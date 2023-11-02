Бойцы 92-й ОМБр сбросами с дронов уничтожили штурмовую группу оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО
Бойцы подразделения Code 9.2 из 92-й бригады с помощью дронов нашли и ликвидировали штурмовую группу российских оккупантов, предпринявших попытку захвата украинских позиций под Бахмутом.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Стоит отметить образцовую тактику применения дронов и слаженную командную работу наших экипажей.
Топ комментарии
+28 Сергей121
показать весь комментарий02.11.2023 20:10 Ответить Ссылка
+15 Филипп Филиппович Преображенск
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+14 Яр Холодний
показать весь комментарий02.11.2023 20:11 Ответить Ссылка
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Але я її трохи перероблю під цей відеоряд (не бийте сильно, прошу):
Рученьки (бздинь, хрусь)
Ніженьки (хрусь, взіііууу)
Карії очі (чпок-чпок)...
Спокійної ночі!
страшенного болю і мріють про смерть на нашій землі 😡
Плачет, ноет его мать: - Что ж творится в мире?
Непонятно ей за что, по какой причине...
Ведь он ехал убивать, а его убили.