Артиллеристы прихорашивают свою пушку на автомойке самообслуживания около линии фронта. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой бойцы расчета противотанковой пушки моют ее на обычной автомойке около линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после водных процедур пушку продолжили буксировать обычным внедорожником.

"Чистая бьет точнее: противотанковая пушка на обычной автомойке около линии фронта. Хватило два жетона", - отмечает в комментарии автор публикации.

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