Вражескую БМП и три танка уничтожили бойцы 72-й ОМБр на Угледарском направлении. ВИДЕО
Бойцы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев уничтожили вражескую БМП и три танка на Угледарском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами результата боевой работы украинских воинов.
"Силами 72 ОМБр было уничтожено/выведено из строя БМП и 3 танка - один Т-80БВ и два Т-72Б3 обр. 2022 г.", - говорится в комментарии к видео.
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показать весь комментарий02.11.2023 16:29 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
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