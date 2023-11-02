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Новости Видео Война
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Оккупант жалуется на работу украинских воинов, атаковавших ночью подразделение армии рф: "Все сожгли! Так их FPV-дроны работают". ВИДЕО

Украинские воины с помощью FPV-дронов и артиллерии атаковали место дислокации оккупантов на оккупированной части Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, результат боевой работы бойцов опубликован в соцсетях.

"Разрушительные последствия атаки места дислокации оккупантов, вероятно, во временно оккупированной части Херсонской области. На нескольких фрагментах видео от российских солдат видно, как горит автопарк и дом, который они "освободили" от бывших владельцев, мирных жителей, а также снят утренний "разбор полетов". Оккупанты жалуются на ночную атаку дронов-камикадзе и удары кассетных снарядов", - отмечает в сообщении автор публикации.

Также смотрите: Артиллеристы сожгли два вражеских БМП на запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19674) уничтожение (7249) артиллерия (648) дроны (4107) Херсонская область (4891)


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Топ комментарии
+9
Який "конфлікт"?! Ідина)(*й, ущербне!
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02.11.2023 11:18 Ответить
+5
Нєхрен шастать....
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02.11.2023 10:59 Ответить
+4
Горіла сосна, палала!
Файно, файно!
У@обуйте рашисти, доки самі не згоріли.
Далі - для русні гірше
Слава ЗСУ!
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02.11.2023 10:58 Ответить
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Три магнітофони імпортних,
Три портсігара атєчествєних,
Куртка замшева, три…
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02.11.2023 10:55 Ответить
Красотаааааа!
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02.11.2023 10:57 Ответить
Горіла сосна, палала!
Файно, файно!
У@обуйте рашисти, доки самі не згоріли.
Далі - для русні гірше
Слава ЗСУ!
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02.11.2023 10:58 Ответить
Нехай кацапи горять в пеклі та дохнуть, а майно українців шкода...
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02.11.2023 11:22 Ответить
Нєхрен шастать....
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02.11.2023 10:59 Ответить
Без прописки...
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02.11.2023 11:08 Ответить
А російський єврей Саймон (мабуть Сєня) Шустер писав недавно, що українські воїни воювати не хочуть і тільки Зеленський з наганом особисто їх жене в атаку.

Хм....
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02.11.2023 11:09 Ответить
терпіть..., все заради вашого бункерного діда, який буде живий ще років 10, а ви вже всі здохните...
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02.11.2023 11:10 Ответить
Всё это уже перемога? Чи не? Бахнули 30 по мосту последним ,всё уже приплыли. Да геройское сражение ,да отстояли ,как смогли Слава Украине. Только без СОЮЗНИКОВ и с пособниками кремлёвскими победить невозможно. Раз переходной хунты нет в стране,то ................то так не хочется сдохнуть за тупого профана на обложке в журанала ТАЙМ . Я не для этого был рождён. Слава Украине ,вечная память павшим в сучьем конфликте.
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02.11.2023 11:16 Ответить
Який "конфлікт"?! Ідина)(*й, ущербне!
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02.11.2023 11:18 Ответить
в котором не запачканы депутаты и чиновники,вот такой конфликт Юридически войны нет, состояния войны нет, есть военный конфликт с юридической точки зрения, между раssей и Украиной. Да чего ты меня посылаешь? То что я называю вещи своими именами? Война по факту ДА идёт,только для влады это передел недр и не договорённость,если 10 лет обзывают то АТО,то ССО .
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02.11.2023 11:22 Ответить
какое удостоверение получают ребята ВСУ? Участник войны , или участник боевых действий? Вот такой и конфликт отсюда выходит. Ты смотри на юр плоскость и даже если победит Украина в которую не верят чиновники и окружение ОП ,то ***** кремлёвского не притянут в ГААГУ,юридических оснований в конфликте нет,войны потому что нет юр,которая есть по факту.
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02.11.2023 11:25 Ответить
Я бачу - ти у нас "нев"******* юрист"? Перестань молоть "псевдоюридичним "високим штилем" "беліберду" Це я тобі як колишній військовий юрист пишу Пояснювать не буду тобі нічого - не хочу "метать бісер" перед кацапською свинею" - щоб ти наступного разу "помилки" свї повиправляв
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02.11.2023 11:44 Ответить
Давай поговорим нормально,без оскорбления. Ответь какие удостоверения получают ребята ВСУ участник войны или участник боевых действий? И отсюда начнём отталкиваться. Почему я так высказываюсь,потому что у меня злость ,что из за осла оманского профана ,который своими действиями уничтожает страну изнутри ,могут быть необратимые последствия ещё на 80 лет ,как это было при совке.
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02.11.2023 12:00 Ответить
Я батракам лахтинським не маю бажання щось пояснювать Пройшли ті часи
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02.11.2023 13:09 Ответить
Ай-яй-яй! Как не хорошо с нами поступіли!
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02.11.2023 11:26 Ответить
Святая и преподобная Кассетородица жгёт дьявольских холуёв.
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02.11.2023 11:36 Ответить
надеюсь это были зажигательные гранаты.
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02.11.2023 12:02 Ответить
Нормальна "Жига", можна їхать...
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02.11.2023 12:03 Ответить
 
 