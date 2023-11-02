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Покушение на убийство в Буче: нападавшие расстреляли машину и скрылись на Харьковщине. Пострадавший выжил. ВИДЕО

Двое мужчин расстреляли автомобиль жителя Бучи и ранили его в живот. Нападавших задержали только в Харьковской области.

Об этом сообщили в Киевской обласной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, мужчины несколько недель следили за будущей жертвой. В конце концов 25 октября они приехали в дом мужчины, на которого собирались напасть.

"Когда он выезжал со двора на автомобиле, один из нападавших подбежал к транспортному средству и произвел 8 выстрелов в область водительского сиденья, в результате чего потерпевший получил ранение в живот", - говорится в сообщении.

Стрелок и его сообщник скрылись по заранее составленному маршруту, но их задержали на Харьковщине.

Читайте: СБУ задержала по делу о наркотиках Карбенюка - соисполнителя второго нападения на Стерненко

Мужчинам сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство.

Задержано под стражу двух нападающих, подозреваемых в покушении на умышленное убийство жителя Бучи. При процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры сообщено о подозрении двоим мужчинам по факту покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115) и заключили под стражу.

Автор: 

Киевская область (4197) покушение (1047) прокуратура (5034) Буча (460)


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Топ комментарии
+13
как там помните - "эхо войны" . А что там с нападением на Шефира, нашли нападающих актёров ? Нет? Ой ,а как же тут так быстро сработали а там никак? А что там с Шеремета делом,а Гонгадзе? Шо никак? То так хотят ,понимаем,могут выйти сами на себя,то таке.
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02.11.2023 16:07 Ответить
+11
Продажна мразота - судді,прокурори,чиновники та мусора,мабуть відстрілювати вас будуть дуже скоро,пачками...
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02.11.2023 15:12 Ответить
+9
а більш доходчиво можна???
по кому стріляли????
чи в машині були сіддя, прокурор, чиновник і мусор???
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02.11.2023 16:21 Ответить
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Продажна мразота - судді,прокурори,чиновники та мусора,мабуть відстрілювати вас будуть дуже скоро,пачками...
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02.11.2023 15:12 Ответить
а більш доходчиво можна???
по кому стріляли????
чи в машині були сіддя, прокурор, чиновник і мусор???
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02.11.2023 16:21 Ответить
не,це лохопеды под бучей)
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02.11.2023 15:29 Ответить
это твои ****** кацапские
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02.11.2023 15:55 Ответить
Ой,разгавкались. Короче это не для средних умов.
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02.11.2023 16:43 Ответить
Це тебе мамка вже уроки робити кличе
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02.11.2023 16:14 Ответить
Тю. Дурень.
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02.11.2023 16:44 Ответить
Підараси, мля!
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02.11.2023 15:14 Ответить
Цього року кількість кримінальних правопорушень в Україні знизилася на 15%, - Клименко Джерело:
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02.11.2023 15:16 Ответить
Це оці - ну дуже схожі - https://twitter.com/nattie_gold/status/1432633401689968640 https://twitter.com/nattie_gold/status/1432633401689968640

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02.11.2023 15:28 Ответить
якісь дрищі, мабуть місяць клали плитку. а цей знайшов причину не розраховуватись.
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02.11.2023 16:04 Ответить
как там помните - "эхо войны" . А что там с нападением на Шефира, нашли нападающих актёров ? Нет? Ой ,а как же тут так быстро сработали а там никак? А что там с Шеремета делом,а Гонгадзе? Шо никак? То так хотят ,понимаем,могут выйти сами на себя,то таке.
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02.11.2023 16:07 Ответить
с 50и сантиметров умудриться не попасть в арбуз - пистолет явно первый раз в руках держит. какие то дебилы.
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02.11.2023 16:42 Ответить
Судячи з відсутності інформації про постраждалого, мабуть то були народні месники.
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02.11.2023 16:44 Ответить
Ну и нафиг те блокпосты тогда? С Бучи - в Харьковскую область! Да они должно быть были обклеены повестками, когда их взяли.
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02.11.2023 16:46 Ответить
мамкины киллеры прости господи...

ибланы еще те
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02.11.2023 17:09 Ответить
швидко. Значить потірпілий знав, хто в нього стріляв, а значить і знає за що.
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02.11.2023 17:42 Ответить
Шось я взагалі з відео нічого не зрозумів... кто на кого скоював замах?!
Це звичайна перестрілка, і тіло в авто явно до неї готувалось!
Друга персона в масці мені в загалі здаеться дівчина, про яких зарештованих чоловіків-нападників іде мова?
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02.11.2023 17:44 Ответить
так водій відстрілювався. другий просто шкет. навіть на стрьомі не може постояти нормально.
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02.11.2023 17:48 Ответить
Ви в своєму житті багато зустрічали водіїв які готові на 4 постріли по ним відразу відповісти чотирьма в відповідь?!
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02.11.2023 17:52 Ответить
так зустрічав. людина яка займається ризиковими справами, повинна бути готова будь де і в будь який час. що саме здивувало, що відй мав ствол ?
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02.11.2023 18:00 Ответить
Не здивувало....
Не здивуюсь як шо всі персонажі на цьому відео добре знають одне одного і працювали в одній ОЗУ (організоване злодійське угрупування).
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02.11.2023 18:17 Ответить
тоді всі отримали те, що заслуговували )
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02.11.2023 18:24 Ответить
У кожного такого злочину є мета (помста, замовлення, пограбування, залякування, вбивство)...
Судячи з безсистемних дій нападників (нікого не вбили, нічого не взяли...) це якась внутрішня розбірка непрофесіональних людей. Типу "мстя" за підріз при обгоні.
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02.11.2023 17:45 Ответить
С таким же успехом они могли ему колесо проколоть или на крыльце насрать. Если бы это были нормальные преступники, то взвесив все риски и статьи УК по которым прийдется сидеть в случае поимки - не то что бы не промазали с 50 скнтиметров в голову... распылили бы его на молекулы из РПГ. Это какие то дети, переигравшие в ГТА.
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02.11.2023 17:50 Ответить
так сралися, що навіть не змогли дочекатися, коли він просто вийде з машини
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02.11.2023 17:54 Ответить
А кто там был кто? Может, тот раненый был коллаборантом..
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02.11.2023 18:29 Ответить
колаборант, не колаборант - то не відомо, але точно ворюга!
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02.11.2023 20:37 Ответить
Схоже що пару пострілів було з авто у відповідь.
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02.11.2023 19:41 Ответить
Цих двох можна використати з лопатами на ланцюгу на передку. А той в котрого стріляли мабуть теж з цього середовища, бо чесно заробити на такий будиночок з крузаком НЕМОЖЛИВО!
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02.11.2023 20:35 Ответить
Дуже схоже на шоу бенні хіла, тільки не вистачає дурноватої музики 🤣
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02.11.2023 22:03 Ответить
Стаття ні про що.
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02.11.2023 22:43 Ответить
 
 