не можемо позбутись. Ломом воно мені погрожує...
Ну, чого умнічаєш? Людина правду написала.
Я про попадання кацапським танком з 6 км написав, а не про живучість розрахунку.
Но их уже нет. В начале войны нам дали по 28 шт. Отлично по ********* пехоте в посадках ,да и так в укрытиях выкашивала десятками.
Звісно, краще б там не паркетник був в якості тягача, а, наприклад, форд-мега-крузер, бо, нагадую, для авто вагою більше 1 тони не потрібно навіть окремого типу прав на водіння "з причепом", якщо вага причепу не більша за вагу тягача.
2. Прикольно, звичайно, але ми ж не Сомалі, правда ?? Де нормальний військовий тягач, або хоча б Хамві (чи щось подібне) ?
А ця автівка у в/ч взагалі не значиться. Як її заправляють ? Здогадуєтесь, що начфін на це каже ??