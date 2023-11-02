На Закарпатье задержаны 2 несовершеннолетних и 2 мужчин с надувными "пончиками" для купания, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Пограничники задержали двух уклонистов, которые намеревались пересечь границу, переплыв реку Тису в Закарпатье.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом cообщает Государственная пограничная служба Украины.
Как отмечается, на Закарпатье возле реки Тиса пограничники задержали 2 несовершеннолетних и 2 мужчин с надувными "пончиками" для купания.
"За $100 хотели только провести их к реке и указать направление на Румынию", – признались подростки охранникам границы.
Сами же "экстремалы" за ночное путешествие должны были заплатить организаторам $5000 и $3500. О нарушителях уведомлена Нацполиция, организатор переправки установлен.
В Госпогранслужбе напомнили, что с начала полномасштабной войны на Тисе произошло уже 19 случаев гибели мужчин.
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нууу... в європу ж.
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Віддати життя за товариша - не сважко, важко знайти такого товариша за
..
якого варот було би віддати житття..
..
Отак і тут---влада та чиновники різних мастей їх як рабів на галеру
..
заганяють в окопи щоб захищали накрадене тою владою..
.....
От як діти та родичі можновладців станут пліч о пліч до строю
..
з роботягами та колгоспниками , тільки тоді можна буде говорити про
.." ухилянтів"..
..
А так то не " ухилянти" а " шукачі правди"..
...
(Топай, топай!)
Переплыть зимой реку́
Кверху жопой.
Но коварная река
(Топай, топай!)
Утопила ишака
Кверху жопой.
...
... (с)