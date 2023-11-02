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Новости Видео Война
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Артиллеристы прихорашивают свою пушку на автомойке самообслуживания около линии фронта. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой бойцы расчета противотанковой пушки моют ее на обычной автомойке около линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после водных процедур пушку продолжили буксировать обычным внедорожником.

"Чистая бьет точнее: противотанковая пушка на обычной автомойке около линии фронта. Хватило два жетона", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Артиллеристы уничтожили российский танк на расстоянии 19 километров. ВИДЕО

Автор: 

курьез (4064) артиллерия (648)


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Топ комментарии
+16
Це МТ-12 ,,Рапіра" , вона 100 міліметрова.
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02.11.2023 09:38 Ответить
+14
А на нормальних повнопривідних тягачах у Києві та інших тилових містах всяка шобла по нічним клубам вишиває ...
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02.11.2023 10:12 Ответить
+12
вибачайте, який у кацапів танк попаде з 6 км ??
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02.11.2023 10:08 Ответить
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Б'є, мабуьь у задок, коли різко загальмуєш, бо снарядів 152 мм хрєн де знайдеш.
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02.11.2023 09:30 Ответить
Це МТ-12 ,,Рапіра" , вона 100 міліметрова.
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02.11.2023 09:38 Ответить
100 мм,гладкоствольная. Гавно а не пушка. Расчет больше двух выстрелов не живёт. Современный танк ее с шести километров,а ей что бы поразить танк надо 1.5 км. Короче,первые два месяца войны пришлось на ней послужить , впечатления самые худшие,для современной войны не годиться ,разве что на памятники.
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02.11.2023 09:56 Ответить
вибачайте, який у кацапів танк попаде з 6 км ??
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02.11.2023 10:08 Ответить
Ну, чого умнічаєш? Людина правду написала. Це всім відомий факт, що протитанкова гармата й її розрахунок у ******** війні, це апріорі трупи після одного-двох пострілів. А з ********* військовими технічними можливостями , вони можуть навіть до першого пострілу не дожити.
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02.11.2023 12:35 Ответить
Маячню несеш, диванний єксПЕРД.
Не розумієш, що й гармату можливо у окоп (дот) сховати та замаскувати.
А стріляє вона по 4-6 пострілів на хвилину.
Так, що навіть у найгіршому випадку може до десятка машин знищити, поки її викріють.
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02.11.2023 14:16 Ответить
Вперед у ТЦК, воєн! Й не забудь там сказати, що хочеш воювати у розрахунку Рапіри.
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02.11.2023 15:09 Ответить
Зразу видно зе-ухилянта.
Я у своєму ТЦК був ще всім років тому, а ти весь цей час від нього бігаєш.
Попав би ти у мою частину - швидко навчив би тебе танкові окопи ломом копати.
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02.11.2023 15:33 Ответить
Уюй...які ми грозні

Думаю, таким як ти, дуболомам совковим, не місце у армії. Власне, через таких як ти, до цих пір маємо салдафонську совковщину, якої ніяк не можемо позбутись. Ломом воно мені погрожує...
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02.11.2023 18:43 Ответить


Ну, чого умнічаєш? Людина правду написала.

Я про попадання кацапським танком з 6 км написав, а не про живучість розрахунку.
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02.11.2023 15:49 Ответить
В обороне на отсечных позициях ею можно кратковременно пользоваться,для пт-засад еще згодится,а так действительно, уже безнадежно устарела
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02.11.2023 12:59 Ответить
Единственное а ней хорошее это осколочно фугасные
Но их уже нет. В начале войны нам дали по 28 шт. Отлично по ********* пехоте в посадках ,да и так в укрытиях выкашивала десятками.
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02.11.2023 17:50 Ответить
Це 100мм гармата. Вона важить 3 тони лише. Транспортувати її можна на швидкості "до 60 км/г". Тож з таким "причепом" впорається будь-який позашляховик.

Звісно, краще б там не паркетник був в якості тягача, а, наприклад, форд-мега-крузер, бо, нагадую, для авто вагою більше 1 тони не потрібно навіть окремого типу прав на водіння "з причепом", якщо вага причепу не більша за вагу тягача.
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02.11.2023 10:19 Ответить
А мєнти зупиняють - Де номер, документи на причеп?
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02.11.2023 09:44 Ответить
Та дивіться, тіки ми зараз з заду шось закладем, а ви у ту дірку з преду уважно дивіться.
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02.11.2023 12:21 Ответить
ось тут, у стволі подивіться ;-]
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02.11.2023 23:41 Ответить
1. Видали стратегічний об*єкт.

2. Прикольно, звичайно, але ми ж не Сомалі, правда ?? Де нормальний військовий тягач, або хоча б Хамві (чи щось подібне) ?
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02.11.2023 10:07 Ответить
А на нормальних повнопривідних тягачах у Києві та інших тилових містах всяка шобла по нічним клубам вишиває ...
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02.11.2023 10:12 Ответить
Точно і не тільки в центрі
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02.11.2023 10:45 Ответить
Хамві і тягач пального жеруть більше в десять разів. там якась дорога загального користування.
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02.11.2023 11:03 Ответить
Так.
А ця автівка у в/ч взагалі не значиться. Як її заправляють ? Здогадуєтесь, що начфін на це каже ??
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02.11.2023 15:50 Ответить
Креативненько. Однако... Однако технику и вооружение мыть (а тем более в с моющими средствами) нельзя. Помимо всего прочего, мытое бликует на солнце.
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02.11.2023 11:54 Ответить
Вспомнился фильм как старенькая мама Сильветру Сталлоне пистолет с моющим на кухне помыла потому что он весь жирный и в масле был))
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02.11.2023 12:38 Ответить
И нахера такой креатив! Артиллеристам заняться нечем или хотят чтобы в мойку прилетело и кацапстанские новости будут своим кацапстанцам про уничтоженную арт бригаду рассказывать!
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02.11.2023 12:47 Ответить
Юмор на войне спасает психику. А ты говоришь "заняться нечем"...
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02.11.2023 23:43 Ответить
Ну да, юмор, психику спасает, но может на другие не менее важные части тела найти приключения!
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04.11.2023 13:07 Ответить
За минувшие сутки противник совершил 118 обстрелов Херсонской области, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Источник:
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02.11.2023 13:29 Ответить
 
 