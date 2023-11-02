Оккупант жалуется на работу украинских воинов, атаковавших ночью подразделение армии рф: "Все сожгли! Так их FPV-дроны работают". ВИДЕО
Украинские воины с помощью FPV-дронов и артиллерии атаковали место дислокации оккупантов на оккупированной части Херсонщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, результат боевой работы бойцов опубликован в соцсетях.
"Разрушительные последствия атаки места дислокации оккупантов, вероятно, во временно оккупированной части Херсонской области. На нескольких фрагментах видео от российских солдат видно, как горит автопарк и дом, который они "освободили" от бывших владельцев, мирных жителей, а также снят утренний "разбор полетов". Оккупанты жалуются на ночную атаку дронов-камикадзе и удары кассетных снарядов", - отмечает в сообщении автор публикации.
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показать весь комментарий02.11.2023 10:58 Ответить Ссылка
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