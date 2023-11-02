Покушение на убийство в Буче: нападавшие расстреляли машину и скрылись на Харьковщине. Пострадавший выжил. ВИДЕО

Двое мужчин расстреляли автомобиль жителя Бучи и ранили его в живот. Нападавших задержали только в Харьковской области.

Об этом сообщили в Киевской обласной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, мужчины несколько недель следили за будущей жертвой. В конце концов 25 октября они приехали в дом мужчины, на которого собирались напасть.

"Когда он выезжал со двора на автомобиле, один из нападавших подбежал к транспортному средству и произвел 8 выстрелов в область водительского сиденья, в результате чего потерпевший получил ранение в живот", - говорится в сообщении.

Стрелок и его сообщник скрылись по заранее составленному маршруту, но их задержали на Харьковщине.

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Мужчинам сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство.

Задержано под стражу двух нападающих, подозреваемых в покушении на умышленное убийство жителя Бучи. При процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры сообщено о подозрении двоим мужчинам по факту покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115) и заключили под стражу.