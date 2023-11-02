Вражескую БМП и три танка уничтожили бойцы 72-й ОМБр на Угледарском направлении. ВИДЕО

Бойцы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев уничтожили вражескую БМП и три танка на Угледарском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами результата боевой работы украинских воинов.

"Силами 72 ОМБр было уничтожено/выведено из строя БМП и 3 танка - один Т-80БВ и два Т-72Б3 обр. 2022 г.", - говорится в комментарии к видео.

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