На Закарпатье задержаны 2 несовершеннолетних и 2 мужчин с надувными "пончиками" для купания, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники задержали двух уклонистов, которые намеревались пересечь границу, переплыв реку Тису в Закарпатье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом cообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как отмечается, на Закарпатье возле реки Тиса пограничники задержали 2 несовершеннолетних и 2 мужчин с надувными "пончиками" для купания.

"За $100 хотели только провести их к реке и указать направление на Румынию", – признались подростки охранникам границы.

Сами же "экстремалы" за ночное путешествие должны были заплатить организаторам $5000 и $3500. О нарушителях уведомлена Нацполиция, организатор переправки установлен.

В Госпогранслужбе напомнили, что с начала полномасштабной войны на Тисе произошло уже 19 случаев гибели мужчин.

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