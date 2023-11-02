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Новости Видео Война
13 053 21

Бойцы 92-й ОМБр сбросами с дронов уничтожили штурмовую группу оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО

Бойцы подразделения Code 9.2 из 92-й бригады с помощью дронов нашли и ликвидировали штурмовую группу российских оккупантов, предпринявших попытку захвата украинских позиций под Бахмутом.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Стоит отметить образцовую тактику применения дронов и слаженную командную работу наших экипажей.

Читайте также: Оккупант жалуется на работу украинских воинов, атаковавших ночью подразделение армии рф: "Все сожгли! Так их FPV-дроны работают". ВИДЕО

Автор: 

Бахмут (1604) 92 отдельная штурмовая бригада (256) дроны (4107)


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Топ комментарии
+28
Гарно їх "приспали"! На всі 200%!
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02.11.2023 20:10 Ответить
+15
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02.11.2023 20:08 Ответить
+14
Деякі ніяк після першого ВОГа "заспокоїться" не можуть - ще "сіпаються" "За Рассию да канца!"
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02.11.2023 20:11 Ответить
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02.11.2023 20:08 Ответить
Гарно їх "приспали"! На всі 200%!
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02.11.2023 20:10 Ответить
Деякі ніяк після першого ВОГа "заспокоїться" не можуть - ще "сіпаються" "За Рассию да канца!"
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02.11.2023 20:11 Ответить
Нехай ними ворони сруть...
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02.11.2023 20:16 Ответить
"Миротворцы" умиротворились наконец-то. Слава ЗСУ!!!
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02.11.2023 20:16 Ответить
Твоя невипита пляшка пива допоможе утилізації окупантів. Донатьте на дрони, тим кому довіряєте, або закупіть самостійно. Слава ЗСУ!
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02.11.2023 20:19 Ответить
Пассажир без ноги побледнел чего то.. вставай, ваня, ещё Лондон брать!
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02.11.2023 20:21 Ответить
Колись була "Вечірня казка" з Дідом Панасом... І там була пісенька-колискова. Гарна...
Але я її трохи перероблю під цей відеоряд (не бийте сильно, прошу):

Рученьки (бздинь, хрусь)
Ніженьки (хрусь, взіііууу)
Карії очі (чпок-чпок)...
Спокійної ночі!

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02.11.2023 20:24 Ответить
Хробаки із ямок виглядають,потім своїм тілом землю удобряють!
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02.11.2023 20:28 Ответить
Ось тобі і "весільні дрони". А скільки нашої піхоти поклали би ці зариті в ямах хробаки ..
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02.11.2023 20:36 Ответить
Привал, ***. Всем спать. Навсегда.
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02.11.2023 20:36 Ответить
Красиво приземлили!!!!! Браво ребята!!!!!
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02.11.2023 20:37 Ответить
Шкода , що інші кацапи не бачать , як орки корчаться від
страшенного болю і мріють про смерть на нашій землі 😡
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02.11.2023 20:50 Ответить
Да-а-а, На глазах богатеет Кацапия, богатеют кацапы, снижается число вечно-нищих и вечно-оскорблённых... засчёт гробовых, конечно. Жизнь налаживается, жизнь удалась, мечта збылась!
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02.11.2023 21:31 Ответить
Ехал Ванька убивать, а его убили...
Плачет, ноет его мать: - Что ж творится в мире?
Непонятно ей за что, по какой причине...
Ведь он ехал убивать, а его убили.
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02.11.2023 22:56 Ответить
чуваш батальон пулна унта хаймертсемпе *******, тепер савсем мьортвий. Школа терме калник барнинче парта герой навечно!
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02.11.2023 23:21 Ответить
👍🇺🇦
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02.11.2023 23:26 Ответить
Та нічого собі інвестиції в п'янку в декількох мухосрансках ...
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03.11.2023 00:50 Ответить
Смерть кацапським тварюкам!
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03.11.2023 05:09 Ответить
Славная была охота! (с)
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03.11.2023 11:52 Ответить
це просто свято якесь! краса неймовірна!🤙
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11.11.2023 14:20 Ответить
 
 