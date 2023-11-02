Покушение на убийство в Буче: нападавшие расстреляли машину и скрылись на Харьковщине. Пострадавший выжил. ВИДЕО
Двое мужчин расстреляли автомобиль жителя Бучи и ранили его в живот. Нападавших задержали только в Харьковской области.
Об этом сообщили в Киевской обласной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следователей, мужчины несколько недель следили за будущей жертвой. В конце концов 25 октября они приехали в дом мужчины, на которого собирались напасть.
"Когда он выезжал со двора на автомобиле, один из нападавших подбежал к транспортному средству и произвел 8 выстрелов в область водительского сиденья, в результате чего потерпевший получил ранение в живот", - говорится в сообщении.
Стрелок и его сообщник скрылись по заранее составленному маршруту, но их задержали на Харьковщине.
Мужчинам сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство.
Задержано под стражу двух нападающих, подозреваемых в покушении на умышленное убийство жителя Бучи. При процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры сообщено о подозрении двоим мужчинам по факту покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115) и заключили под стражу.
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по кому стріляли????
чи в машині були сіддя, прокурор, чиновник і мусор???
ибланы еще те
Це звичайна перестрілка, і тіло в авто явно до неї готувалось!
Друга персона в масці мені в загалі здаеться дівчина, про яких зарештованих чоловіків-нападників іде мова?
Не здивуюсь як шо всі персонажі на цьому відео добре знають одне одного і працювали в одній ОЗУ (організоване злодійське угрупування).
Судячи з безсистемних дій нападників (нікого не вбили, нічого не взяли...) це якась внутрішня розбірка непрофесіональних людей. Типу "мстя" за підріз при обгоні.