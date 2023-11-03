Сотрудники СБУ дронами-камикадзе уничтожили танк Т-72 и БМП-2 оккупантов на Сватовско-Купянском направлении. ВИДЕО

Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях дронами-камикадзе уничтожают технику врага на Сватовско-Купянском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

На этот раз точными ударами дронов-камикадзе уничтожены боевая машина пехоты БМП-2 и танк Т-72 вместе с экипажами.

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