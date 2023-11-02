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На Закарпатье задержаны 2 несовершеннолетних и 2 мужчин с надувными "пончиками" для купания, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники задержали двух уклонистов, которые намеревались пересечь границу, переплыв реку Тису в Закарпатье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом cообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как отмечается, на Закарпатье возле реки Тиса пограничники задержали 2 несовершеннолетних и 2 мужчин с надувными "пончиками" для купания.

"За $100 хотели только провести их к реке и указать направление на Румынию", – признались подростки охранникам границы.

Сами же "экстремалы" за ночное путешествие должны были заплатить организаторам $5000 и $3500. О нарушителях уведомлена Нацполиция, организатор переправки установлен.

В Госпогранслужбе напомнили, что с начала полномасштабной войны на Тисе произошло уже 19 случаев гибели мужчин.

Смотрите: Пограничники задержали 8 нарушителей на пути в Молдову. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6580) уклонисты (924) Закарпатская область (2609)


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Топ комментарии
+9
***** да дайте им возможность официально через кассу откупиться, в бюджет. сколько можно всяких махинаторов и тцкшников с погранцами кормить
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02.11.2023 14:58 Ответить
+3
Це вже точно ухилянти?
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02.11.2023 15:12 Ответить
+3
ВОТ ТАК НУЖНО ,а вы
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02.11.2023 15:18 Ответить
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такі красиві "пончики".
нууу... в європу ж.
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02.11.2023 14:58 Ответить
===
----
Віддати життя за товариша - не сважко, важко знайти такого товариша за
..
якого варот було би віддати житття..
..
Отак і тут---влада та чиновники різних мастей їх як рабів на галеру
..
заганяють в окопи щоб захищали накрадене тою владою..
.....
От як діти та родичі можновладців станут пліч о пліч до строю
..
з роботягами та колгоспниками , тільки тоді можна буде говорити про
.." ухилянтів"..
..
А так то не " ухилянти" а " шукачі правди"..
...
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03.01.2024 13:00 Ответить
***** да дайте им возможность официально через кассу откупиться, в бюджет. сколько можно всяких махинаторов и тцкшников с погранцами кормить
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02.11.2023 14:58 Ответить
Відправити їх підвозити БК нашим на лівий берег, якщо так полюбдяють плавати!
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02.11.2023 15:34 Ответить
****** вам, сцикунам, йдіть топіться у Тисі глибокій )))
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02.11.2023 15:52 Ответить
хочеш і далі доїти сцикунів ? досі не назбирав на вілу в іспанії ? от жеж лошара )))
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02.11.2023 15:54 Ответить
Чепаеви
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02.11.2023 15:00 Ответить
в "малятку", кжись читав в дєцтві патріотічєський віршик - "ще раз я в кіно піду, поведу й марічку. бо чапаєв всеодно випливе із річки!" )))
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02.11.2023 15:08 Ответить
Мужики з радужними пончиками.
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02.11.2023 15:06 Ответить
то відпустку тіке отримали на роботі, скупнутися кортіло - літо догоняли)
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02.11.2023 17:16 Ответить
Це вже точно ухилянти?
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02.11.2023 15:12 Ответить
може це пластуни з тренерами.
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02.11.2023 15:14 Ответить
З тренажерами
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02.11.2023 15:15 Ответить
ВОТ ТАК НУЖНО ,а вы
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02.11.2023 15:18 Ответить
***... сказочні долбойоби ))
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02.11.2023 15:51 Ответить
Захотелось ишаку
(Топай, топай!)
Переплыть зимой реку́
Кверху жопой.

Но коварная река
(Топай, топай!)
Утопила ишака
Кверху жопой.
...
... (с)
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02.11.2023 15:54 Ответить
Вже звичайні події для України. Ну там же, за кордоном, дають ордени мужньості у польских окопах, там немає китайських турнекетів, котри просто рвуться, там ....
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02.11.2023 16:09 Ответить
це провал мобілізаційної політики. Дайте мотивацію і можливість служити на певний термін, альтернативу службі (вносить певну суму в державну касу) а за ці кошти вербувати бажаючих за межами України. При кожній українській амбасаді за кордоном повинен бути воєнкомат де всі бажаючі, і іноземці теж можуть підписати контракт на любий термін хоч на місяць хоч на рік. З Україною солідарні мільйони людей, це величезний ресурс.
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02.11.2023 16:50 Ответить
Північна Корея. Фу.
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02.11.2023 18:00 Ответить
Самі українці плескають в долоні новоспеченим вертухаям.
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02.11.2023 18:01 Ответить
треба було в секс шопі надувну ляльку брати а не пончики
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03.11.2023 02:37 Ответить
ой які вправні ловці "ухилянтів",а як так дубневича "прогледіли", **** цирк для бидла...
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03.11.2023 03:29 Ответить
 
 