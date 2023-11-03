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Сотрудники СБУ дронами-камикадзе уничтожили танк Т-72 и БМП-2 оккупантов на Сватовско-Купянском направлении. ВИДЕО

Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях дронами-камикадзе уничтожают технику врага на Сватовско-Купянском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

На этот раз точными ударами дронов-камикадзе уничтожены боевая машина пехоты БМП-2 и танк Т-72 вместе с экипажами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Уничтожение дронами-камикадзе техники и позиций оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

СБУ (20042) дроны (4107)


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Молодці наші воіни 🙂
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03.11.2023 06:50 Ответить
"Сотрудники СБУ дронами-камикадзе уничтожили танк Т-72 и БМП-2 окупантов на Сватовско-Купянском направлении. Об этом сообщает со ссылкой на https://fb.watch/o3UakSaf_o/ пресс-службу СБУ."

Ни на представленном видео никакого "уничтожения" вражеского танка и БМП не демонстрируется, ни пройдя по ссылке - пресс служба СБУ ни о каком "уничтожении" не пишет.

Редакторы Цензор.нет, не утомляет вас от видео к видео в своих заголовках шрифтом жирным выдавать желаемое за действительное - если с собственным контентом "FPV уничтожение" напряжно, может, чем позориться, станете давать ссылки хотя бы на Ютуб ролики с канала "Мадьяра" - честь и хвала ему и его команде - где, в том числе, честно показывают какое количество FPV-камикадзе нужно истратить на единицу вражеской бронетехники, чтобы в действительности ее уничтожить, а не выдавать, как здесь, попадание танку в лоб без видимых для него последствий за "уничтожение"?
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03.11.2023 08:35 Ответить
Ти шо, хлопче?!
Це ж "співробітники СБУ"!
Тіки "знищення" і нічого іншого!
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03.11.2023 15:45 Ответить
Дроном FPV танк влоб не візьмеш...
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05.11.2023 11:51 Ответить
 
 